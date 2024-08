¡Inocentemente Ismail Haniyeh también cayó en la trampa!

El jefe de la Oficina Política de la Resistencia Islámica de Hamas Ismail Haniyeh fue asesinado en un atentado en Teherán cuando asistía a la ceremonia de posesión del nuevo presidente el reformista Masoud Pezeshkian. Esta mortífera operación aparentemente planificada con meses de antelación es algo muy difícil de creer porque se ha producido nada menos y nada más que en un recinto de alta seguridad custodiado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Allí existe un edificio (hotel VIP) reservado para invitados especiales del « Eje de Resistencia » es decir, a altos mandos de Hezbollah, Yihad Islámica, Hamas, Hutíes del Yemen, Badr Kataib, Fuerzas de Movilización Popular (PMF) de Irak, Katib Hezbollah, Resistencia islámica en Irak, o los generales del ejército sirio de Bachar Al Assad. La pregunta que se hacen todos los analistas es cómo los servicios secretos del Mossad, la CIA pudieron burlar a la inteligencia y contrainteligencia iraní en su propio territorio. Pero claro quién se iba a pensar que iban a atentar contra Haniyeh en Teherán que es un lugar donde él se sentía libre y muy protegido e incluso podía disfrutar de paseos a cielo abierto. Y es que por lo general y por razones de seguridad él tenía que resguardarse en un bunker la mayor parte del tiempo. Haniyeh residía en Doha (Qatar) donde el emir Al Thani le brindaba protección y ayuda económica. Haniyeh en la actualidad era el negociador entre Hamas e Israel para poner fin al conflicto de Gaza y lograr un alto el fuego aparte de ser el intermediario en el canje de los judíos detenidos el 7 de octubre por miles de presos palestinos en las cárceles sionistas.

Para realizar este atentado (según filtraciones de la CIA) se utilizó un sofisticado dispositivo bomba de alta tecnología detonado mediante inteligencia artificial. Porque se sabía de antemano que ese era el apartamento de lujo que se le reservaba a Haniyeh cada vez que visitaba Teherán, situado en el 4 piso de ese edificio supervigilado en la zona conocida como Neshat. Parece mentira nada menos y nada más que una bomba colocada con anterioridad en su apartamento. Este tipo de operaciones de precisión quirúrgica se parecen más a las películas de ciencia ficción. En un principio especularon las autoridades que Israel lo había asesinado en un ataque con misiles disparados por un avión no tripulado.

Justo a las dos de la madrugada del día 31 de julio se activó a control remoto un artefacto explosivo mientras Haniyeh y su guardaespaldas se encontraban durmiendo plácidamente en el apartamento sin causar grandes daños en el resto de la edificación. Este ha sido un atentado más espectacular cometido en los últimos tiempos por el Mossad en complicidad con sus aliados occidentales porque da la casualidad que se infiltraron en el complejo militar de la Guardia Revolucionaria al Quds que se supone contaba con extremas medidas de seguridad. ¿Cómo sabían en qué piso se localizaba su apartamento? ¿A qué hora iba estar en su habitación? Un gran pecado para los principios islámicos pues Irán tenía el deber de proteger al huésped ilustre que se aloja en su casa. Tremenda afrenta pues atacaron el honor y el orgullo del país y humillaron al Ministerio de Inteligencia y Seguridad Nacional (VEVAK). Un fallo clamoroso del que intentan eludir su responsabilidad afirmando que después de profundas investigaciones el diagnóstico es que "Haniyeh murió a causa de un misil de corto alcance disparado desde un edificio adyacente" De esta manera tratan de eludir sus responsabilidades en tan craso error de inteligencia. En todo caso existen antecedentes muy esclarecedores sobre los métodos de aniquilamiento del Mossad pues en el 2020 utilizando un robot controlado a distancia -programado por la IA- asesinó a Mohsen Fakhrizadeh, jefe del proyecto nuclear-militar de Irán. Después de estos trágicos acontecimientos incluso ahora hay bastantes dudas de que la caída el 19 de mayo en Azerbaiyán Oriental del helicóptero del presidente de iraní Raisi no se deba a un fallo técnico sino a un sabotaje.

