El 26 de septiembre de 2022, cuatro explosiones submarinas rompieron tres de los cuatro tramos de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, de 20.000 millones de dólares, que atraviesan el fondo del mar Báltico desdeRusia hasta Alemania.

Ese mismo día, Suecia y Dinamarca, en cuyas zonas económicas exclusivas se produjeron las explosiones, las calificaron de acciones deliberadas.

A las 48 horas de detectarse las fugas más recientes en los gasoductos, la OTAN las atribuyó a actos de sabotaje, mientras que la Unión Europeaadvirtió de que “cualquier perturbación deliberada de las infraestructuras energéticas europeas es absolutamente inaceptable y será respondida con firmeza y unidad”.

Los gasoductos llegan hasta Alemania. Se iniciaron investigaciones por separado en Suecia, Dinamarca y Alemania. Tanto Estocolmo como Copenhague cerraron sus indagaciones sin identificar al autor. Berlín ha obtenido una orden de detención contra un ciudadano ucraniano sospechoso de formar parte del equipo que voló los gasoductos, según informan los principales medios de comunicación alemanes.

Varios “altos funcionarios de defensa y seguridad ucranianos no identificados que participaron o tuvieron conocimiento directo del complot” declararon supuestamente al Wall Street Journal que, aunque el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aprobó inicialmente el ataque, la CIA se enteró y le instó a detenerlo, cosa que supuestamente hizo. Pero a pesar de la orden de Zelensky de detener el plan, su entonces comandante en jefe, Valeriy Zaluzhniy, que supervisaba la misión, “siguió adelante”.

En febrero de 2023, el veterano periodista de investigación Seymour Hersh publicó un reportaje, basado en una fuente anónima “con conocimiento directo de la planificación operativa”, en el que afirmaba que el sabotaje era una operación encubierta de la CIA.

Sin embargo, los saboteadores siguen en libertad, y aún no se han publicado pruebas concluyentes del Estado o Estados que planearon, ordenaron y ejecutaron la operación.

Casi inmediatamente después de las explosiones, el público medio estadounidense y europeo de los principales medios de comunicación se vio inundado de titulares y mensajes en los que se afirmaba contundentemente la culpabilidad rusa por la única razón de que el Kremlin era intrínsecamente diabólico. El presidente ruso Vladimir Putin, se afirmó sin pruebas, voló su propia infraestructura vital para “dañar, confundir, asustar, debilitar y dividir a los Estados objetivo, a la vez que mantenía una negación plausible”, y para “desestabilizar” la “seguridad energética” de Europa.

Las declaraciones de Roderich Kiesewetter, antiguo coronel alemán que ocupa un escaño en el Parlamento por la conservadora Unión Cristianodemócrata, ejemplifican esta limitada línea de pensamiento. “Se trata, pues, ante todo de una cuestión psicológica”, declaró a los medios de comunicación alemanes. “Rusia quiere sembrar dudas sobre el Gobierno y el Estado en su conjunto”.

Al pedirle más aclaraciones, la oficina del Sr. Kiesewetter dijo en un correo electrónico que «sólo intercambiamos información sobre este tema con los periodistas que conocemos.»

Por el contrario, la profundidad analítica de algunas de las acusaciones sin pruebas dirigidas a Rusia trascendía una mera evaluación manipuladora del presunto autor del ataque, argumentando que el gigante energético ruso Gazprom (propietario mayoritario de los gasoductos) se beneficiaba financiera y legalmente de la destrucción de los gasoductos.

Pero los acontecimientos ocurridos desde aquel fatídico día de septiembre de 2022 han puesto en duda las afirmaciones de que la empresa estatal Gazprom o Rusia se beneficiarían de la destrucción de los gasoductos.

