Los consulados de Manchester, Helsinki y Ammán lideran la modernización en el exterior

En un intento por modernizar nuestras instituciones y más concretamente el Registro Civil, en los últimos meses ha habido una aceleración en la implantación del DICIREG, que según informa el ministerio de justicia “es la plataforma adaptada al nuevo modelo de Registro Civil, sobre la cual se tramitan los expedientes por medios electrónicos, se inscriben todos los hechos relativos al estado civil de las personas que deban acceder al Registro, se organiza la publicidad de la información registral en formato digital y se posibilita el acceso telemático al mismo, respecto de la ciudadanía, mediante su identificación electrónica.”

Mientras que en ciertas industrias como la de energías renovables o el ferrocarril de alta velocidad, nuestro país lidera rankings, es cierto que a muchos de los que vivimos en el exterior nos extrañaba la dificultad o la imposibilidad de hacer trámites de manera telemática que sí que se nos permiten en muchos otros países.

En mayo de este mismo año el sistema ya estaba implantado en registros civiles que cubren el 50% de la población residente en el Estado español, y milagrosamente, parece que la población en el exterior no tendrá que esperar años para que esta mejora se note en los Consulados Generales y oficinas consulares repartidas por el mundo…y no es que no tengamos que esperar demasiado, sino que de hecho ya ha llegado a Manchester, Ammán y Helsinki.

Este nuevo modelo de Registro Civil está siendo impulsado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y logra acercar la tramitación de expedientes a la ciudadanía, con independencia de su lugar de residencia.

Permite la interoperabilidad entre administraciones públicas y simplifica los procedimientos. Los trámites que antes parecían interminables pasan a ser más rápidos, sin necesidad de desplazamientos y logrando reducir los tiempos de espera.

La ciudadanía en el exterior y especialmente los que viven lejos de las sedes consulares podrán acceder a sus datos registrales de forma más fácil y rápida, y aunque podrán seguir realizándolos de manera presencial, según se vaya implementando en todo el mundo, se podrán realizar también a través de plataformas digitales y con una información más precisa y actualizada. El nuevo sistema electrónico garantiza una mayor precisión en la información registrada, minimizando errores y facilitando la gestión de los datos personales.

En los tiempos que vivimos donde hay un gran énfasis en la protección de los datos sensibles, el DICIREG aporta una mayor seguridad, evitando accesos no autorizados.

Finalmente nos permite trabajar con una plataforma que ofrece la interoperabilidad. La interconexión del sistema con otras bases de datos permite una gestión más eficiente de los trámites que requieren la participación de diferentes organismos.

Si la ciudadanía va a sentir la mejora, igualmente la van a disfrutar también las Administraciones Públicas y una primera ventaja será la optimización de recursos.

La automatización de procesos reduce la carga de trabajo del personal administrativo, permitiendo una asignación más eficiente de los recursos.

También ayuda a mejorar la eficiencia de nuestras instituciones y la digitalización de los registros facilita la búsqueda y recuperación de información, agilizando la resolución de consultas y solicitudes.

El sistema electrónico por primera vez va a permitir un seguimiento más transparente de los trámites y una mayor rendición de cuentas y se pasará a una base de datos unificada. La creación de un registro civil único a nivel nacional facilita la gestión de la información y la elaboración de estadísticas.

Según la información emitida por el ministerio de justicia se espera que antes de final de año llegue a funcionar en otros 15 consulados en Reino Unido, Finlandia, Jordania, Italia, Andorra, Francia o Portugal y se espera que antes de finales del 2025 este implantado en todos los consulados generales en el mundo.

Es importante llevar la modernización a todos los consulados, adaptándose a las nuevas tecnologías y a las necesidades de la ciudadanía, pero habrá que asegurarse de que no se queda nadie atrás y el acceso o la falta de acceso a las tecnologías no nos crea españoles de primera y españoles de segunda categoría discriminando a nuestro mayores.

Antes de la llegada del DICIREG la población tanto fuera como dentro de España debería empezar a familiarizarse con aplicaciones que ya están disponibles como son las del “Certificado Digital” que ha creado la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y la aplicación “Mi Carpeta Ciudadana”.

La primera de las aplicaciones nos da la llave para usar otras aplicaciones y será una herramienta de igual importancia a nuestros DNIs o pasaportes. No es complicada de instalar y de usar, y nos abre la puerta para utilizar la aplicación “Mi Carpeta Ciudadana” donde podremos solicitar información sobre nuestra formación académica, solicitar certificados de antecedentes penales o consultar los puntos que nos quedan en el carné de conducir, por poner algún ejemplo de la información que ya esta disponible para nuestro uso.

La funcionalidad puede ir ampliándose con el tiempo y todo lo que hay disponible hasta el momento nos ofrece, a través de nuestros móviles y ordenadores, un acceso a la información de la que dispone nuestro país sobre nosotros de manera fácil y rápida.

El esfuerzo de promoción de estas herramientas, así como la necesidad de educar a la ciudadanía sobre cómo usarlas ha de incrementarse. El lanzar aplicaciones a la red sin informar de su existencia no ayuda a nadie y es necesario que la población conozca la existencia de aplicaciones que nos facilitan la vida y minimizan la necesidad de hacer colas, pasar por cuarenta ventanillas y tener que depender de la profesionalidad y buen hacer del personal laboral o funcionario de turno.

Nadie va a quejarse de que nos hagan la vida más fácil y lo que hace falta ahora es que la implementación de estas mejoras siga al ritmo planeado, el país siga modernizándose y quizás podamos pasar del vagón de cola a ser locomotora en el uso de las nuevas tecnologías.