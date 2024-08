Monsieur Todd: Ni occidente está derrotado ni el fin del cristianismo es el fin del mundo

Confieso que las lecturas sobre la decadencia me atacan. Desde que Gibbon nos dio la lata con su “Decadencia y caída” no ha parado el aluvión de advertencias, todas extemporáneas sobre lo bien que iban las cosas cuando solo se cenaba pan con cebolla y los niños iban descalzos a la escuela en plena nevada. Vino a rescatarnos de esa miseria conceptual un filósofo de la ciencia, Thomas Kuhn, cuya noción de paradigma debería de haber acallado a tanto moralista reaccionario como nos atribulaba. No parece sea el caso. El último en la lista de los decadentistas es Emmanuel Todd, que se define a si mismo como historiador. No diré que su libro sea ni mucho menos inútil. Es incluso valiente y dice cosas que solo sabemos los profesionales y que no nos atrevemos a decir. Por ejemplo que con Putin los rusos han mejorado todos sus índices de bienestar, y no solo en lo económico, llegando hoy a tener unos índices de mortalidad infantil que mejoran los de US. Central también al discurso es la noción de que con fuerza militar no se domina el mundo, menos aun si gastas el 40% de todo el inventario global para luego…no tener ni munición para tu aliado ucraniano, en una guerra, por otra parte, absolutamente inútil y contraproductiva, cuyas consecuencias no se conocen todavía pero que se adivinan demoledoras.

El problema del discurso del Sr. Todd es metodológico. Primero establecer que el capitalismo llega con el protestantismo. Craso error que viene de Weber y su famoso ensayo sobre el espíritu del capitalismo y el protestantismo, tesis no solo ya desacreditada intelectualmente sino refutada por los hechos. La región mas rica de la UE ha sido siempre Milan, la sede episcopal de Ambrosio, la mas grande del mundo católico con diez mil parroquias. En el propio país de Weber, Alemania, el Lander que sostiene a todos los demás con sus excedentes financieros es el antiguo reino de Baviera, todavía hoy junto con Austria, territorio católico del Reich alemán para el Vaticano.

Otro error metodológico grave es creer que el previsible fin del cristianismo marcará o está marcando el fin de Occidente. Cuando Platon se inclinaba ante el sol que nacía ¿no era acaso Occidente ese gesto pagano?

Pues desde Platon hasta el Edicto de Milan hay casi mil años de Occidente. En cuanto a la tesis de que Occidente se viene abajo porque el cristianismo no le infunde valores protestantes, voy a referirme al minuto de oro del protestantismo capitalista, el Imperio Británico, el que va desde Waterloo hasta las trincheras del Somme. En esos cien años rutilantes de gloria, ese constructo protestante/capitalista cometió tres de las mayores transgresiones morales de Occidente. La primera la Guerra de Crimea. Si hoy las campanas no suenan en Estambul y esa ciudad lleva ese nombre y no Constantinopla es porque el Imperio Británico impidió la victoria de la Rusia cristiana con la ayuda de Francia. No hay exageración en lo que digo. Cuando Turquía pasó a ser enemigo político de Londres, tras la Gran Guerra, los británicos externalizaron la conquista de Constantinopla (y todo lo demás) en Grecia, lo que llevó al patíbulo a los seis responsables de la derrota. Así que uno de los creadores del Oriente Medio, Mark Sykes (quizás le recuerden por la película Lawrence de Arabia) se quedó sin poder cumplir su propósito: “El Imperio Otomano está muerto”, dijo. “Cantaré el Te Deum en Santa Sofia y el Nunc Dimittis en la Mezquita de Omar” Lamentablemente para el y para toda la cristiandad, Kemal Ataturk supo defenderse y nos quedamos como estamos.

El segundo atropello o genocidio, como quieran, fueron las dos guerras del opio contra China, una de las razones por las que el País del Centro todavía hoy nos distingue con su agresividad. No se lo podemos reprochar. Tales fueron las consecuencias del crimen, que un país atrasado y en sirtes de guerra civil, me refiero a la España que gobernaba por aquel entonces Filipinas, prohibió terminantemente el cultivo del opio.

