Errejón, lo del novio de Ayuso y una idea para Sánchez

Quien desde el jueves 25 no haya hablado alguna vez de Errejón que dispare la primera palabra y con esto doy por cancelada toda deuda con la rabiosa actualidad, aunque parece evidente que el instinto de ellas por no hacer daño a ningún ser vivo, aunque sean hombres abusadores, es lo que en muchos casos les impide aplicar una versión del "no es no" llamada "te he dado este rodillazo en los cojones porque te has pasado y lo sabes" que siempre será en defensa propia y muy efectiva, pues algunos bestias, sean gordos o flacos, perderán las ganas de volver a intentarlo.

Como presuntamente son varias las víctimas de este político, es probable que en algunas de ellas fuera esa no violencia instintiva lo que impidió que Errejón descubriera de repente que su poder no era tanto. En cualquier caso, como esto va para largo, de momento toca prudencia.

Sin salir de lo que ocurre dentro de las parejas, sean estables o casuales, me sigue preocupando más la formada por Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador, pues comienza a parecer importante la cantidad de dinero de todos, más otros recursos públicos, que de manera quizás no legal han podido disfrutar, él a solas o con ella. No debemos olvidar que, para evitar males mayores, su abogado reconoció por escrito que Amador había defraudado 350.951.- €. Por tanto, esta vez no me conformaré con lo de "presunto". Y más cuando noticias de hoy mismo, 27 de octubre, indican que el volumen del fraude real que está aflorando supera con mucho el importe reconocido.

Hablando de instintos, es probable que Amador se dejara llevar también por aquel que dice que "quien a buen árbol se arrima..." cuando eligió acercarse a Isabel, pues todo el mundo sabía ya que las empresas de su padre y de su madre habían conseguido dinero público: 400.000.- € en avales que no devolvió él y 1.000.000.- de 25 contratos públicos para ella. Después vino lo de su hermano con 234.000.- € en comisiones por intermediar con las mascarillas, un asunto muy feo pero que a quien le costó el liderazgo del PP fue a un tal Pablo por molestar a la todopoderosa Isabel.

Pero algunas de las personas que actúan por instinto también pueden tener poca cabeza y, en el caso de Amador, ser tan osado como para que te salgan a devolver 2.910,56.- € en un Impuesto de Sociedades, el de 2022, y no sacar de la declaración algunos gastos (de los dudosos) para conseguir que te salga a pagar y llamar menos la atención. Es un lugar común lo de que Hacienda revisa más declaraciones a devolver que de las otras. De hecho, Miguel Ángel Campos, de la SER, titulaba así su crónica del 24 de octubre: "Hacienda inició la inspección a la empresa pantalla del novio de Ayuso porque presentó una declaración a devolver".

Pues no. Resulta que Amador incluyó hasta el hilo dental para que se lo pagáramos entre todos, un producto que dentro de unos años puede que se haya convertido en el símbolo de la prepotencia de los tontos que un día se creyeron "listos".

Y como una cosa lleva a la otra, no será esta la primera vez que una maldad descubierta sirva para fabricar una buena idea. Esto es lo que me ha ocurrido pensando en las trampas del novio de Ayuso con los impuestos. Por tanto, una que le debo al madrileño, aunque nunca me pedirá que se la pague.

Resulta que le he preguntado al buscador cuantas personas renuncian cada año a la devolución que les corresponde tras realizar el borrador de la declaración del IRPF y la primera noticia que aparece es de "The Objective" donde se dice que en la última campaña, la del ejercicio 2023, fueron 42.848 contribuyentes los que renunciaron y 1.253.985,72.- € el importe total de las mismas.

Es muy poco dinero, pero la idea que le propongo al Pedro Sánchez más participativo consiste en que se incluyan cuatro opciones para que, quien decida renunciar a la devolución y, por tanto, donar al Tesoro Público un dinero que es suyo, sea también quien elija su destino entre, por ejemplo, las siguientes opciones:

1. Los presupuestos del Estado.

2. Los de su Comunidad Autónoma.

3. Los del Ayuntamiento donde reside.

4. La Casa Real.

Se incluye la Casa Real porque su titular actual quizás ya no roba tanto como el anterior, aunque podría hacerlo sin miedo a los tribunales. Además, Felipe VI anunció en marzo de 2020 que renunciaba a la herencia de su padre, lo que podría provocar que terminara pobre y desamparado tras la proclamación de la III República.