Homo unicus

Haré una simple pregunta. Por qué conviven diferentes especies de animales y solo existe una sola del ser humano? Por qué hay varias especies de perros, de caballos, etc, y una sola humanidad? Antes de responder hay que decir que hubo una época en la que convivieron varias humanidades.

No recuerdo la cronología pero supongamos que los que convivieron fueron el homo erectus y el homo habilis. El mismo homo sapiens convivió con el neanderthalensis pero obviamente no iba a compartir los recursos con otra humanidad. Y lo aniquiló tal como las humanidades anteriores lo habían hecho con sus predecesores.

Eso no impide que hubiera mestizaje a pesar de la exterminación. Pero la palabra justa debe ser exterminación. Lo que nos da una idea aproximada de nuestra naturaleza territorialista. No obstante por eso no hay que considerar que seamos asesinos sino supervivientes. La naturaleza no es justa y cualquier intento de invertirlo es una perdida de tiempo. Ser un superviviente supone adaptarse porque quien mejor se adapta sobrevive. Dicho así esto se aleja del discurso de Hobbes y de Rousseau.

El ser humano no es bueno ni malo sino superviviente y eso implica que es bueno y malo a la vez, según sus necesidades. Eso nos lleva al concepto de egoísmo. Según una teoría antropológica es tan bueno el egoísmo como el altruismo para la existencia de una sociedad. Debe haber equilibrio. Ambos trabajan en equipo para el mantenimiento de la misma de donde se deduce otra vez la adaptación al medio.

Y acabamos ya. El homo sapiens es un superviviente y eso le hace saber adaptarse. Para eso debe tener algo de egoísta. Por eso solo hay una sola humanidad. Ergo hay que aceptar nuestra naturaleza distintiva, disyuntiva, singular. Nos gusta distinguirnos y ser los únicos en algo. Ahí es cuando nuestra vida tiene sentido: cuando nos distinguimos con algún rasgo de los demás. Ya lo dijo Deleuze. Nos encanta ser los mejores en algo y que el grupo nos aplauda; ser únicos; ser los mejores escritores: ser los mejores políticos; ser los mejores concursantes en un programa de televisión; salir en los medios.

Es cuando sentimos que nuestra vida fluye hacia una finalidad, tal como dijo Aristóteles. Y para ello tenemos que eliminar a la competencia y así ser los únicos supervivientes. Solo puede quedar uno!!! Que sería la expresión que ya se dijo en el cine.