Demanda por falta de medidas preventivas

El 2 de septiembre de 2024 fue registrada la Demanda de parte del Sindicato Scabelum por el abogado Luis de Miguel Ortega en nombre de la Dra. Nadiya Popel.

El motivos de la Demanda fue

LA FALTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ADAPTACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO, SEGÚN LO PREVISTO EN LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, CON LOS CONSIGUIENTES DAÑOS PARA SU SALUD.

Se presentó contra la Consejería de Salud y Consumo de Baleares.

En la Demanda se explicó el ACOSO LABORAL así como una situación de NEGLIGENTE ABANDONO DE LAS OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

Se solicitó que se declare ilícita la conducta empresaria, en conexión con el artículo 15 de la CE, de los artículos 4.d, ET, 14,15,16,17, y 25 de la LPRL, artículo 5 y 6 de la directiva 1989/391/CE de 12 de junio, el artículo 4 del RD 39/1997 y el artículo 4 de RD 664/1997 y el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable (110ª Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 11 de junio de 2022).

También se solicitó que se declare la omisión de la obligación y necesidad de desplegar acciones preventivas y protectoras hacia la trabajadora frente al acoso laboral.

Al mismo momento se solicitó que se indemnice a la trabajadora por los daños morales causados en la cantidad de 50.000 euros por la falta de medidas preventivas y correctoras, así como con una cantidad de 60.000 euros por lucro cesante.

Se propuso como medios de prueba los siguientes:

Interrogatorio de la demandada en la persona de:

1. Sr. Don Bernardo Pax, responsable del Hospital

2. Jefe de Personal del Hospital Mateu Orfila Sr. Antonio Ligero.

3. Responsable del Departamento de Prevención del Hospital Mateu Orfila, Sra. Montse Gomila.

También se solicitó que se presente la documentación:

1. El plan de riesgos laborales

2. La evaluación de riesgos del puesto de trabajo de Doña Nadiya Popel en urgencias.

3. Las medidas adoptadas para prevenir el acoso laboral y la protección de la trabajadora frente a terceros.

4. Listado anonimizado de las quejas presentadas contra profesionales del Hospital Mateu Orfila en los últimos 4 años.

5. Resoluciones de las quejas presentadas contra la Dra. Popel en los últimos 4 años.

De mi parte, me parece increíble que Mediaset divulgue el programa en la Televisión Nacional diciendo que la doctora “haya prescrito la lejía a una paciente” y después la propia paciente diga que no había ido a hablar a ninguna televisión”

Me pregunto: ¿ Quién miente? La Mediaset o la paciente.

En el Programa también aparece un hombre que dice ser del Colegio de Médicos de Baleares y después el Colegio dice que no ha ido a participar en ningún programa. Y aquí ¿ Quién miente? La Mediaset o el Colegio.

Después, el Colegio de Médicos dice que me Expulsa del Colegio y el presidente Dr. José Antonio Vidal y Dr. Bernardo Pax me suspenden del trabajo por estar expulsada del Colegio de Médicos. Pero en 7 meses me comunican que me suspenden por tercera vez por no ir a trabajar. ¿ Dónde está la coherencia y el sentido común?

También me parece increíble que se persiguen a mis pacientes también. Una paciente que va a hacerse la ecografía mamaria a Clínica Juaneda y paga por ello. La doctora radióloga filtra la información y datos personales al Director de la Juaneda, Dr. Xavi Pons. Y este solicita al Colegio de Médicos que me investiguen. ¿ Y desde cuando se persiguen de tal manera a los pacientes y médicos que los tratan?

Hay muchas historias increíbles e incomprensibles en el caso de la Dra. Popel.

Por esa razón, suplicamos al Juzgado que se den soluciones para esta grave irregularidad en materia de Prevención de los Riesgos Laborales por parte del Hospital Mateu Orfila y Derechos de una trabajadora.