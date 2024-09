Círculos políticos viciosos

Cada día abrazo más la música y menos el politiqueo. Me aporta mucho más una canción de Machín o un concierto del Robe, que un debate del estado de la nación; una sesión de control al gobierno o una rueda de prensa en el Congreso. Al final, en Moncloa y en las sedes de los partidos, solo suena la melodía que el flautista de Hamelin quiera tocar ese día. Acaba agotando el mismo argumentario de siempre y perder el tiempo en batallas por el relato sin convicción alguna. Sánchez nos ha hecho ver que gobernar es subirse al Falcón. Después de las horas de vuelo (a veces minutos), bajar de él para mostrarnos la verdad de las cosas y mediante el relato enseñarnos que es lo que más nos conviene. Sin consultas, sin apoyo popular, sin nada. Solo con 100 asesores que trabajan junto a él para trasmitirnos el mensaje bien sonante que toque en cada momento. El PP, en lugar de contrarrestar esto, con propuestas y soluciones, aspira a lo mismo. Vox y Sumar juegan a ser Pepitos Grillo del bipartidismo, a temporadas siendo más molestos o menos a ese poder. Dos partidos cuyas cúpulas se están haciendo millonarias, mientras sus votantes confían en que sean alternativa a un Régimen del que viven y del que se están haciendo de oro.

Nos alborotamos y somos capaces de tirarle el mando a la cabeza a nuestro cuñado por defender a Ayuso, la singularidad catalana, a Edmundo González, la caza o la amnistía. Depende la bufanda que nos hayamos puesto, podemos ver España como una dictadura bolivariana en manos de peligrosos chavistas que van a encarcelar periodistas. En cambio, si llevamos la bufanda del otro equipo podemos ver España como una cueva de fascistas, en blanco y negro, con jueces y periodistas fachas que quieren empalar a Puigdemont y a Pablo Iglesias. Dos relatos de los que viven nuestros políticos y con el que nos bombardean cada vez que pueden. Si ya te sabes esta película, te resulta cada vez más aburrida.

Alguien a quién escucho sin aburrirme ni un instante es a un cantautor, cuyo nombre me gustaría que lo llevara alguno de mis futuros hijos: José Antonio Julio Onésimo. Quizá estos cuatro nombres no os digan nada, pero si os gusta el rojerío musical tanto como a mí y os digo 'Chicho' y sus dos apellidos, Sánchez Ferlosio, entonces caeréis en la cuenta. El hijo del escritor falangista Sánchez Mazas, autor de canciones míticas como Gallo negro, gallo rojo, tuvo la genialidad de componer un tema del que Sabina se apropiaría, como ha hecho con más canciones. La canción no es muy conocida, se titula Círculos viciosos. Corresponde al segundo disco de Joaquín Sabina, Malas compañías además de incluirse en aquella mítica recopilación de canciones en La mandrágora. No es muy conocida, ni siquiera yo, siendo un fan absoluto del Dylan español, conocía una canción tan entretenida y tan comprometida. Sin embargo, en lugares como Cuba se ha convertido en parte del acervo musical de esa tierra tan nuestra.

La canción necesita de dos cantantes, el uno muy preguntón y el otro muy respondón. El titulo lo dice todo, Círculos viciosos. Nuestra política está llena de estos círculos. De vicio por supuesto, solo hay que ver los EREs, Ábalos y Jesica, el Tito Berni... las fiestas de las Nuevas Generaciones del PP; los golferíos que hay dentro del seno de Vox y las favoritas que iban pasando por el entorno de Pablo Iglesias. Eso queda claro, de lo que me doy cuenta es de como las preguntas que nos hacemos, sobre todo desde la fachosfera, se terminan convirtiendo en un círculo vicioso y en una pescadilla que se muerde siempre la cola.

El círculo vicioso con la típica señora de derechas es: ¿Por qué Sánchez es presidente? Porque le han votado. ¿Por qué le han votado? Porque sube las pensiones. ¿Por qué sube las pensiones? Porque le llega dinero de Europa. ¿Por qué le llega dinero de Europa? Porque defiende sus intereses. ¿Por qué defiende sus intereses? Porque cumple con sus normas. ¿Por qué cumple con sus normas? Porque son muy progresistas. ¿Por qué son progresistas? Porque censurar periodistas, blanquear a terroristas o apoyar el aborto le gusta a la gente. ¿Por qué censurar periodistas, blanquear terroristas o apoyar el aborto le gusta a la gente? Porque Sánchez es presidente.

La canción seguiría: "Eso mismo fue, lo que yo le pregunté, ¿por qué Sánchez es presidente?" Y así sucesivamente que diría el gitano de Gomaespuma con la tabla del siete.

Más círculos viciosos que podría cantar esa señora: ¿Por qué la oposición no consigue convencer? Porque siempre habla de deflactar el IRPF. ¿Por qué siempre habla de deflactar el IRPF? Porque es lo único que le importa. ¿Por qué es lo único que le importa? Porque viven en su burbuja. ¿Por qué viven en su burbuja? Porque se creen que, con cuatro frases sobre inmigración, bajada de impuestos y Venezuela, lo tienen todo hecho. ¿Por qué se creen que, con cuatro frases sobre inmigración, bajada de impuestos y Venezuela lo tienen todo hecho? Porque la oposición no consigue convencer. "Eso mismo fue lo que le pregunté..." seguiría cantando esa señora mientras baja a su perrito a la plazuela porque su hija no ha querido darle nietos.

El último de los círculos para los que somos un poco más profundos sería: ¿Por qué no cambiamos de Régimen? Porque nos han vendido que este es el de mayor paz y prosperidad de la historia. ¿Por qué nos han querido vender que este es el de mayor prosperidad y paz de la historia? Porque quieren tapar que existen alternativas como en las épocas en las que todos tenían empleo, familia y vivienda. ¿Por qué quieren tapar que existen alternativas como en las épocas en los que todos teníamos empleo, familia y vivienda? Porque no quieren repartir la riqueza, se la quieren quedar entre los políticos, potencias extranjeras y organizaciones enormes como Black Rock. ¿Por qué no quieren repartir la riqueza y se la quieren quedar entre los políticos, potencias extranjeras y organizaciones enormes? Porque los que mandan y sus opositores políticos y mediáticos quieren seguir viviendo muy bien en el Régimen del 78 y la Unión Europea. ¿Por qué quieren seguir viviendo muy bien los que mandan y sus opositores en el Régimen del 78 y la Unión Europa? Porque no cambiamos de Régimen.

"Eso mismo fue lo que yo me pregunté..." No paro de tararear la canción y de preguntarme todo esto. También lo hacía "Chicho" y lo hará Sabina supongo. Cada vez más se preguntan por qué tenemos que seguir manteniendo tantos círculos viciosos políticos.