«El régimen terrorista sionista recibirá una dura respuesta por este crimen en el momento, lugar y forma apropiados » -Prometió con firmeza un portavoz de la Guardia Revolucionaria. El ala armada de Hamas dijo en un comunicado que el asesinato de Haniyeh "llevaría la batalla a nuevas dimensiones y tendría importantes repercusiones "

Netanyahu ha mantenido siempre que "Israel hará que se pague un alto precio por cualquier agresión contra nosotros en cualquier frente » el ayatola Ali Jamenei advirtió: "Es nuestro deber cobrar venganza. Israel se ha ganado un duro castigo para si al matar a un huésped querido en nuestro hogar" ¡Venganza y venganza!" Es la eterna liturgia del "ojo por ojo, diente por diente"

Y es que esta no es la primera vez que el Mossad o la CIA cometen atentados en suelo iraní pues desde hace tiempo viene realizando asesinatos selectivos de científicos del programa nuclear, militares de alto rango, ataques con drones espías, hackeos para poner en jaque dispositivos digitales como ordenadores o teléfonos inteligentes, propagación de maliciosos virus informáticos que, por ejemplo, lograron dañar físicamente las centrifugadoras de enriquecimiento de uranio o a los centros de inteligencia. Incluso hasta robaron el archivo nuclear en 2018 del proyecto Amad ubicado en una instalación secreta en el sur de Teherán que prueba que están próximos a obtener una bomba nuclear. Pero a estos "incidentes" hay que sumarle muchos otros más que por vergüenza Irán trata de esconderlos y no darles publicidad. No han podido neutralizar a las células durmientes y esto significa que el peligro sigue latente. El Mossad y sus agentes judíos de origen persa en colaboración con la CIA y, opositores internos cedulas durmientes y mercenarios se mueve a sus anchas en Irán y además cuentan con una infraestructura estable.

Si estudiamos cronológicamente los ataques de Israel y sus aliados contra el Eje de Resistencia en estos últimos meses nos daremos cuenta de su demoledora superioridad tecnológica de la que hacen gala y que aplican con precisión para guillotinar, lo que ellos denominan en su jerga soez: "la hidra terrorista"

Irán es considerado por EE.UU el cabecilla del "eje del mal", o sea, el principal patrocinador del terrorismo mundial y el causante de la inestabilidad de una zona tan explosiva como es Oriente Medio. Los ayatolas propugnan borrar del mapa a un aliado de occidente como es Israel "defensor en primera línea de fuego de la civilización occidental y única democracia en toda la región".

El 14 de mayo cerca de Tiro tres misiles hellfire disparados desde un dron hicieron impacto en un vehículo que conducía el alto comandante de Hezbollah Hussein Makki, planificador de ataques con misiles antitanque Almas en la zona norte de Israel y responsable de del asentamiento chií de Beit Yahoun, próximo a Beirut. En respuesta a su martirio Hezbollah disparó desde el Líbano 60 cohetes dirigidos al monte Meron donde hay un radar de vigilancia de la Fuerza Aérea Israelí denominada "los ojos del estado"

El 3 de junio Israel en un ataque con un avión de la IAF en Kauthariyet (Saida) sur del Líbano, afirmó haber "ajusticiado" a Hussein Sabra un importante oficial de las unidades especiales de la defensa aérea de Hezbollah. En retaliación la milicia chií lanzó varios drones suicidas contra el cuartel general de Galilea en Dishon (al norte de Israel)

El 11 de junio cuando el aguerrido comandante Mohaamed Nasser hajj «Abu Nimah » se dirigía a un centro de operaciones especiales de Hezbollah situado en Tiro (sur del Líbano) a bordo de su vehículo todoterreno que fue atacado por misiles disparados por un dron israelí que lo destruyó por completo convirtiéndolo en una bola de fuego. La respuesta de Hezbollah fue el lanzamiento de decenas de cohetes Katiusha y Falaq sobre las bases militares de Nafah y Keila en los Altos del Golán y el asentamiento Kiryat Shmona. «La sangre del mártir Hajj Abu Nimah aumentará nuestra determinación y la de sus hermanos de continuar en el camino de la lucha y el sacrificio" "El crimen del régimen sionista no quedará impune"-fueron las clásicas amenazas proferidas por el portavoz de la milicia chií.

