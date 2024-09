La Educación está en S.O.S.

Ha empezado el curso y es el momento de decir: S.O.S. Educación. Ya está bien de que el ruido y la bronca política oculten los verdaderos problemas que tenemos. La educación es uno de los primordiales. No cuidarla es cercenar, es hipotecar el futuro de nuestra juventud y de nuestro país.

Las señales de alarma aparecen por varios sitios. Hace unos meses los datos del informe PISA alertaban de que España bajaba varios puntos en matemáticas y en comprensión lectora. Pero hay un hecho que es particularmente preocupante, el gran índice de fracaso escolar. En nuestro país un 25% de jóvenes, abandonan los estudios tras la ESO. Este porcentaje es el doble que la media de la Unión Europea, un nivel parecido al de Turquía. Los jóvenes que abandonan los estudios son carne de cañón del paro, el trabajo precario y la marginación.

Son muchas las preguntas, ¿dónde están los problemas?, ¿cuál es el diagnóstico?, ¿cómo podemos cambiar esta tendencia? Es necesario un amplío debate para aclararnos sobre este tema absolutamente clave. Pero de entrada el informe PISA nos ofrece algunos datos llamativos y que nos pueden servir para sacar conclusiones: la disparidad de resultados entre las diferentes autonomías.

Hay tres comunidades que encabezan el ranking del informe PISA en los últimos dos años (2022 y 2023): Castilla y León, Asturias y Cantabria. Si estas tres comunidades fueran países se situarían entre los primeros puestos del mundo en educación. Propongo que hacer un ejercicio: en vez de utilizar los diferentes resultados entre autonomías como un arma arrojadiza en la lucha política, utilicemos esas diferencias para aprender. Además, estas tres comunidades están gobernadas por diferentes partidos, Castilla y León la gobierna el PP, Asturias el PSOE y Cantabria hasta mayo del 2023 el Partido Regionalista Cántabro. Liberémonos por tanto de las visiones sesgadas por la disputa partidista e intentemos simplemente extraer buenas experiencias de su práctica.

Este ejercicio no es posible abarcarlo ni mucho menos en este artículo, hacen falta expertos y muchas horas de trabajo, pero si me atrevo a plantear algunas pistas que puedan servir como líneas de investigación. Castilla León, Asturias y Cantabria están entre las autonomías con mayor gasto social por habitante de nuestro país. Según el informe que acaba de hacer público la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ocupan el cuarto, quinto y sexto puesto. Este dato no hace referencia sólo a la educación, pero es indicativo de que son comunidades que sacan una buena nota en la cantidad de presupuesto que dedican a la sanidad, educación, dependencia… visto en su conjunto. En definitiva, a los problemas reales de sus ciudadanos.

En educación como en todo, lo primero es la financiación, como exigen los colectivos que luchan por una educación pública de calidad, como la Marea Verde. Es imprescindible tener buenos centros y bien dotados y todavía son más importantes los docentes, tener más profesores, con buenas condiciones laborales, respetados y que puedan acceder a la máxima formación. Pero también hay otros aspectos en los que es interesante poner la atención: en estas comunidades la enseñanza pública tiene un importante peso y han tenido políticas educativas estables en los últimos años.

La educación no es sólo un derecho social indiscutible es también un objetivo estratégico. Una educación de calidad hoy es un futuro de progreso. Y para ello además de recursos necesitamos un acuerdo. Un acuerdo nacional entre el Estado y las comunidades autónomas, que cuente con todos los sectores implicados y los integre, para impulsar en todo el país una educación pública de calidad. Un acuerdo que, por encima de las disputas políticas, partidistas o territoriales, ponga por delante lo que de verdad importa, los intereses de la gente. Los intereses y el futuro de nuestra juventud.