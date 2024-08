Me lleva a escribir este artículo la noticia dada por Televisión del desahucio de una Sra. de 83 años ciega que estaba en alquiler pagando unos 600€ al mes. Un Fondo buitre ha comprado el edificio en Madrid para hacer pisos turísticos, y a la Sra le exige una subida del alquiler de unos 1.200 € al mes, dinero que no tiene, y como no puede pagarlo le exige el desahucio. Este hecho es una estafa 😡 como un piano.

Tengo que recordar que Ada Colau, mucho antes de ser Alcaldesa de Barcelona luchaba para evitar los desahucios en España, llegando a formular legislación contra los desahucios, pero poco a poco las leyes(si se hicieron) fueron apagándose llegando a lo que está ocurriendo, desde hace tiempo, con los desahucios y ahora se da la noticia del desahucio de la Sra citada.

Hay que pedagógicamente enseñar a lectores que desconocen el hecho del desahucio y Fondos buitres. Vamos a intentar aclarar este asunto.

El director de AI en España, considera que «el derecho a la vivienda no se encuentra protegido en España. Existe en la Constitución, pero no es un derecho fundamental y nunca se ha aceptado un recurso de amparo por este tipo de casos ante el Tribunal Constitucional», según Público.es de fecha 25/3/2013.

¿Qué son los fondos buitre? El 'modus operandi' de los fondos buitre. Sin duda, primero, hay que saber qué mueve a este tipo de fondos de inversión, que por sus apodos –buitre, de riesgo, oportunista...- no es que sea muy difícil de adivinar: su principal objetivo es comprar activos al precio más reducido posible para que en un periodo de tiempo razonable puedan venderlo a otros inversores y así conseguir altas rentabilidades. Los mercados que eligen suelen estar en estado «convaleciente», y a sus vendedores no les suele quedar más opción que vender con pérdidas antes de hundirse más aún.

Desde hace unos años los Fondos buitre han expandido su campo de acción hacia la subida de los precios de alquiler, abusando de los ciudadanos que ya no pueden comprar una casa.

«La mayor parte de ellos tiene la intención de comprar a precios bajos y vender en un periodo de 12 o 24 meses consiguiendo en torno a un 20% de rentabilidad», "A día de hoy, existe abundante liquidez en el sistema financiero mundial, como consecuencia de las políticas monetarias expansivas llevadas a cabo por los principales bancos centrales del mundo», señala José María Luna, director de análisis financiero de Profim, «este tipo de fondos oportunistas ven en nuestro país un lugar propicio para hacer negocio por su mayor seguridad, precios atractivos y liquidez para invertir».

¿Qué consecuencias tendrá para el hipotecado o inquilino cuyo nuevo 'casero' serán estos fondos buitre?

Sabíamos y sabemos que hay buitres en la especie humana que acechan al moribundo para alimentarse de los restos putrefactos que otro animal financiero no quiere, acechando a sus presas (deuda pública, los inmuebles y otros activos del banco malo(la Sareb), las viviendas de ayuntamientos asfixiados por su deuda como el de Madrid, etc.), con el objetivo de engordar su patrimonio mediante la especulación".

Según José Martínez Olmos, en su artículo Fondos buitre y desahucios señala "estoy convencido, que la política debe estar al servicio de la gente y que la política debe ser beligerante con los buitres humanos; en especial, cuando su actuación deja un rastro de desesperación y miseria tan lamentable. Es fácil entender que cuando los hijos de estas familias sean mayores y sean capaces de analizar el injusto atropello a un derecho tan básico como tener un hogar, concluyan que muchas cosas buenas están fracasando ante nosotros. Espero que esa conclusión les lleve a luchar por la igualdad social y por remover las trabas que la hacen imposible. Mientras llegan a mayores, espero que contribuyamos ahora sin descanso a que esa lucha sea más fácil para ellos echando del poder a quienes no cuidan a la gente".

Según José Antonio Martínez Lamoca, "A veces ocurre, por una perversión del lenguaje, que las palabras despistan de los hechos. Eso ocurre con las viviendas sociales que los políticos que mandan en Ayuntamientos, como el de Madrid, han vendido a entidades improductivas y puramente especulativas.