La muerte le pisaba los talones pero él estaba listo para el martirio. Al caer la tarde del 30 de julio fue liquidado en un bombardeo israelí el comandante Fuad Shukr « Sayyid Muhsan » jefe de las estrategias militares de Hezbollah y mano derecha de Nasrallah. Se distinguió como especialista en armamento avanzado (drones y misiles de precisión) y su misión como Jefe del Estado Mayor del Eje de Resistencia era la de planificar los ataques dirigidos contra Israel. Este veterano « mártir vivo » participó en 1983 en el atentado con camiones bomba contra el cuartel de los marines USA en Beirut que dejó un saldo de 241 soldados muertos y 128 heridos -por su cabeza el Departamento de Estado USA ofrecía 5 millones de dólares- La orden de eliminar al Comandante Militar de Hezbollah Fuad Shukur la dio el propio Netanyahu tras el ataque de Hezbollah con misiles a Majdal Shams en los altos del Golán que mató a doce niños y adolescentes de origen druso. En retaliación aviones de combate sionistas y un dron dispararon varios misiles que hicieron blanco en un edificio residencial donde residía desde hacía décadas Shukur en el suburbio de Haret Hreik en Beirut -un bastión de Hezbollah en la que se creía seguro- Los daños colaterales fueron terribles pues al demoler el edificio murieron sepultadas seis personas y otras 80 quedaron heridas Este veterano y alto cargo de Hezbollah después de sobrevivir a varios atentados bajó la guardia al creerse protegido por la baraka de Allah. Pero la rutina diaria es algo que estudian a profundidad los psicólogos del Mossad y todos estos datos se procesan gracias a la IA para en el momento menos pensado cazar a sus presas. No se dio cuenta que le pisaban los talones ni le advirtieron el peligro que corría. «Un ataque pecaminoso y cobarde » según la Guardia Revolucionaria de Irán. « El enemigo israelí pagará un precio muy alto que no ha pagado hasta ahora » « entramos en una etapa totalmente nueva pues Israel ha atravesado todas las líneas rojas. La respuesta será dura y dolorosa. Vengaremos al mártir inmolado » -palabras de Hassan Nasrallah transmitidas en un video en sus honras fúnebres.

Y es precisamente en la base secreta y estratégica de Inteligencia Israelí 9900, situada en los Altos del Golán, que cuenta con los más sofisticados equipos de escucha y detección electrónica donde laboran cientos de ciberagentes prestos a seguir el rastro y localizar a sus más encarnizados enemigos. Además, de utilizar satélites espías, drones e informantes sobre el terreno al servicio del Mossad y la CIA decididos a materializar sus maquiavélicos planes. Las capacidades de inteligencia e infiltración son poderosísimas algo que revela la existencia de lazos muy estrechos con el MI6 inglés, BND alemán o el DGSE francés.

Israel envía una clara amenaza: « podemos eliminarte en cualquier sitio y en cualquier momento » Desde que triunfo la revolución iraní en 1979 los Ayatolás han prometido destruir al "pequeño satán hebreo", pero desgraciadamente y por el momento han fracasado en el intento.

Religiosamente Haniyeh era el instigador de la yihad y el martirio colectivo, sus apologéticas alocuciones son muy ilustrativas al respecto: "Nunca reconoceremos al gobierno usurpador de Israel y continuaremos , como movimiento Yihadista que somos, hasta liberar Jerusalén" "el movimiento Hamas liderará intifada tras intifada hasta liberar Palestina, toda Palestina, como lo desea Allah" Sinwar y Haniye fueron los que consiguieron hermanar a Hamas y Yihad Islámica y son los arquitectos de la relación de amor entre un movimiento sunní con otro chií (Irán) que se han unido por una causa común.

Después de los innumerables asesinatos selectivos de líderes y comandantes de Hezbollah, de Hamas, de la Yihad Islámica o de la Guardia Revolucionaria de Irán el Eje de Resistencia se siente humillado y no es para menos. Es algo inconcebible que el sionismo haya aprovechado tantos puntos débiles para localizar y perseguir sigilosamente los movimientos de sus comandantes y altos mandos en Gaza, Líbano, Siria. Irán o Irak. ¿Quizás existan agentes infiltrados entre sus filas? Seguramente y eso ha desatado la desconfianza y la histeria entre sus propias filas pues desesperadamente buscan algún cabeza de turco para colgarlo en el patíbulo. La opinión pública iraní exige acciones efectivas y no montajes teatrales. Irán que se autodefine como una potencia bélica ahora es el hazmerreír de los países occidentales y sobre todo de Israel.

