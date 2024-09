Hay que parar a Israel, como sea

Los que al principio de los ataques de Israel a Gaza los justificaron apelando al derecho de Israel a defenderse del ataque inicial de Hamás que tuvo consigo la muerte de 1200 israelóes y más de 200 rehenes, imagino que a estas alturas ya estarán convencidos de que el ejército israelí ya se ha defendido, ha contraatacado, y a atacado de sobra al inocente pueblo palestino, ¿parecen pocos más de 41.000 muertos, más incontables miles de heridos y otros cadáveres que permanecen enterrados bajo los escombros de Gaza?

También quiero pensar que el ataque de Hamás a Israel fue la excusa esperada para aniquilar a los palestinos, porque, ¿cuántos guerrilleros de Hamás habrán fallecido?, y, a cambio, ¿cuántos inocentes, mujeres, mayores, niños han caído en los mortíferos ataques del ejército israelí?

Pero no es solo esto: Israel ha tirado para adelante para seguir extendiendo la guerra en el Líbano con la excusa de eliminar a la guerrilla de Hezbolá. Los recientes ataques y actos terroristas en Beirut son el resultado incuestionable de que Netanyahu quiere extender la guerra a todo el territorio colindante, más o menos como ocurrió en la guerra de los siete días en 1967, en la que tanto Egipto como Siria vieron mermados sus territorios que fueron a parar a Israel.

No hay calificativo positivo que pueda definir el comportamiento de Estados Unidos que está armando hasta los dientes a Israel, proporcionándole equipos modernos mientras, con la boca pequeña, piden un alto el fuego que sí, de verdad lo quisieran, ya lo habrían conseguido. Lo único que están haciendo es “marear a la perdiz”, mientras tanto, la guerra se extiende a Cisjordania y al Líbano. ¿Logrará Netanyahu llegar a la guerra con Irán? Si así fuera, los resultados serían catastróficos. Pero le da igual, lo que no quiere es parar los ataques porque al día siguiente sus ciudadanos le van a pedir explicaciones, y, probablemente, tenga que convocar elecciones que, casi seguro, darán con sus pies en la calle, porque ha demostrado que no le importan nada sus ciudadanos que Hamás tiene como rehenes.

Pero lo peor es que en Europa, incluida España, parece que no estuviera pasando nada en Oriente Próximo, ¿es que nos hemos acostumbrado a ver normal la muerte de decenas de inocentes diarios? Si es así, estamos a un paso de perder la condición humana.

Un comentario adicional, cuánto le importa al Partido Popular lo que ocurre en Venezuela y qué poco le interesa lo que ocurre en Palestina, por no decir lo que sucede con otras dictaduras como la china, la rusa o la de Corea del Norte, ¿por qué no les dirige algún comentario castigando su falta de libertades siendo ellos tan demócratas?

Conclusión: o nos tomamos muy en serio lo que está ocurriendo en Gaza, Cisjordania y el Líbano, o nos enfrentaremos a una guerra total árabe-israelí de consecuencias nefastas e indeseables.

Y a todo esto no podemos olvidar la guerra que mantienen Rusia y Ucrania, muy cerca de aquí, así como otras confrontaciones que están sucediendo en el mundo.

La solución puede ser, si es que la ONU sirve para algo, la formación de una gran mesa por la paz en la que estén todos los combatientes implicados, así como los países más poderosos del planeta y discutir sin levantarse hasta que se alcance una paz mundial sincera y duradera.

Si no se hace algo pronto, será mejor cerrar la puerta de la ONU y tirar la llave al fondo de un océano, porque así no podemos seguir viviendo.