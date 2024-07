Dudas razonables sobre el uso de mascarillas y la implantación confinamientos para frenar la propagación de la Covid-19

Hace más de cuatro años que la Organización Mundial de la Salud decidió decretar el estado de pandemia. Todos los países debían de adoptar un enfoque coordinado entre gobiernos y sociedad, construyendo una estrategia integral para prevenir infecciones. En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretó el Estado de Alarma e implantó el confinamiento en toda España, los cuales fueron prorrogados en el tiempo. También se estableció que las personas de seis años en adelante deberán llevar mascarillas cuando no sea posible mantener la distancia interpersonal de 2 metros en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público.

Pasado cuatro años es buen momento de sacar conclusiones al respecto. Basándonos en la evidencia científica que he obtenido hasta la fecha, considero necesario realizar una reevaluación de las políticas medicas que se adoptaron. Quiero aclarar que no soy médico ni biólogo, pero fundamento mi opinión en la información científica que he podido recopilar hasta la fecha. Considero que muchas de las afirmaciones realizadas por expertos durante la pandemia carecían de una adecuada base científica, y ha existido un sesgo de confirmación por parte de la comunidad científica que debe ser objeto de crítica. No pretendo que este artículo sea malinterpretado como un seudo estudio científico, ya que solamente pretendo ofrecer mis puntos de vista y conocimientos. Animo a los lectores y expertos en la materia a enviar sus comentarios sobre el mismo.

USO DE MASCARILLAS

Postura de los organismos médicos al comienzo de la pandemia

Todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión, lo extraño es cuando se realiza en tan poco tiempo y sin un criterio claro. Estas circunstancias por si solas nos debiera hace sospechar. La evidencia científica no se obtiene de un día a otro, sino tras años de investigación.

Primeramente, tanto la OMS como el gobierno, aparentemente estaban en contra del uso de las mascarillas para la población en general. Posteriormente se cambió de criterio y, en el caso de España, impusieron su uso obligatorio.

En un video del 26 de marzo, en él sale April Baller, del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, nos dice que las personas sin síntomas respiratorios no deben usar mascarillas.

Las recomendaciones sobre el uso de mascarillas en el contexto de la COVID-19 de la OMS del 5 de junio de 2020 (1), tal como ellos mismos indicas, no parecen estar basadas en evidencia científica de calidad. Mi interpretación es que vienen a decirte que no saben si su uso sirve para algo, pero por si acaso, recomiendan ponérselas: