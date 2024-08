¿Cuándo será al revés?

Como todos los meses Zurbán Córdoba emitió su informe realizado a partir de encuestar a 1400 personas, estudio que tiene un error de muestreo de +/- 2.62% y un nivel de confianza del 95%, incrementado por ser de las pocas consultoras que han sabido medir y comunicar resultados pre electorales en Argentina.

Y los últimos datos consignados son por demás llamativos, aunque empiezan a mostrar una tendencia.

Una enorme mayoría de los encuestados afirmó que su situación personal empeoró, 7 de cada 10 personas...

En este sentido, una mayoría del país cree que esto trajo como consecuencia que la brecha entre ricos y pobres aumente, es decir, los ricos son cada vez más ricos, y los pobres son cada vez más pobres.

Incluso la mayoría de las políticas insignias propuestas por el actual gobierno son rechazadas por amplias porciones de la sociedad, con la excepción de declarar a la educación como un servicio esencial.

Y sin embargo aún casi un 45% de los encuestados aprueban el accionar del gobierno nacional.

Incluso por encima de la propia imagen positiva del Presidente de la Nación, Javier Milei, que no alcanza al 44%.

¿Cómo es entonces que si no se aprueban las consecuencias de lo realizado, ni lo que se propone por realizar el apoyo al gobierno, aun disminuido, siga alto?

¿Cómo es entonces que el ideólogo y ejecutor de las políticas que la ciudadanía rechaza goce de tan alto nivel de popularidad entre los argentinos?

Quizás sea porque, parafraseando a Tanguito, el antiperonismo es más fuerte.

Quizás sea porque, parafraseando a Jorge Luis Borges, no los une el amor sino el espanto; será por eso que lo quieren tanto.

Quizás sea porque se privilegia el rechazo a lo pasado, y el deseo de su regreso, por sobre la construcción del presente.

¿Hasta cuándo se mantendrá el apoyo?

No hay que olvidar las palabras de Martin Niemöller, no hay que esperar que vengan por nosotros, aún tenemos el privilegio de no ser los primeros en sufrir las consecuencias directas de la realidad actual.

¿Cuándo será que prime el apoyo en pos de algo y no en rechazo a algo?

¿Cuándo será al revés?