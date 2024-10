Estamos perdiendo el Norte

¿Qué sociedad es ésta en la que uno de los hombres más importantes del mundo, Donald Trump, propone en Pensilvania que si llega al Gobierno de USA, cual si fuera la serie "La Purga" propone un día "realmente violento", sugiere que, en caso de que se produzca una oleada de crímenes "muy mala", se permita que "todo el mundo pueda salir" a delinquir con libertad, que en caso de haber una ola de delincuencia fuera de control, se pueda terminar permitiendo "un día realmente duro y violento", así como "una hora dura".? A las pocas horas un asesor de campaña, tuvo que salir a decir que era una broma, ante tamaña burrada.

¿Qué sociedad es ésta, en la que un marido francés, Dominique Pelicot, drogó y violó a su mujer, Gisele y reclutó a decenas de hombres para que abusaran sexualmente de ella durante al menos una década? Ella pudo enterarse al enseñarle la policía francesa varios vídeos que recogían las violaciones, en el ordenador de su esposo, al ser denunciado este último por varias mujeres a las que les hacía fotos por debajo de las faldas. Y al denunciar Gisele a su marido, y a los otros hombres, descubrimos que al menos otra mujer había sido víctima de los mismos hechos.

¿Qué sociedad es ésta en la que después de 20 años, Nevenka Fernández, no puede pasear tranquilamente por su Ponferrada natal, sin ser increpada e insultada por sus conciudadanos, cuando el que la sometió a acoso sexual en su trabajo, Ismael Álvarez, el que fuera alcalde en el momento de los hechos, se pasea pavoneándose y con aire altanero, saludando a sus vecinos cual si fuera el dueño del castillo o del pueblo. Por muchos puestos de trabajo que haya dado a sus vecinos, no deja de ser un acosador, y debería ser él quien no pudiera pasearse alegremente, si no más bien pedir perdón, y sentirse avergonzado.

¿En qué sociedad estamos viviendo? Paren por favor, que yo me bajo.