Conferencia sobre Inmigración en Tenerife y ruptura del pacto PP-Vox

Este pasado miércoles se celebró en Santa Cruz de Tenerife la anunciada Conferencia Sectorial sobre la Infancia y Adolescencia (en realidad acerca de la Inmigración, pues al respecto, se iban a adoptar medidas oportunas para hacerle frente a este muy grave problema, que viene acuciando cada vez más al Archipiélago Canario) Interterritorial, entre el Gobierno del país representado por la ministra de la infancia y adolescencia Cira Rego y del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática Ángel Víctor Torres. Por parte del Gobierno Canario asistieron su presidente Fernando Clavijo y la consejera de Infancia Candelaria Delgado.

De las 17 comunidades autónomas solo asistieron 7. Para el inicio estaba previsto la visita a un centro de acogida de los adolescentes y niños migrantes, para que comprobaran la situación en las que viven, pero no asistieron los representantes de las autonomías gobernadas por el PP. Canarias acoge en la actualidad a cerca de 6.000 jóvenes migrantes y según declaraciones de responsables gubernamentales y ONGs, habría que distribuir a 3.000 por el resto de las autonomías. Sin embargo y con arreglo al acuerdo adoptado, sólo serán 347, cifra en absoluto nada suficiente y menos aún, sabiendo que el flujo de llegada continuará aumentando y el problema se agravará considerablemente.

Alberto Núñez Feijóo ha estado haciendo declaraciones y alardeando, sobre que las comunidades autónomas gobernadas por el PP, como si fuera una gran cosa, acogerían a 400 jóvenes migrantes. La verdad es que, “para ese viaje no se necesitaba tantas alforjas”. Aún y así, su socio de gobierno Vox en varias comunidades autónomas: Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón, Región de Murcia y Extremadura (en Baleares el pacto no es de gobierno y si de gobernabilidad) y en 137 municipios diseminados por muchas zonas del país, no está en absoluto de acuerdo y rechaza aunque sea exiguo el reparto acordado de menores migrantes.

Abascal había amenazado de que en caso de llevarse a efecto algún acuerdo en esa dirección, rompería Vox sus compromisos con el PP en los diversos gobiernos autónomos. Eso se ha hecho realidad este pasado jueves. En el mismo sentido, aún no se ha manifestado en lo que respecta a los ayuntamientos. De haber sido el PP una organización política, medianamente sensata y civilizada no tenía que haber llegado a semejante pacto con Vox, por ser éste un partido político, reaccionario y de extrema derecha.

Aunque en este sentido, el PP y a través de muchos de sus más significativos dirigentes no le va a la zaga, como ocurrió con las recientes declaraciones de su portavoz en el Congreso Miguel Tellado, cuando manifestó que el Gobierno dispone de las Fuerzas Armadas para impedir, la llegada a España de inmigrantes de forma irregular. Incidió acerca de las competencias del Gobierno en la defensa de las fronteras y al respecto, debería desplegar embarcaciones que, impidan la salida de cayucos de los países de origen y puedan llegar a las costas españolas. El caso es que, Feijóo no desmintió y menos aún, revocó esas declaraciones y, aunque de forma más tenue o matizadas las apoyó.

En vista de que no ha surtido efecto la voluntariedad o solidaridad con Canarias para el reparto y acogida de los menores inmigrantes, ahora el Gobierno se plantea reformar la Ley de Extranjería (veremos que voto emitirá el PP) y que, ésta contemple la obligatoriedad de receptividad por cada comunidad autónoma de los cupos que les correspondan, partiendo de la base de que para esa distribución, se debe tener en cuenta el límite del 150% de sobresaturación, que en el caso de Canarias con el 300% lo sobrepasa con creces y, se espera siga en una mayor línea de crecimiento.