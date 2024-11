Mazón en su laberinto

El Síndrome de Zelig es un término que fue utilizado para denominar un extraño fenómeno clínico ocurrido en Italia en el que un individuo sufrió de amnesia autobiográfica, llevándolo a olvidar su propia identidad y a mimetizar su personalidad con la del entorno. Ello sería un trastorno de personalidad que hace que el individuo sea capaz de adaptarse a cualquier grupo o tribu identitaria con el objetivo de mimetizarse con el entorno, síndrome evidente en la reciente decisión de Mazón de asumir el mando para gestionar las consecuencias de la catástrofe provocada por la DANA en Valencia.

Así, tras varios días de abandono, intenta ahora conformar un Comité de Emergencia integrado por Ministros del Gobierno Sánchez bajo su dirección, pues Mazón se resiste a admitir su culpabilidad en el reguero de muerte y destrucción provocadas por la DANA y agravadas por su negligencia manifiesta a la hora de tomar las decisiones drásticas que exigía la gravedad de la situación.

Mazón adolece de una extrema inseguridad personal y baja autoestima y necesita un líder al que seguir ciegamente, puesto que es incapaz de liderar su propia vida, lo que se conoce como "vértigo del azul", pero su cobardía política y su negacionismo del cambio climático al no decretar el cierre total de actividades en la Comunidad Valenciana a pesar de declarar la AEMET la alerta roja para la zona, le habría convertido en cómplice de la DANA asesina.

La paranoia de Mazón

Mazón estaría afectado por el llamado "sindrome de hybris" citado por el médico y político inglés David Owen en su obra "The Hybris Syndrome: Busch, Blair ant the Intoxication of Power". Dicho término procede de la palabra griega "hybris" que significa desmesura y se conoce como " la enfermedad del Poder" y los que sufren dicho síndrome tienden a la transgresión de las normas generales admitidas.

Así, sus controvertidas decisiones y continuas rectificaciones en la gestión de la DANA, nos permiten aventurar que nos encontramos ante un caso típico de paranoia megalómana, "entendida como delirio de grandeza que provoca que el individuo se crea dotado de un talento y un poder extraordinarios debido a que las deidades le han elegido para una alta misión" (hacer resurgir a la Valencia del lodo).

Sin embargo, la constatación por la ciudadanía valenciana de su nefasta gestión de la catástrofe, podría provocar la aparición de una Masa Crítica con una conciencia más elevada tras realizar un salto evolutivo y un cambio de mentalidad que exigirá la dimisión de Mazón y su condena al ostracismo político, lo que liberará a Mazón de su enfermedad y le permitirá finalmente conocer la otredad.