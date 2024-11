La desgracia de Valencia

Haciendo honor a la verdad, la práctica totalidad de los ayuntamientos , de todos los colores políticos estaban aplicando protocolos en tiempo y forma en la medida de sus posibilidades ( edificios públicos) así como las rectorías universitarias ¿Por qué la Generalitat Valenciana aplica protocolos a las 20:15, tarde y mal ? La respuesta es sencilla , no acuso a nadie de querer ver morir a gente , pero la verdad es que debido a la desmantelación del servicio valenciano de emergencias , acusándolo de chiringuito, para dar el dinero a los taurinos ,NO HABIA PLAN DE EMERGENCIAS ESTABLECIDO, y en consecuencia, se estaba creando el protocolo de alerta roja sobre la marcha , y lo aplicaron cuando lo tuvieron listo. Además de esto, mientras el gobierno de Castilla la Mancha pidió en tiempo y forma la intervención de la UME aquí el gobierno valenciano hizo dejadez absoluta de ese trámite y fue ya tarde el ministerio de defensa el que envió la UME sin que existiera la petición valenciana como si la hubo en Castilla la Mancha. Por estas dos razones con los mismos daños físicos en Castilla la mancha no llegan a 10 muertos y aquí vamos por 203 con precisión de llegar a 2.000.

Además Mazon tendrá que dar muchas explicaciones de sus declaraciones " no pasa nada porque las aguas se van por Cuenca", razón por la que desestimo pedir la intervención de la UME, teniendo encima de la mesa el informe de la confederacion hidrográfica del Júcar el cual contradecía dicha afirmación.

Por otra parte el gobierno central viendo la importancia más absoluta del gobierno valenciano y siendo conocedor del vergonzoso desmantelamiento de la unidad valenciana de emergencias, no debería haber dado margen de maniobra a competencia ordinaria ( como si se podía confiar en ellos en Castilla la Mancha) y debería haber decretado el estado de alarma erradicando en esta zona por 15 días tal y como marca está herramienta legislativa , las competencias autonómicas y haber tomado la dirección el ministerio del interior y no lo hicieron por miedo a invadir competencias autónomicas de una autonomía que no es de su color priorizando el formalismo a las vidas humanas en riesgo por ser el gestor un inoperante y desgraciado gobierno valenciano que prioriza la tauromaquia a la seguridad ciudadana.