Así, fondo es lo que tocan las personas que han accedido a una vivienda social de titularidad municipal, cuando ésta es vendida muy por debajo de su valor real a una entidad especuladora, la cual eleva, impunemente, el importe del alquiler social. El inquilino no puede pagar ese nuevo alquiler y lo desahucian utilizando la fuerza pública, con lo que acaba hundido en ese fondo de miseria que engorda día a día en nuestro país. Buitre no es otro que el político —del que se supone que tiene que administrar los bienes de todos e intentar favorecer a los más necesitados— que pone a la venta ese bien común, no importando en absoluto los efectos de su insociable decisión. Es el infeliz resultado de ese capitalismo salvaje y el ultraliberalismo económico; en fin, pura y dura especulación.

Fondo buitre es ese fondo de inversión alimentado por esos buitres que vuelan en círculo en nuestro país. Visto lo visto empiezo a buscar el significado de justicia social e indignación".

Según El Salto, El Fondo buitre Blackstone ha comprado en la última década en España al menos 146.320 viviendas y 81.095 préstamos, junto con una masa indeterminada de promociones residenciales y de suelos edificables. Su modelo de negocio sigue generando miles de desahucios.

Pero, ¿qué son en realidad los fondos buitre? Para explicarlo, "El Salto ha formado parte de una investigación sobre deuda y fondos de inversión, en colaboración con Tagesspiegel Innovation Lab y con el proyecto transfronterizo European Cities Investigative Journalism Accelerator".

"Hace unos meses El Salto publicó el primer reportaje de esta serie, en el que se profundizaba en las estrategias que utilizaron los fondos de inversión para hacerse con gigantescas carteras de vivienda a través de los créditos morosos o impagados. Entre esas empresas que desembarcaron en Europa aprovechando la crisis inmobiliaria destacó desde un principio Blackstone. Esta empresa nacida a mediados de los 80 se ha convertido en el fondo buitre con peor reputación y en un sinónimo de abuso en buena parte del mundo. La situación ha llegado hasta el punto de que el Gobierno socialdemócrata de Dinamarca llamó Ley Anti-Blackstone a una de las normas que promulgó para proteger al inquilino".

Según Manuel Gabarre,"Blackstone es el segundo fondo buitre que más compras de vivienda hizo en Europa durante la última década. Solamente en España, Blackstone se ha hecho con al menos 146.320 viviendas y 81.095 préstamos, como dijimos más arriba, junto con una masa indeterminada de promociones residenciales y de suelos edificables. Buena parte de esas viviendas compradas por el fondo buitre, unas 70.000 hipotecas y deudas de 40.000 personas, estaban encuadradas en la llamada Operación Hércules, la mayor fuente de desahucios en varias zonas de España, particularmente en Catalunya".

"Blackstone maniobró para realizar esta operación sin poner prácticamente dinero. Los fondos buitre tienen una dimensión política que los medios de comunicación suelen omitir. Mediante sus compras en Europa y en Estados Unidos, Blackstone convirtió en tributarios a cientos de miles de personas, en muchos casos de por vida".

La compra de hipotecas de familias arruinadas por la crisis de 2008 fue la puerta de entrada de los fondos buitre a Europa con el beneplácito de las instituciones de la Unión.

En este contexto los desahucios en España se han multiplicado entre personas ancianas, hipotecas que ciudadanos no han podido pagar por la subida de los tipos de interés impuestos por Lagarde desde. primero el FMI y después desde el BANCO CENTRAL europeo con la subida del Euribor.

Esta situación extendida en muchos ciudadanos no ha sido solventado por el Gobierno Central ni por los Gobiernos autonómicos, y salpica a la juventud que no pueden ni alquilar una casa en condiciones humanas.

Supuestamente el hijo de la que fue alcaldesa de Madrid participó en los Fondos buitre de Blackstone, y nadie, ni el Ejecutivo, ni la judicatura del Tribunal Supremo, ni la Fiscalía hicieron nada ni hacen, por solucionar este grave problema.