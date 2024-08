Guerra civil Europea 2027

En Europa estamos en plena decadencia barroca de nuestra sociedad. La mayoría de personas no aportamos casi nada ni al PIB ni al IDH (Índice de Desarrollo Humano), de los sectores estratégicos. Tan solo, somos millones de remoras dándonos consejos los unos a los otros, sobre todo en formación, para aprender a desaprender lo que ya sabemos, para seguir siendo cola de ratón del sector digital, que ha reventado el status quo cada lustro desde 2007. ¿Hay alguna empresa europea que compita en el gigante mercado digital? Ninguna. Solo un chorreo de fondos europeos que nos llevamos los consultores por el camino.

Perdidas las batallas de la geoestrategia, de la innovación, de la economía, solo nos queda cuidar el jarrón chino de nuestros derechos individuales respecto a otros continentes. Que triste, tener que recurrir a esta comparación para dar sentido a nuestra existencia. Ahora, que el mercado laboral físico desaparece, y mientras hacemos la transición de la mano de obra barata, de los inmigrantes ilegales al renting de robots Optimus de Tesla para pagar nuestras cotizaciones a la seguridad social. Los otrora libres europeos nos vamos convirtiendo en un océano de personas ociosas no realizadas, que por algún lado tienen que sacar su frustración, y será la más fácil, la de echar la culpa al sector más débil de la población.

En 2027 con Marine Le Pen en el Elíseo, se puede dar la posibilidad que haya más presidentes de países en contra de la Unión Europea, que a su favor. Puede que desde la comisión europea maniobren para desmontarla de forma controlada para ser fieles al relato de odio que les compran sus votantes. Los pocos que les votan, y no pasan en quinta, como un 30% de la población. ¿Cuántas veces has votado al parlamento que crea el 60% de las leyes? ¿Cuántos programas te leiste? ¿Era consciente que luego se integraban en otro grupo?

La lobbista Ursula Von der con tal de seguir tramando contratos opacos como le recordaron en la anterior legislatura el Tribunal de Cuentas Europeo, en un juicio que languidece en Bruselas. Hará lo que sea por seguir en el cargo.

De cara a la galería, se pondrá el disfraz de buena gestora que no ha roto un plato, pero la ex ministra de defensa alemana, bien sabe que para mantenernos entretenidos a esos centenares de millones de europeos ociosos, no hay nada, como una buena confrontación, y si es militar mejor. Y para eso, está nuestro buen amigo Putin, dispuesto siempre a echarnos un cable en eso de adelgazar Europa está disponible. De ahí, que Úrsula ya tenga un discurso belicista, porque nos está preparando para una confrontación abierta con Rusia.

A USA, no le sirve de nada el ritmo de pedidos de Ucrania, y ahora con el envío de los F16 a Ucrania, y con la excusa de que un dia los ucranianos serán de la Unión Europea, lo estamos poniendo a huevo, para que Putin quiera participar (a su manera), en los Juegos Olímpicos de París. Apoyado por una China deseosa de reconocimiento real.

El problema, es que hoy en día, una guerra corta no da para eliminar a 30 millones de personas. Y más con la transición a los robots. Así que, la guerra es ya de IV generación, en tu cabeza, manipulandote desde las adictivas redes sociales donde es fácilmente manipular con neuromarketing nuestras decisiones de vida, todas ellas emocionales, Como bien sabe Tik Tok. Así que, cuánto más libre te creas, seguramente más manipualad@ estés.

El panorama que me surge puede parecer sombrío, pero sería un gran impulso para una nueva reconstrucción de Europa, ya sea independiente, o de nuevo bajo el paraguas del tío Sam, o de la madre China, donde pasemos de la supuesta libertad personal, a adoptar la confortable seguridad del partido único. Total, es lo que ya mostramos como una sociedad sumisa, ante una lobista Comisión Europea, que ni tú ni yo hemos elegido directamente con nuestros votos.

¿No quieres esto? Mira, que es por tu bien, para que te levantes cada día con algo que hacer o eliminar, que te hayamos convencido otros. ¿De verdad vas a hacer algo más allá de una columna, un tuit, o una ronda en el bar? Soy todo oídos. Venga, demuestrate que el dato mata el relato.

GO!