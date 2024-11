Nefasta gestión en Valencia

La gestión política en Valencia ha sido desastrosa. La Comunidad Valenciana ha tenido un comienzo turbulento bajo el mandato del Partido Popular, que ha mostrado una falta de conocimiento en la administración. A pesar de su supuesta preparación, la realidad ha demostrado lo contrario, con consecuencias trágicas, incluyendo más de 211 muertos y 1900 desaparecidos.

Ximo Puig creó la Unidad Valenciana de Emergencias con un presupuesto de 9 millones de euros para responder a catástrofes, pero con la llegada de Carlos Mazón, se anunció una reestructuración del sector público, eliminando servicios considerados innecesarios. Sin embargo, esta decisión fue cuestionada cuando en noviembre de 2024, la DANA causó una catástrofe, revelando la importancia de un servicio que había sido descartado por considerarse un gasto excesivo y ser un chiringuito.

Nos enfrentamos a una crisis sin precedentes. Ha sido gestionada únicamente por el President de la Generalitat. Por su capacidad para gobernar, el pasado martes emergió en medio de la catástrofe con una serie de decisiones que resultaron ser una acumulación de errores. Es necesario detallarlos. ¿Actuamos correctamente?

1. Por la mañana, intentó tranquilizar a la población con un tuit en X, un error claro.

2. A las 13:00 H del mes, pidió calma a la población, esperando que hacia las 18:00 H la intensidad de la Dana disminuyera en la Comunidad. Otro error, incluso siguiendo los protocolos, ya que "no somos meteorólogos".

3. No obstante, no siguió las advertencias, ya que la AEMET había alertado durante el fin de semana de los riesgos y anunció "peligro extremo" la mañana del martes.

4. Mazón reaccionó tarde, dando la alarma cuando la gente ya sufría en sus coches o en los tejados, pidiendo ayuda para sobrevivir. Era demasiado tarde, ya que el primer servicio que debía actuar se había convertido en algo prescindible.

5. No fue hasta las 20:00 H cuando Mazón dio la alarma. ¿Qué podía ser más urgente que esto? Tal vez no se creyó los protocolos, pero la actuación fue tardía y deficiente.

No es extraño que lo hiciera así; cuando gobernaba Rajoy informó que tenía un primo en la Universidad de Santiago que no daba importancia a estos asuntos. Ayuso, Presidenta de Madrid, consideraba el cambio climático una “gran estafa” Ha sucedido siempre desde que existe la Tierra. Es evidente que es una negacionista. De Filomena no ha aprendido nada.

En Valencia, Feijóo apareció el jueves 31, señalando al Gobierno central como responsable, para justificar a Mazón. "Un presidente autonómico que gestiona en función de la información que recibe", porque sabemos gestionar. Es mentira: no gestionó según la información recibida. Gran error de Feijóo. ¿Para esto fue el hombre? Mazón hasta se desmarcó de Feijóo. “Muchas gracias por tu cercanía y tu respuesta tan rápida, presidente, dijo a Pedro Sánchez.

Al Presidente Mazón le viene grande la Presidencia que ocupa. Debe asumir sus responsabilidades, lo que implica presentar la dimisión por simple dignidad.

Feijóo aún se siente más sobrepasado por el título de jefe de la oposición. Su presencia en Madrid y en el Senado no es comparable a su experiencia en Galicia. Se lamenta de no estar informado, pero ¿qué información deberían proporcionarle y con qué fin? Debe ganarse su lugar por méritos propios, no mediante manifestaciones callejeras ni populismos.

El problema es significativo: el Partido Popular solo cuenta con Alberto Núñez después de quedarse sin nadie para liderar. Las críticas al Gobierno son constantes, y ahora también siembra dudas sobre la AEMET. Va a Valencia solo para complicar más la política, sin percatarse de que están recogiendo cadáveres. La situación no podría ser peor, pero él persiste, a pesar de los errores, en sus discursos.

Mazón tuvo que corregir a su propio gobierno 50 minutos después de haber alertado este sobre el riesgo de inundación, un error que le costó caro en el peor momento.

Tras una serie de errores, ha caído en el mayor desastre histórico registrado. Mucho de lo descrito podría haberse evitadosi la gestión política hubiera sido efectiva. Para ello, es necesario estar preparado y tomar decisiones oportunas en el momento necesario.

Sin embargo, no se ha procedido de esta manera, y ahora es imprescindible asumir las responsabilidades con valentía moral. En otras palabras, esto obliga a reconocer los errores sin excusas, porque no existen.