En busca del Arca perdida, digo... en busca de la "Medicina perdida"

No soy doctora, ni bióloga, ni periodista, ni genetista ni todos los ni ni... que se os puedan ocurrir.

Pero si soy una persona inquieta, con criterio, con ganas de aprender y buscar la verdad.

Hoy en día gracias a la tecnologías puedes buscar información sobre casi todo lo que te interese y puedes formarte en todas las ramas de ciencias, cultura e investigación que desees.

Me siento como Indiana Jones en su famosa película, intrépida y deseosa de encontrar la veracidad, la realidad de las cosas que el "sistema" nos tiene ocultas.

Con la ayuda inestimable de referentes en la búsqueda de la verdad e información coherente y honesta como son, periodistas y personas íntegras de la talla de Bea Talegón, Carlos Sánchez, César Vidal o doctores como Juan Gérvas, Almudena Zaragoza, Natalia Prego,en fin, la lista en muy extensa, como digo, gracias a todos ellos mi consciencia cada vez es mayor y más ganas de aprender me provocan.

Estudiando actualmente un grado de Historia, me interesé por la biología, buscando información leyendo artículos y libros de ciencia, medicina y a grandes referentes de la misma, he llegado a entenderla un poquito más.

Pues bien, para mí, la medicina y la ciencia actual se basan en creencias, es decir, que la medicina y la ciencia moderna se basan en dogmas, en argumentos que son ya aceptados y que son incuestionables.

Voy a empezar por uno de los grandes dogmas en biología nada más y nada menos que la teoría del ADN .

Empecé por Bruce Lipton un biólogo celular estadounidense que como buen científico, cuestionó desde la misma base la ciencia, especialmente todo lo relacionado con los genes y el ADN.

Esta teoría del ADN y los genes nos dice que nuestros genes son informaciones encapsuladas a través de las cuales se forman las proteínas que una célula necesita.

Es decir, que tu ADN sería la información base de todo tu organismo.

Los planos y las instrucciones para construir tu cuerpo.

Según esta teoría, tú eres como eres porque es lo que llevas en tu información genética.

De este modo, tu célula toma esas instrucciones y se comporta según las mismas.

Cuando esto se descubrió se interpretó que esos genes son información fija que cuando la célula envía una señal a su núcleo, un gen de ese núcleo responde y como resultado de ese proceso se crea una proteína.

Se interpretó, por tanto, haciendo una equivalencia, que el núcleo de la célula donde está todo tu ADN y todos tus genes, sería como el cerebro de la célula.

Si conseguían descifrar toda la información genética que condiciona todo lo que viene después, según esta teoría, tendrían la posibilidad de curar muchas enfermedades, ya que en la gran mayoría de estas son enfermedades genéticas o que un gen interviene en esta enfermedad.

Esta creencia te dice que el ADN determina el comportamiento celular, y aquí empiezan las primeras hipótesis;

la primera fue, que como tenemos cerca de 150000 tipos de proteínas distintas en nuestro organismo, debería haber unos 150000 genes del genoma humano, uno por cada proteína ( al final se descubrió que tenemos en realidad aproximadamente unos 23000).

Gracias a esto buscando información encontré entre otras cosas, que tenemos la misma cantidad de genes que organismos mucho más pequeños que nosotros, como algunos gusanos o ratones.

Pero no solo en cuanto a cantidad, sino que se descubrió que compartimos más del 97% de genes con estas especies. Cómo te quedas?....

Pero un momento, si esto es así y los genes son los que comandan, no deberíamos ser un 97% parecidas? (Soy preguntona por naturaleza inquieta).

Bueno, pues resulta que no, y aunque lo que voy a explicar a continuación está demostrado científicamente, parece que esta información se perdió por el camino. Se les debió pegar en la carpeta de "no mirar nunca ese tipo de estudios" (la ironía también me viene de nacimiento)

En uno de estos estudios, probaron a quitar el núcleo de la célula y dejar los restantes de la célula a ver qué ocurría. Siguiendo la hipótesis de que el gen determina lo que ocurre en la célula, era previsible que si se extraía el núcleo, que era equivalente a extraer en un ser humano, digamos el cerebro,

esa célula debería morirse rápidamente.