Datos financieros

La mayoría de los expertos de think tanks y políticos que afirmaron que el sabotaje beneficiaría a Gazprom señalaron que la empresa energética rusa posee el 51% de Nord Stream 1, junto a cuatro empresas europeas, y el 100% de Nord Stream 2. Pocos detallaron lo crucial que es Gazprom para la salud fiscal del Estado ruso. Ninguno, al parecer, ha incorporado a su teoría anterior los recientes acontecimientos financieros y jurídicos que socavan la idea de que el sabotaje beneficiaría a Rusia o a Gazprom.

Hay pruebas de que la destrucción de los gasoductos ha contribuido significativamente a los problemas financieros de Gazprom. En mayo, Gazprom anunció unas pérdidas de 6.900 millones de dólares para 2023, lo que supone su primera pérdida anual en más de dos décadas. Reutersseñaló que la sustancial pérdida se produjo “en medio de un menguante comercio de gas con Europa, antaño su principal mercado de ventas”.

El gasoducto Nord Stream 1 era la mayor fuente de suministro de gas ruso a Europa. Por sí solo, Nord Stream 1 era una vasta fuente de energía para las naciones de la UE, suministrándoles la nada despreciable cifra del 35% de todas las importaciones de gas ruso.

En 2021, Rusiaexportó 155.000 millones de metros cúbicos (bcm) de gas natural a la Unión Europea, lo que supuso aproximadamente el 45% de las importaciones de gas de la UE y casi el 40% de su consumo total de gas. En comparación, China, con más del triple de población que la UE, sólo importó 22.000 millones de bcm de gas ruso por gasoducto en 2023.

En 2022, los ingresos del presupuesto federal ruso ascendieron a 407.000 millones de dólares.Gazprom, como mayor contribuyente de Rusia, aportó ese año 80.000 millones de dólares a las arcas públicas del país. Dada esta importante contribución, parece muy poco plausible que Rusia ponga en peligro una parte tan importante de sus ingresos presupuestarios federales, especialmente en un momento en el que está en guerra con Ucrania y, por extensión, con Occidente.

Incluso mientras Gazprom se enfrentaba a pérdidas récord debido a su fuerte descenso en las ventas a Europa, Rusia dijo que aumentaría los impuestos sobre la empresa energética. Hasta 2025 deberá pagarse al Estado un gravamen mensual de 500 millones de dólares, lo que pone de manifiesto la continua dependencia de Gazprom como fuente de ingresos. El aumento de los impuestos estaba destinado en parte a reforzar el presupuesto, que se enfrentaba a un déficit récord de 1,8 billones de rublos en enero de 2023.

A pesar de los datos financieros, que refutan la afirmación de que el ataque beneficiaría a Rusia o a Gazprom, numerosos expertos sostuvieron lo contrario. Entre ellos, Sergey Vakulenko, experto en energía del grupo de investigación Carnegie Endowment for International Peace. Vakulenko también fue jefe de estrategia e innovaciones de Gazprom Neft, filial de Gazprom, hasta febrero de 2022.

“Una ironía del ataque es que la empresa rusa Gazprom sale potencialmente beneficiada: ya no tendrá que inventar excusas para no abastecer a Europa a través del Nord Stream 1”, escribió Vakulenko cuatro días después de las explosiones. “Ahora puede alegar fuerza mayor, lo que reducirá drásticamente el riesgo de reclamaciones de indemnización por volúmenes no suministrados”.

Pero es la propia destrucción de los gasoductos lo que probablemente se considere el golpe de gracia al suministro de gas ruso a través de gasoductos a Europa por al menos tres razones. En primer lugar, las sanciones occidentales impuestas anteriormente habrían obstaculizado las reparaciones. En segundo lugar, la reparación de los gasoductos llevaría meses, sino años. En tercer lugar, las reparaciones no podrían haber comenzado hasta que Alemania, Suecia y Dinamarca concluyeran sus investigaciones. “Por lo tanto, las explosiones cerraron por tiempo indefinido la posibilidad de que el gasoducto ruso regresara a Europa”, concluyen los autores de un estudio publicado en junio por el Oxford Institute for Energy Studies.

