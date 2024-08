Daniel Guzmán y los okupas

El célebre actor y director de cine Daniel Guzmán conocido, sobre todo, por su participación en la serie "Aquí no hay quien viva" ha sido condenado por agredir a tres okupas que habían decidido asentarse en una de sus propiedades.



Parece que al cineasta no le agradó la idea de que tres perroflautas okuparan su casa por la cara y decidió junto a otros dos acompañantes propinarles una buena paliza con el objeto de recordarles quien era el titular del inmueble invitándoles a desalojarlo y no volver más por allí.



Hasta aquí todo bien. Es absolutamente lícito, e incluso recomendable, que un ciudadano proteja su patrimonio haciendo uso de la violencia si fuera menester ante el desamparo de una ley corrupta diseñada por este sistema putrefacto para favorecer a los usurpadores de viviendas y perjudicar a sus legítimos propietarios.



Lo que resulta paradójico es el hecho de que Daniel Guzmán se ha significado siempre como un firme defensor de las políticas pijo-progres promovidas por el partido "Podemos" del cual es militante reconocido desde hace años e incluso ha dirigido spots publicitarios de claro sesgo partidista apoyando sus campañas.



Con este currículum cualquiera podría pensar que Daniel Guzmán está a favor de la okupación, de la inmigración ilegal y de todas las maravillas que promueve la izquierda pijo progre y post modena española.



Pero que nadie se equivoque señoras y caballeros. Daniel Guzmán está a favor de toda esa retahíla de despropósitos siempre y cuando no le afecten a él, a su patrimonio o a sus intereses personales porque en cuanto esto sucede sus prioridades cambian, como es lógico.



Este caso concreto nos demuestra una vez más que todas las ideologías políticas son un instrumento de control diseñado para manipular, dividir y enfrentar a la sociedad y que da igual la izquierda, la derecha, el centro y todas las demás estafas parlamentarias porque cuando alguien intenta poner en peligro tu integridad física o tu patrimonio si tienes dos dedos de frente lo defenderás con uñas y dientes.



Se llama instinto de supervivencia y es intrínseco a cualquier ser vivo, aunque una parte de la especie humana se empeñe en querer negarlo.