Y tres, y esto si que ya entra en las aguas del genocidio, la hambruna irlandesa. Coronaba así el Imperio británico mil años de infamia y a fe que el incidente merece subrayarse. En torno al 25% de Irlanda desapareció, métrica que pone ese Holomodor en la lista del de Pol Pot en Cambodia. Si ya de por si esa tragedia es inexplicable en la Europa del S. XIX, con mas razón en Gran Bretaña, sin duda lo mas avanzado del mundo en materia de gobernanza económica, cuyo florón final fue el genio de John Maynard Keynes.

Ahí si que podemos hablar de sentido de culpa, mas o menos asumido, aunque no del todo, porque lo primero que yo aprendí en la Gran Bretaña de los años setenta fueron los chistes de irlandeses. Bueno, en materia de Irlanda los españoles tenemos algo que decir. Desde el Acta de Supremacía de Enrique VIII hasta la Revolución Francesa todo irlandés que se llegaba a las costas de España pasaba a ser español sin condiciones ni preguntas. Tuvimos generales, primeros ministros, y hasta dos virreyes. Nunca oí yo en mi entorno ningún chiste irlandés, por mas que un Teniente Luis Power defendiese Bilbao de la horda revolucionaria francesa y en mi casa se comprasen los trebejes de luz en una tienda que llevaba el nombre de O´Farril, en la Calle Colón de Larreátegui. En resumen. Primero matan de hambre a los irlandeses y luego se rien de ellos.

Volviendo a los otros dos sacrilegios, las estatuas de los “héroes” de Crimea adornan hoy el Mall de Londres y en el Parlamento mas protestante del mundo, cuando había protestantismo militante, por lo visto, cuelgan los retratos de los autores de las guerras de opio. Dejémoslo así y sigamos asistiendo a esa forma de exculpación y narcisismo que es el bucle infinito de la BBC sobre la II Guerra Mundial y el no menos infinito bucle sobre el Déspota Justo que relata las relaciones amo/criado en un mundo feliz basado en castas. Vuelvan al Fidelio de Beethoven y verán como reconocen en el Rey el antecedente del Duque de Downtown Abbey.

Deja en silencio el Sr. Todd todos los logros no protestantes de Occidente. La primera universidad del mundo se abrió en Bolonia, y fue creada para enseñar derecho civil y no teología ya en el año 1000; la riqueza medieval de Europa fue obscena y refinada, y se manifiesta por ejemplo en el Decameron y luego en el Renacimiento; la Venecia soberana que dominaba el Mediterráneo y el comercio con Asia sigue siendo una referencia de riqueza, refinamiento y cinismo de Real Politk; la propia Escuela de Salamanca fue la fundadora de la macroeconomía y precedió a la escuela clásica de Adam Smith y David Ricardo, y naturalmente existió la Monarquía Universal, a lo que parece hazañas todas perdidas en la niebla de un anglosajonismo militante, inexplicable en alquien que pertenece al país que nos dio Descartes, alumno, por cierto, de los Jesuitas, algo imposible en Inglaterra donde todos los pertenecientes a esa orden eran reos de pena de muerte.

En fin, que Occidente ni es cristiano ni protestante an sich, ni tampoco puede identificarse con los EEUU ni menos aun está en decadencia porque ese país no sepa gestionar su hegemonía o trate de mantenerla por medios militares, ni el previsible fin del cristianismo traerá el Armaggedon. Simplemente y como sucedió en los días de Ambrosio, un paradigma, en aquel tiempo pagano, dio paso a otro, y el que ahora tenemos se irá para hacer sitio al que los tiempos nos deparen. Como terminó también el paradigma católico que trajo la primera globalización en el Pacífico con la plata de México y el orden de China, modelo anterior a la Revolución Industrial sin que ello le haga inferior a la globalización de Manchester, por la misma razón que Newton no es inferior a Einstein ni el Imperio Británico al Ordo Americanus. Por lo demás el libro merece ser leído, sobre todo si el lector no es profesional de las Relaciones Internacionales. Está bien documentado y ofrece datos que no se leen en la prensa diaria ni semanal. Eso sí, no crean ustedes nunca a un francés cuando hable mal de Alemania. La responsabilidad del Maidan ucraniano no es de la Germania de Tácito. Washington pasó años preparando el golpe.