Esta clausura de la posibilidad de que el gas ruso fluya de nuevo a Europa a través del Nord Stream 1 y el amordazamiento de la potencialidad de suministros a través del Nord Stream 2 no han evolucionado en beneficio financiero de Gazprom.

Además del Sr. Vakulenko, al parecer otros innumerables expertos sostuvieron que el ataque beneficiaría a Gazprom o a Rusia. Dos casos son Mikhail Krutikhin, analista de la industria rusa del petróleo y el gas, y Andriy Kobolyev, fundador de la empresa energética Eney.

“Al inutilizar los gasoductos, Rusia protege a Gazprom de demandas judiciales por no suministrar gas a sus clientes europeos”, declaróKobolyev.

El Sr. Krutikhin hizo eco de la valoración del Sr. Kobolyev, declarando a The Odessa Journal que el sabotaje “sólo beneficia a un actor”, ya que “Gazprom se arriesga a que se presenten contra él, primero, casos de arbitraje y, después, litigios, y le quitará varios miles de millones de dólares en multas por contratos incumplidos.”

Otros expertos que sostienen que el ataque beneficiaría a Gazprom o a Rusia son, entre otros: Ariel Cohen, investigador principal del Atlantic Council; Emily Holland, del US Naval War College; Szymon Kardaś, investigador principal del European Council on Foreign Relations; Olga Khakova, subdirectora de seguridad energética europea del Atlantic Council; Agata Łoskot-Strachota, coordinadora del proyecto Energía en Europa del Center for Eastern Studies; Aura Sabadus, investigadora principal del Center for European Policy Analysis; y Simone Tagliapietra, investigadora de energía del think tank Bruegel.

Al igual que Vakulenko, Kobolyev y Krutikhin, ninguno de los expertos mencionados respondió a la solicitud de comentarios.

Evolución jurídica desfavorable para Gazprom

Puede comprobarse que el panorama jurídico actual, al igual que la evolución financiera, no ha sido propicio para Gazprom ni para Rusia. El sabotaje no fue reconocido como fuerza mayor por un tribunal de arbitraje, lo que contradice las valoraciones de los Sres. Kobolyev, Krutikhin y Vakulenko, que escribieron que “una fuerza mayor” reduciría “drásticamente el riesgo de reclamaciones de indemnización por volúmenes no entregados”. Uniper, una empresa energética alemana, anunció en junio que un tribunal de arbitraje con sede en Estocolmo le había concedido 13.000 millones de euros en concepto de daños y perjuicios por la no entrega de gas y el derecho a rescindir sus contratos con Gazprom, poniendo fin formalmente a su relación, que habría estado contractualmente en vigor hasta mediados de la década de 2030.

La sentencia del tribunal es trascendental y claramente desfavorable para Gazprom. Puede conducir a la exclusión de la empresa del mercado europeo: Sus suministros a Europa se redujeron un 55,6% en 2023, según Reuters. Mientras tanto, la sentencia de 13.000 millones de euros supera significativamente el coste estimado de reparación de las dos tuberías de Nord Stream 1 y 2 hasta entre 10 y 20 veces, y es comparable al coste total de construcción de cualquiera de los dos gasoductos.

La sentencia no se ha hecho pública. Por lo tanto, la justificación del tribunal para recompensar una cantidad tan elevada por un corto periodo de no entrega, así como la gravedad de la terminación del contrato, quedan ocultas al escrutinio público. Pero la severidad de la decisión atestigua los enormes volúmenes que Nord Stream 1 había sido capaz de suministrar desde 2011: Uniper afirmó que ya había incurrido en al menos 11.600 millones de euros en pérdidas por los volúmenes de gas no entregados en el periodo aproximado de seis meses comprendido entre mediados de junio y noviembre de 2022.