Para su sorpresa, esas células siguieron funcionando con normalidad por un tiempo más.

Pasadas varias semanas, las células se morían, pero no era instantáneamente.

Es decir, no quitabas el cerebro y entonces fallecía, sino que pasaba un tiempo después.

Ya que se mantenían con vida esas células haciendo las funciones normales.

¿Cómo era esto posible?

Resultó que esas células murieron no por no tener los genes, sino por no reponer nuevas proteínas, las células murieron porque no le llegaron nuevos recambios de piezas, no porque se les quitara el supuesto ordenador central.

Lo explico, murieron cuando las viejas proteínas ya se desgastaron del tiempo de vida y que podemos extractar de todo esto?, que el núcleo no es el centro que comanda las acciones de la célula como habitualmente se cree, sino que es una base de datos donde están los planos e instrucciones de las piezas que necesita la célula, es decir, de las proteínas.

Un almacén vamos y que la célula hace pedidos al almacén del mismo modo que tú vas al Ikea a comprar los muebles de tu casa.

Por otro lado, Bruce tomó una célula madre y la puso en una placa de cultivo de laboratorio.

Esperó un par de días y esa célula comenzó a duplicarse a reproducirse, pasado un tiempo, tuvo cientos de células idénticas en esa placa de cultivo.

Hasta ahi todo normal, después empezó a tomar esas células madre idénticas y a experimentar con ellas.

Las primeras las puso en una placa distinta, con unas condiciones específicas y como resultado, dieron células musculares.

Tomó otras pocas de esa misma fuente original y las puso en otra placa con otras condiciones distintas a las primeras y en esta se formaron células óseas.

Lo mismo pasó un tercera vez, nuevas condiciones que formaron esta vez células de grasa.

Cuando bruce se dio cuenta de esto, lo tuvo clarísimo, era exactamente el mismo material genético en todas las células, pero lo que cambiaba era el ambiente y entonces, dependiendo del ambiente, estas células formaban un tejido o formaban otro.

Este simple experimento acaba de desmontar por completo toda la teoría actual del ADN, teoría sobre la cual se apoya la medicina, esa teoría que te dice que eres víctima de tus genes, que además heredas y no puedes cambiarlos, y que como una especie de lotería te tocan y estás condenado para toda tu vida. Ya que según esa teoría, esos genes van a decir a tus células lo que hacer y cualquier fallo en ellos va a dar como resultado enfermedades para las que además se hacen millones de fármacos que estarás condenado o condenada a tomarte muy posiblemente de por vida.

Un negocio redondo. (La verdad es que nadie está dispuesto a romper la creencias por un simple experimento de nada, es mejor negarlo todo o no promocionarlo y listo).

Aclarando, el mismo gen ha creado células totalmente distintas, de ahí que compartamos la gran mayoría de genes con muchos de los animales de este planeta.

Porque lo que realmente determina que seas como tú eres es tu entorno y no tus genes. Esto se llama epigenética.( Una rama apasionante de la biología) Otro de los dogmas establecidos es la teoría del contagio que tiene la medicina ortodoxa (con esto creo que voy a ganarme unos cuantos enemigos), pero mira, la solidaridad selectiva es muy buena, por suerte ya somos unos cuantos " homos rarus" en este tema.

Estudiando nuestro sistema inmune, se explica que es el que nos defiende de malvados microorganismos que están en el exterior y que son invisibles al ojo humano. Tal como cualquiera diría, sin dudarlo lo más mínimo.

Si ese sistema inmunitario se deprime o si entramos en contacto con un patógeno, ya sea un virus, una bacteria o cualquier otro microorganismo, tenemos muchos números de que nos infecte y lo tenemos tan claro que es que ni siquiera lo cuestionamos, o sea, es algo que ya damos por hecho de entrada.

