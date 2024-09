Guerras y muertos

Gaza, Ucrania, Israel, Rusia, de un modo u otro están sufriendo la guerra y los muertos que conllevan; en este sentido, para no dramatizar recordar que sólo en Gaza y Cisjordania ya ha asesinado Israel(Netanyahu) a más de 45.000 personas civiles y entre ellos más de 20.000 niñ@s, además los muertos que están bajo los escombros de los edificios son más de 100.000 bombardeados por el genocida citado, al que el Alto Tribunal de Justicia de la HAYA tiene la obligación de juzgar y sancionar con muchos años de cárcel.

Es triste y desolador ver y escuchar en la TV amarilla las noticias sobre las guerras, o ver y escuchar programas con un tufillo fascista apoyando a Netanyahu, a Biden, a la OTAN y echando la culpa de todo a Hamás o a Putin cuando se sabe pero no se atreven a señalar al verdadero responsable de la guerra de Ucrania.

Ya se comienza a escuchar que Zelenski es el responsable de la destrucción de los Gaseoductos rusos del Mar Báltico que proporcionaba gas desde Rusia a Europa.

Según la versión del Wall Street Journal, fue Ucrania quien atacó Nord Stream en 2022. De ser esto cierto las relaciones de amistad de Europa se enfriaran pronto y se pondrán las bases para negociar la paz. En este enlace podrán ampliar este texto.

En el siguiente enlace observamos como Turquía se sumará a la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio ante la CIJ.

El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, ha asegurado que aquellos que apoyan a Israel "incondicionalmente" son los principales responsables de sacudir los cimientos del orden internacional.

Pero en Cisjordania no está Hamas, como es que se consienten estás atrocidades.

No se trata de detenidos, son personas secuestradas y torturadas.

Que hace la ONU, al respecto? Úrsula von der Leyen, firme defensora de los DDHH, debe de estar subiéndose por las paredes, pero ¿hace algo para llegar a una paz tan necesaria y evitar los muertos?

Pondré la TV para ver qué dicen, a ver si dicen la verdad que lo dudo.

Según Diario Red, Tiempos duros para los niños y niñas ¿Por qué cada vez más gente opta por no procrear? 18/08/24.

Tiempos duros para los niños y las niñas. Los israelíes se centran especialmente en ellos, los supuestos terroristas del mañana. Para los nazi-sionistas, sus vidas no valen nada. Pero la vida no sólo es dura para los niños y niñas palestinos. Es dura para todas las criaturas de todo el mundo. La guerra se extiende a innumerables zonas del planeta y el clima es cada vez más caluroso. En su película Cafarnaum, la directora libanesa Nadine Labaki pone en escena a un niño de 12 años, refugiado sirio en Beirut, que comparece ante un tribunal tras haber decidido incoar un proceso civil contra sus padres(Sic)

Para ampliar ver el siguiente enlace.

De acuerdo con www.rtve.es, "en la Guerra de Ucrania contra Rusia que dura ya dos años y medio, en los últimos días, una semana +-, los ucranianos apoyados por USA, la OTAN y países europeos como Reino Unidos, entre otros, con drones ha bombardeado en Moscú y ciudades y pueblos en una extensión superior a 1.200 Km2 con la finalidad", según mi criterio, de canjear en el supuesto de vislumbrar un acuerdo de paz, devolver los territorios invadidos en Rusia por los territorios del S/SE de Ucrania en poder de Rusia, territorios que comprenden el Donbass, el Donetsk hasta Crimea.

La operación de Ucrania en Kursk: un golpe que expone las carencias logísticas de Rusia.

El 6 de agosto, Ucrania sorprendió con una incursión sobre la región rusa de Kursk. Más de dos semanas después, cuando el país conmemora el Día de la Independencia y se cumplen dos años y medio de guerra con Rusia, sus tropas aún no han sido expulsadas. Todo lo contrario, el asalto se ha convertido en una operación militar en toda regla, según los analistas consultados.

Aunque la analista senior de defensa del think tank RAND, Marta Kepe, advierte que aún es pronto para determinar los resultados que espera Kiev en Kursk, esta "ha lanzado un poderoso mensaje para el pueblo de Ucrania y sus partidarios en Occidente de que su Ejército no solo continúa luchando, sino que puede atacar y que el territorio de Rusia no está fuera de sus capacidades".

Pese a que el 9 de agosto el Kremlin declaró una "operación antiterrorista" en el óblast, la realidad es que el ataque poco se parece a otros anteriores realizados por paramilitares proucranianos. Kursk es ahora zona de guerra y una de las causas que ha expuesto Moscú para defender su retaguardia ha sido la logística.

Para ampliar ver el enlace.

Siguiendo a RTVE, con la ofensiva en auge, "Ucrania tiene tres opciones de cara al futuro: tratar la operación como una incursión y retirarse una vez que el Ejército ruso pueda contraatacar; conservar el territorio ganado como moneda de cambio; o continuar la ofensiva para lograr un propósito operativo más amplio, como aumentar el botín de prisioneros", señala el ex coronel estadounidense y profesor de historia militar en la Universidad Estatal de Ohio, Peter Mansoor.

Sea lo que fuere lo importante es que terminen las guerras de Palestina y Ucrania y que se produzca ya la paz, pues existen personas que por su sensibilidad se encuentran deprimidas de oír y ver en televisión y en rrss los niños, adultos y ancianos muertos y despedazados por los bombardeos que constantemente sufre la población civil.

Piden esas personas y pedimos desde aquí que se produzca YA LA PAZ.

NO A LAS ARMAS, NO A LAS GUERRAS.

Pedimos a los líderes europeos, americanos y a la OTAN que se unan a Sudáfrica y otros países que piden una PAZ duradera terminen las guerras y los muertos. Haganlo por esas personas que sufren sin estar en la guerra y que viven en España.