Según el informe de junio del Oxford Institute for Energy Studies, “el alivio en forma de derechos de terminación concedido por el tribunal Uniper-Gazprom y, posiblemente, otros tribunales se traduce en efectos más inmediatos (pero también potencialmente graves desde el punto de vista financiero) para Gazprom en términos de pérdida de ingresos”.

Sobre todo, la sentencia del tribunal deja claro que invocar la fuerza mayor no sólo no protegió a Gazprom de la responsabilidad de compensación durante todo el período comprendido entre mediados de junio y agosto de 2022, cuando alegó que las sanciones eran un impedimento para las entregas, sino también después del sabotaje del Nord Stream en septiembre de 2022. “Esto, a su vez, confirma que ninguno de los dos acontecimientos fue reconocido por el tribunal como fuerza mayor”, aclaran los autores del informe del Oxford Institute for Energy Studies. En otras palabras, Gazprom fue considerada responsable de los volúmenes no entregados, a pesar de que sus gasoductos ya habían sido volados por un grupo, aún no identificado, de saboteadores de un Estado-nación desconocido.

El no reconocimiento en junio por parte del tribunal arbitral con sede en Estocolmo de la declaración de fuerza mayor de Gazprom también puede tener consecuencias de largo alcance para la empresa. “Si otros tribunales de arbitraje llegan a conclusiones similares a las del tribunal Uniper-Gazprom (permitiendo de esta manera a los clientes rescindir sus contratos) y si los compradores deciden hacerlo, el futuro del gasoducto ruso en Europa quedaría en gran medida excluido”, según el informe del Oxford Institute for Energy Studies.

Sentencias judiciales similares “significarían el fin de importantes exportaciones de gas ruso a Europa”, concluye el informe de Oxford.

Junto a estos acontecimientos jurídicos perjudiciales para Gazprom existe la posibilidad de otra repercusión negativa: el embargo de sus activos. Al día siguiente de que Uniper anunciara su indemnización de 13.000 millones de euros, el consejero delegado de la empresa energética austriaca OMV, financiadora de Nord Stream 2 y propietaria parcial del yacimiento ruso de gas de Yuzhno Russkoye, afirmó que “los pagos de cualquiera a Gazprom en Europa podrían ser embargados”.

Ese mismo mes, Reutersinformó que Orlen, la mayor empresa energética de Polonia, advirtió que otras empresas productoras de gas europeas podrían embargar sus pagos por importaciones de Gazprom.

Parece lógico, pues, que Gazprom tenga derecho a saber quién está detrás del ataque a su infraestructura. Sin embargo, irónicamente, el gigante energético podría depender de Alemania para obtener respuestas. Alemania no sólo es el único país con una investigación aún abierta, sino que también se hizo con el 99% de Uniper en diciembre de 2022, rescatando a la empresa con 13.500 millones de euros de fondos públicos. Aunque al parecer Uniper ha estado reembolsando al gobierno, los contribuyentes alemanes, que soportaron los gastos de calefacción más caros de la historia en el invierno de 2022-2023, merecen igualmente que se les diga quién planeó y ejecutó el sabotaje del Nord Stream.

Llama la atención que Estados Unidos haya llenado el vacío, convirtiéndose en el mayor exportador mundial de gas natural licuado en el primer semestre de 2022 y manteniendo su primera posición en 2023.

Parlamentarios y funcionarios europeos afirmaron que el sabotaje beneficiaría a Rusia

Políticos y funcionarios del gobierno afirmaron que el sabotaje beneficiaría a Rusia. Entre ellos, Gerhard Schindler, antiguo jefe de la agencia federal de inteligencia alemana.

Rusia “es la que más gana con este acto de sabotaje”, afirmóSchindler. “La interrupción del suministro de gas puede justificarse ahora simplemente señalando a los gasoductos defectuosos, sin tener que esgrimir supuestos problemas en las turbinas u otros argumentos poco convincentes para romper los contratos de suministro.”

