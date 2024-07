Está dentro (consciencia)

La consciencia es la gran desconocida, no se sabe que es, ni cómo funciona, ni donde está ubicada, ni como realiza sus procesos. Lo único que sabemos claramente de ella es que nos permite ser testigos de nosotros mismos y percibirnos.

Llamamos causación ascendente, a aquella por la cual, la vida mediante un proceso evolutivo desde lo más esencial y primario, y de manera creciente, da origen a una consciencia cada vez más sofisticada. Este proceso lo defienden los racionalistas y materialistas, pero se encuentran con los problemas mencionados.

Otra manera de verlo es la causación descendente, en la que sus teóricos dicen que es la consciencia el origen de todo, y ella proyecta, como en los cines antiguos, una luz, en la que la mente Universal pone las imágenes y de esta manera se crea y funciona todo lo existente. Esta consciencia responde mejor al modelo, ya que es no local, y al estar en todas partes, no está en ninguno en concreto. Por otro lado, no es una función, y su propiedad fundamental es la de darle realidad en el presente, a aquello en la que está enfocada.

Los materialistas dicen que esto son utopías espiritualistas, que en algún lugar del cerebro debe encontrarse la consciencia, pero el hecho es que no la encuentran. También dicen que puede ser que sea fruto de una coordinación de neuronas, pero no es una explicación valida para el hecho de ser consciente de ser consciente.

En la causación descendente, se está convencido de que uno es en última instancia, esa consciencia Universal, que como una ola, durante un breve espacio de tiempo ha pensado que ella no era océano, pero después de ondular un poco, vuelve él. Además, según los teóricos y místicos que han experimentado esto, uno no está en el mundo, sino que el mundo, el universo, todo cuanto existe está en uno (no como cuerpo sino como consciencia). Y eso es así por las peculiaridades de esta consciencia, que no evoluciona, (la que evoluciona en la mente) siempre ha sido, es y será perfecta. Para ella no existe el tiempo, todo sucede en un eterno ahora.

Reflejo del Ser en la mente, la conciencia es, frente a todo lo demás que aparece. Permanente, no está sujeta a cambios. Es Universal, no existe eso que se dice de consciencia personal, nosotros tenemos una mente con una luz que la ilumina que es ella. Que está en la mente igual que lo está en todo. Lo que hay es la conciencia personal, sin “s” que es una estructura mental que nos hace distinguir lo bueno de lo malo, y nos señala el deber, de acuerdo a determinados códigos culturales.

Los materialistas y racionalistas (que mantienen creencias de épocas pasadas cuando la ciencia y la mística no estaban unidas), a pesar de sus enormes descubrimientos en cuanto a los procesos cognitivos y de reacciones del cerebro, deben entender que este es una máquina biológica, pero que usuario está más allá, o más dentro como decía antes.

La ciencia de vanguardia se está dando la mano con la espiritualidad más avanzada, y es que está ocurriendo lo que decía Einstein: “Un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia acerca a Él.