Pues bien, nuestro cuerpo tiene 10 veces más cantidad de bacterias en nuestro interior que células, en el interior de la nariz, en la boca, en las mucosas más internas del cuerpo, hay una enorme concentración de bacterias y virus que tienen como función protegerte, protegerte de tóxicos y otras sustancias nocivas del interior, o que , en tu ADN tienes integrado código viral directamente, es decir, el código genético de los virus lo tienes en tu ADN integrado.

O que hay un millón de bacterias y virus por cada gota de agua.

Y que 1g de Tierra, tiene cuatro millones..

Todo en el mundo natural está absolutamente lleno de bacterias, virus y microorganismos, si las bacterias y los virus fueran realmente lo que nos han contado: "esos entes malvados que están esperando entre la maleza para asesinarnos"...Me pregunto, realmente la humanidad podría existir hoy en día?

Es realmente absurdo lo que nos han contado sobre la teoría del contagio, pero realmente absurdo a mí juicio.

Y aunque los estudios más recientes sobre el microbioma, que así se Ilama la población de virus, bacterias y otros muchos microorganismos de tu cuerpo, están mostrando los enormes beneficios de estar en un ambiente con una gran diversidad de bacterias y virus, aún seguimos con esa tradición de que hay que ducharse en hidro alcohólico, de que hay que tomar antibióticos, y de que hay que potenciar nuestras defensas para que podamos vencer a un enemigo malvado con toda clase de suplementos quimicos. Un enemigo que no es tal, ya que somos seres formados por ellos sobre todo en el mundo natural.

No lo pillo. Entonces, de dónde viene toda esa idea del contagio y de las enfermedades infecciosas?.

Bueno, pues la idea es que las enfermedades son causadas por agentes invasores. Ésta fue creada por Luis Pasteur a finales del siglo XIX. ( Me metí de lleno a leer sobre Pasteur).

Su teoría es conocida como la teoría del germen y es la base de la medicina y la biología oficial.

En el caso de las enfermedades infecciosas, se debe buscar el germen causante de la enfermedad para hallar un modo de combatirlo.

Todo esto se institucionalizó y, literalmente, se obligó a dar en todas las universidades de medicina.

Desde ese momento en adelante fue una obligación y se creo el informe Flexner, un famoso documento escrito en 1910 por un tal Abraham Flexner.

Supuso grandes cambios en la formación de los médicos, en la práctica de la medicina en Estados Unidos y se reprodujo en prácticamente todo el mundo occidental.

El detalle está en que Flexner fue contratado por John D. Rockefeller para que evaluara cómo se enseñaba y se ejercía la medicina, y luego formulara una línea a seguir...

Fue una coincidencia que John D. Rockefeller financiara el estudio que luego dio origen a los tratamientos preferentemente farmacológicos, cuando él era el magnate del petróleo y recientemente se había descubierto la forma de hacer medicamentos a partir de ese compuesto?. Parece, cuanto menos, una pregunta razonable.

La doctora Ghislaine Lanctot, autora del libro La mafia médica señaló con contundencia que:

"La estrategia consiste, en suma, en tener enfermos crónicos que tengan que consumir todo tipo de productos paliativos, es decir, para tratar solo síntomas; medicamentos para aliviar el dolor, bajar la fiebre, disminuir la inflamación ... pero NUNCA fármacos que puedan resolver una dolencia. Eso no es rentable".

Casualmente lo que no te cuentan de toda esta historia es que Pasteur se basó en estudios previos de otro científico del momento que se llama Antoine Bechamp quien para mí hizo el descubrimiento más importante y trascendental en el campo de la biología.

Bechamp elaboró una teoría distinta a la de Pasteur sobre este mismo tema, que fue rigurosamente documentado en su libro publicado en 1912, su título traducido al castellano sería algo asi como la sangre y su tercer elemento anatómico.

Su teoría era radicalmente distinta a la de Luis Pasteur y a la que denominó

"teoría del terreno", la cual propone que los microorganismos se originan dentro de nuestro organismo y no fuera de él. Aboga porque las bacterias y los virus no son causa de las enfermedades sino la calidad del terreno donde estas actúan.