Pero a ciencia cierta la única posibilidad de prevenir el próximo asesinato selectivo es bunquerizarse, silenciarse, esconderse en un refugio subterráneo antimisiles y cortar todo contacto electrónico con el exterior (ya sean computadores, Internet o teléfonos celulares) como lo hace Hassan Nasrallah en Beirut, el imam Ali Jamenei en Teherán o Sinwar en Gaza. No obstante saben que están en la mira y localizados y que ante el más mínimo descuido pueden sufrir un ataque sorpresa con aviones F16, drones o una bomba trampa.

El servicio de inteligencia Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán por orden del Imam Ali Jamenei tiene imperiosamente que encontrar al infiltrado, al topo o al comando del Mossad o la CIA que mató a Haniyeh. Las últimas noticias nos advierten que han detenido a decenas de oficiales de inteligencia, militares y personal de la residencia VIP administrada por los Pasdaran o Guardianes de la Revolución Iraní los cuales han sido trasladados a prisiones para llevar a cabo los respectivos interrogatorios. La hipótesis que más se baraja es que el Mossad habría reclutado agentes de seguridad iraníes para colocar explosivos en el apartamento de Haniyeh y luego detonarlos de forma remota. Pero no es de extrañar porque hay muchos enemigos en la oposición que les ayudan como los Muyahidines del Pueblo, el Partido Democrático del Kurdistán o los sunnitas de Beluchistán. Israel los ha burlado, perdieron toda iniciativa y están arrinconados a la defensiva.

La gran red de espionaje del Mossad en Irán está detrás de actos de sabotaje y es prioritario destruirla porque tienen información procedente de los más altos niveles internos del aparato de seguridad.

El comando CENTCOM de los EE.UU en Qatar junto a la Coalición Internacional en la que participan países como Canadá, Italia, Países Bajos, Grecia, Noruega, Alemania Jordania, Bahréin Inglaterra, Francia, Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes se prepara para dar una respuesta rápida y contundente a cualquier agresión por parte de Irán o del "Eje de Resistencia" Por el momento los EE.UU han movilizado decenas de buques de Guerra (destructores, fragatas, portaviones) que se dirigen a Oriente Medio para defender a su principal aliado Israel. Porque si se llegara a desatar la guerra total contra Israel esto sería visto como una agresión hacia los EE.UU. Una escalada significa que un día Hezbollah dispare 4.000 cohetes desde el Líbano en una operación suicida de impredecibles consecuencias. La respuesta sería apocalíptica -Netanyahu afirma que los harán retroceder a la edad de piedra. Por estas circunstancias y ante tan fatales perspectivas se están evacuando a todos los ciudadanos occidentales del Líbano. ¿Cuál va a ser la reacción de Irán? Irán responde arrogante: « La vez anterior fue un símbolo de nuestra fuerza, pero ahora vamos a usar verdaderamente la fuerza"

Lo cierto es que el Eje de Resistencia está obligado a contenerse y no entrar en una confrontación directa o guerra total contra la Coalición Internacional liderada por EE.UU. Temen a esa poderosa capacidad de disuasión que hace parte de su estrategia militar. Primero porque la situación económica y sociopolítica del Líbano es calamitosa, en Irán ocurre más de lo mismo a causa de las sanciones por su programa nuclear, Siria sigue ocupada y sobrevive aislada y sin ninguna esperanza de concretar una paz duradera, en Irak continúan las consecuencias de la ocupación militar de EE.UU y la guerra civil entre las distintas facciones políticas y religiosas o los Hutíes poco pueden hacer mas que lanzar misiles contra navios en el mar Rojo pues enfrentan en un conflicto armado interno. Lo más razonable es que continúen con la guerra de baja intensidad o de desgaste y ataques selectivos contra Israel en solidaridad con la resistencia palestina en Cisjordania y Gaza. No olvidemos que esta crisis se desató a raíz del ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023 y la posterior invasión y el genocidio sionista llevado a cabo en Gaza Los efectos acumulativos de la criminal ofensiva nos revelan que el verdadero número de muertos podría acercarse a las 186.000 personas (más del 60% niños) según estudios de la prestigiosa revista Lancet.

"Los asesinatos selectivos no matan la causa de los pueblos en lucha contra el imperialismo o el sionismo sino lo que hacen es echarle más gasolina al incendio". La lucha palestina por su liberación no está condicionada por un liderazgo, un partido u otro. Israel en su afán por destruir y aniquilar a sus enemigos lo único que pretende es provocar una guerra regional y poner en peligro la paz mundial.