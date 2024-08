El maletero de Puigdemont y el MASUFA Felipe VI

Yo no estaba allí y no puedo saber lo que pasó, pero dado el número de personas que siguen jugándose el crédito que les puedan merecer a sus seguidores al seguir insistiendo en lo de que "Puigdemont huyó en un maletero" con la misma seguridad que lo contaría quien condujo ese automóvil, si es que existió, me permitiré aconsejarles que primero consigan las pruebas del "delito" y solo después vuelvan al ataque. Por mi parte, me conformaré con que informen del color de la corbata que el catalán más "cobarde" de todos los tiempos llevaba puesta mientras viajaba tan arrugado como cuando residía en el vientre de su madre.

Mientras espero, para matar el tiempo he consultado en Google los resultados de tres búsquedas en dos días consecutivos.

BÚSQUEDA

11/08/2024

12/08/2024

Puigdemont

132.000.000

108.000.000

Maletero

42.400.000

42.500.000

Puigdemont maletero

125.000

102.000

Y como siempre que pienso en Puigdemont lo asocio al 3 de octubre de 2017, he recordado que el 20 de noviembre de 2022 la palabra MASUFA aparecía en Google con 7.900 resultados, relacionados la mayoría con una tribu africana.

A partir de ese momento, y tras leer el artículo 62.h de la Constitución, elegí MASUFA como acrónimo de "Mando Supremo de las Fuerzas Armadas", cumpliendo así con la norma cívica de alertar un poco más sobre los riesgos a que vivimos sometidos en un país con golpes de Estado de los de verdad y mayormente protagonizados por militares restauradores de monarquías.

(Debo reconocer que durante un momento pensé que podía estar exagerando, pero también recordé que en marzo de 2022 el Gobierno dio por buena una interpretación de los artículos 56 y 64 que concede al MASUFA el derecho a cometer toda clase de delitos y sean cuales sean sus consecuencias).

Por tanto, regresé a Google en busca de esto:

BÚSQUEDA

11/08/2024

12/08/2024

MASUFA

16.600

17.500

Felipe VI

115.000.000

152.000.000

Felipe VI MASUFA

283.000

292.000

Cada cual que haga sus especulaciones con estos números, pero las mías son las siguientes, y usted sabrá si coincidimos.

Primera. A pesar de que "Felipe VI" tiene a su disposición toda la maquinaria del Estado y un servicio de prensa propio divulgando a los medios cada cosa que hace cada día, siempre que le convenga, "Puigdemont" aún "valía" un 14,8% más cuando ya habían pasado tres días desde su momento más álgido en Barcelona.

Segunda. Tampoco es poca cosa que "Puigdemont" valga en Google bastante más del doble que "maletero", aunque el número de esa clase de huecos con ruedas sea infinitamente superior al de personas que se apellidan como el catalán. De hecho, acabo de realizar una consulta en Internet y sale un número tan mínimo que he decidido no ponerlo aquí.

Tercera. A pesar de mi preocupación por la cantidad de personas que repiten lo de "Puigdemont en un maletero" y viceversa, es evidente que el ex president no sacaría mucho si vendiera su primer apellido como marca para maleteros, que hay que tener en cuenta que como buen catalán será buen negociante y también le gustará reírse de sí mismo. ¿Será porque las redes sociales, a pesar de lo que cuentan algunos, no se hacen tanto eco de los odios que circulan cuando son gratuitos? No tengo ni idea, pero ahí lo dejo, porque lo cierto es que la compañía de "Puigdemont" provoca que los "maleteros" reduzcan en más de 300 veces el número de sus resultados en Internet. Menos mal que se venden con los coches puestos.

Cuarta. En cambio, "Felipe VI" consigue multiplicar por más de 17 veces los resultados de MASUFA en Internet aunque no hay noticias de que haya iniciado una relación especial con los africanos de la tribu que decía, por lo que él sabrá si también le quiere regalar a Leonor el "muerto" de lo militar o no.

Si fuera que "no", aprovecharé este artículo para pedirle que haga una llamada a Pedro Sánchez y otra, por cortesía, al "jefe de la oposición", para decirles que "vería con buenos ojos" la supresión de la función "h" de entre las incluidas en el artículo 62, y que no le nieguen ese placer a Su Majestad. A cambio, yo asumiría el compromiso de olvidarme del MASUFA constitucional que lleva puesto y que avanza poco a poco, pero sin pausa, en las redes sociales.

Y ya puestos, por el mismo precio de una sola llamada les podría decir a los dos líderes que reformen también el artículo 56 para que no quepa la menor duda que el todavía MASUFA será el primero a la hora de respetar el artículo 14 de la misma Constitución.