¿Te suena familiar?. Él expone:

"Estos pequeños organismos se derivan de organismos aún más pequeños llamados microzimas. Estas microzimas están presentes en los tejidos y en la sangre de todos los organismos vivos donde permanecen normalmente inactivos. Cuando el bienestar del cuerpo humano se ve amenazado por la presencia de material potencialmente dañino, se produce una transmutación. La microzima se transforma en una bacteria o virus que inmediatamente se pone a trabajar para eliminar el cuerpo de este material dañino. Cuando las bacterias o los virus han completado su tarea de consumir el material dañino, automáticamente vuelven a la etapa de microzimas".

Que nos acaba de decir aquí , que estas bacterias provienen de algo, de una molécula, un organismo muchísimo más pequeño que la bacteria y que pueden estar en forma inactiva dependiendo del estado del cuerpo y que cuando el bienestar del cuerpo humano se ve amenazado por la presencia de material potencialmente dañino, es decir, por ese tóxico que estamos hablando, se produce un cambio, una transmutación.

Luego, Bechamp demostró que estas microzimas como él las llamó, dependiendo de las condiciones del terreno, es decir, del PH y del estado del líquido celular o sanguíneo, forman directamente las bacterias.

Flipante, las bacterias nacen directamente del interior de tu organismo Este descubrimiento fue uno de los inicios de una teoría que se llama teoría del Pleomorfismo. ( Pues nada, a buscar información sobre ésta teoría).

El pleomorfismo, en el contexto de la microbiología, se refiere a la capacidad de los microorganismos de cambiar su forma y estructura en respuesta a diferentes condiciones ambientales o estímulos. Esto implica que un organismo puede presentar diferentes morfologías, tamaños y estructuras en diferentes etapas de su ciclo de vida.

Pues no fue hasta el siglo XX , cuando el microbiólogo Rene Dubois experimentando dió la razón a Bechamp diciendo que la mayoría de enfermedades microbianas son causadas por los microorganismos presentes en el cuerpo de una persona sana, pero solo cuando se alteran las constantes de equilibro del medio esos microbios causan la enfermedad, sus efectos negativos simplemente se suman al entorno afectado ya presente en el organismo.

Luego entonces, no son las bacterias o los virus en sí mismos lo que producen la enfermedad son los subproductos químicos y los componentes de estos microorganismos que actúan sobre el metabolismo celular desequilibrado y defectuoso del cuerpo humano, que en realidad producen la enfermedad.

Qué quiere esto decir? que no hay bacterias positivas y bacterias negativas, esas que son llamadas negativas, en realidad están haciendo un trabajo, generalmente de limpieza que al desempeñarlo generan sustancias que sí son nocivas para nuestro organismo, sustancias que tienen que ser eliminadas definitivamente por macrófagos entre otras células. (células altamente especializadas del sistema inmune presentes en casi todos los tejidos del cuerpo humano).

Teniendo en cuenta todo lo señalado anteriormente, busqué información sobre la medicina oriental y llegué a la conclusión de que:

Tanto los antiguos sistemas médicos de India y China, como la homeopatía y la medicina biológica, contemplan que el mantenimiento de la salud y la prevención de las enfermedades tiene que ver con el estilo de vida, los hábitos nutricionales, el ejercicio, así como el bienestar psicológico y espiritual.

Pero esto no interesa que se sepa.

Si el mundo hubiese adoptado las teorías de Bechamp y los siguientes trabajos de otros grandes científicos como Bruce lipton, de Brewer, Otto Warburg, Máximo Sandin etc., hoy sería de conocimiento público que los síntomas de enfermedades se pueden revertir y prevenir restaurando los nutrientes a nivel celular y equilibrando el PH del terreno biológico.

Pero llegaron las multinacionales de los fármacos químicos que se convirtieron en un verdadero órgano de poder por encima de los gobiernos llegando a pesar más el interés económico que la importancia de conocer la verdad sobre los problemas de salud.

Y con esto queridos lectores , no hace falta que os demuestre que querer es poder, que tan solo con el interés de aprender, cualquiera puede hallar la verdad oculta tras los intereses de las multinacionales farmacéuticas y de como estás son capaces de enfermarnos tan solo por seguir obteniendo beneficios económicos.