Ine Eriksen Søreide, presidenta del Comité Permanente de Asuntos Exteriores y Defensa del Parlamento noruego, se mostró de acuerdo con Schindler. “Es justo decir que hay un país que tiene interés en hacer lo que se ha hecho”, dijo. “Se trata de Rusia”.

Resulta significativo que Noruega suministre actualmente más del 30% del gas de la UE. Gazprom suministraba alrededor del 35% del gas europeo antes de la guerra de Ucrania, pero Bloomberginformó en mayo de que la empresa estatal noruega Equinor “desempeña ahora un papel destacado en los altibajos de los precios del gas en el continente”.

Del mismo modo, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, presidenta de la Comisión de Defensa del Parlamento Europeo,dijo que Rusia podría haber atacado “para sacudir nuestros mercados”.

La Sra. Strack-Zimmermann, que mantiene relaciones muy estrechas con los lobbies que representan a los fabricantes de armas y ha sido descrita como una “halcón de la defensa”, ha exigido aumentos del gasto militar alemán e incluso ha insistido en que las fuerzas armadas de Alemania activen a 900.000 reservistas.

Considerada “una estrella emergente” de la política europea, Strack-Zimmermann tampoco es nueva en la difusión de desinformación. Tras el impacto de un misil en territorio polaco, publicó un post en X en el que culpaba a Rusia sin pruebas. “Esta es la Rusia con la que algunos aquí absurdamente todavía quieren negociar”, escribió. “El Kremlin y sus presidiarios deben dar explicaciones inmediatamente”. Sin embargo, cuando quedó claro que el misil había sido disparado por las fuerzas ucranianas, borró el post.

A pesar de las acusaciones de estos políticos y funcionarios, los investigadores suecos y alemanes han desechado la teoría de que Rusia tuviera algo que ver con el sabotaje del Nord Stream. La relevancia de los buques rusos observados ha sido “descartada” por los investigadores alemanes y sus movimientos “han podido ser excluidos de la investigación”, informó el diario sueco Expressen. Las posiciones de los barcos “han sido cartografiadas y la conclusión es que no han estado en un lugar en el que pudieran haber llevado a cabo la acción”.

Mats Ljungqvist, fiscal jefe de la investigación sueca, declaró a The Guardian que ya estaba “al corriente” de los movimientos de los barcos rusos. “No se trata de información nueva para nosotros”, afirmó.

Ljungqvistdeclaró anteriormente a The New York Times: “¿Creo que fue Rusia quien voló Nord Stream? Nunca lo he pensado. No es lógico”.

Los reportajes han atribuido el ataque a Estados Unidos o a Ucrania.

En dos ocasiones, en febrero y luego en marzo de 2023, Estados Unidos bloqueó una petición rusa en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para establecer una investigación internacional sobre las explosiones.

Ninguno de los datos, obtenidos durante la única expedición independiente a los cuatro lugares de las explosiones (en la que participé), incluidas imágenes submarinas de drones, vídeos e imágenes de sonar, sugiere la implicación de Rusia.

Occidente y Estados Unidos en particular, con suSistema Integrado de Vigilancia Submarinamundial y su preeminente recopilación de información de inteligencia, pueden identificar al autor. El propio Vakulenkoescribió: “Si el autor fuera Rusia”, Occidente “sabría sin duda que Rusia está detrás de las explosiones”.

Sin embargo, a la vista de los acontecimientos financieros, jurídicos y geopolíticos, de las declaraciones públicas de los investigadores suecos y alemanes, así como de los datos de nuestra expedición y de las capacidades de vigilancia de Occidente, el Sr. Schindlerafirmó que “hay muchos indicios de que se trata de una operación encubierta por parte de los rusos” tan recientemente como el mes pasado.

Cabe destacar que, durante su etapa como jefe del espionaje alemán, Schindler fue objeto de c