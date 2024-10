¡En la Fiesta de la Hispanidad brindemos con sangre y con champagne!

El 12 de octubre es una fecha clave para entender la historia del capitalismo depredador. Proceso largo y doloroso de la globalización criminal. La ultraderecha monárquica celebra este cumpleaños entonando himnos sacrosantos y brindando con sangre y champagne ¡Vivan los novios de la muerte! Hace 532 años se inició uno de los capítulos más siniestros en la historia de la humanidad.

"El Nuevo Mundo es un regalo que le hizo Dios nuestro señor a España como queda escrito en el testamento de Adán. Los Reyes Católicos y el almirante de la mar océana Cristóbal Colón enviados por el espíritu santo abrieron el camino a la civilización y el progreso. .

Y al alba del 12 de octubre de 1492 hágase la luz y la luz fue hecha pues los Ángeles celestiales que empuñaban el pendón de Castilla y Aragón derrotaron la herejía de esas tribus salvajes e impusieron la autoridad redentora del Dios blanco católico, apostólico y romano.

¡Madre patria, el Hispanic Power!

El caudillo Francisco Franco fue un visionario que nos legó la benemérita monarquía borbónica heredera de ese pasado glorioso del imperio donde jamás se ocultaba el sol. La Hispanidad es el tesoro más preciado de nuestros ancestros: "el Imperio hacia Dios" con sus valores universales como sustancia espiritual imperecedera de la identidad nacional-católica. La bandera rojigualda vuelve a ondear en las más altas cumbres. El neofascismo españolista crece y a su cruzada se suman los hijos de los santos héroes invictos Pizarro, Cortés, Alvarado Núñez de Balboa, Belalcázar, Valdivia...

Hoy más que nunca el neofascismo necesita un rearme moral católico-patriótico, racista y paternalista, un resurgir después de tantas batallas perdidas. Los piratas de la Anglosfera son los directos culpables del naufragio del imperio español y propagadores de la espuria leyenda negra. ¡Venganza, venganza!¡arriba el clarín de guerra bajo signo de conquista!

España la una, la grande y libre e Hispanoamérica, protegidas por el Sagrado Corazón de Jesús y la virgen María, y sus hijos más preclaros alzando el brazo cesáreamente saludan a los magnánimos precursores: Franco, Pinochet, Videla, Stroessner, Barrientos, Trujillo, Pérez Jiménez, Somoza, Uribe, patriarcas que han parido insignes cachorros de gran pedigrí: Santiago Abascal, Ayuso, Feijoo, Aznar, Feijóo, Rajoy, Cayetana Álvarez de Toledo, Felipe González, Alfonso Guerra ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley! El ala radical de la internacional neofascista contrarrevolucionaria y reaccionaria está integrada por prestigiosos patricios, hijos bastardos del Nosferatu, como Javier Milei, Bukele, María Corina Machado, José Antonio Kast, Eduardo Bolsonaro o Verástegui que ocupan la primera línea de fuego en esta guerra cultural, política y económica. Inspirados en la doctrina del MAGA de Donald Trump, es decir, los supremacistas del Ku Klux Klan. La internacional ultraderechista solo razona en términos mitológicos porque necesitan inspirarse en las epopeyas del pasado.

La misión de la Iberosfera es aunar esfuerzos para cohesionar identitariamente a la derecha radical conservadora incluyendo igualmente a destacados líderes ultras de los Estados Unidos y Europa.

El Foro Madrid ha conformado un bloque invencible organizado por VOX, y la fundación Disenso listos para enfrentarse al comunismo o el anarquismo pagano y ateo que intenta dinamitar el estado de derecho, la propiedad privada, la libertad individual y el sistema neoliberal predominante. "Porque es necesario combatir al maléfico Foro de Sao Paulo o el grupo de Puebla que patrocina el "indigenismo marxista" propagador del virus del "progresismo negrolegendario" Es la hora de colocarse el morrión y la armadura de los conquistadores y con orgullo desenfundar la espada toledana: ¡Santiago y cierra España! "La furia del fascio redentor vencerá en franca lid al terrorismo castro-chavista, a los etarras vascos o los separatistas catalanes"

La Iberosfera es la punta de lanza del revisionismo histórico manipulador que escupe su propaganda etnonacionalistas mediante el ciberfasismo. Y así alevosamente pretende ensuciar la memoria de los pueblos indígenas con el fin de justificar sus sanguinarios crímenes en la conquista América. Según ellos: "Un continente habitado por salvajes que realizaban rituales satánicos y sacrificios humanos. Las Indias estaban poseídas por el demonio y por lo tanto no hubo tal conquista, sino una guerra liberadora" "España liberó a los pueblos nativos esclavizados por el yugo de los imperios caníbales" "fue una guerra entre el bien y el mal donde los evangelizadores exorcizaron el espíritu maléfico de satanás" "El nuestro es un imperio virtuoso y humanista" "España nunca tuvo colonias sino provincias" "Los indígenas eran súbditos libres apadrinados por sus majestades los reyes y cuidados amorosamente por los frailes benefactores" "Os construimos escuelas, universidades, hospitales, carreteras, puentes, puertos... No os quejéis que os hemos dado más de lo que nos llevamos" Y encima habláis el español, la lengua para hablar con Dios. Menos mal que no caísteis en las garras de los racistas ingleses culpables del genocidio indígena americano"

-Estos son apartes de los discursos anti leyenda negra tan de actualidad entre los nacionalistas españoles.

"La Iberosfera es un bloque poderosísimo pues entre España e Iberoamérica engloba a casi 700 millones de hispanoparlantes (a lo que hay que sumar Brasil y Portugal) Además, de los antiguos territorios del Imperio español en EE.UU, Filipinas, Marruecos y Guinea Ecuatorial. Estamos llamados a ser una potencia indestructible capaz de competir con EE.UU, Europa, Rusia o China.

"¡Resucita la España Imperial! ¡Felipe VI debe ser coronado emperador del resucitado sacro imperio! Ese es nuestro espacio vital. Compartimos las mismas raíces, una ascendencia común y un ancestro ibérico innegable; el idioma, las tradiciones y costumbres; pensamos y amamos en español, rezamos en español ¡Brindemos con sangre y con champagne por Hispanoamérica eterna!