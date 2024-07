No más genocidio palestino, al menos en mi nombre

Reconozco que, a la hora de ponerme a escribir este artículo, la indignación me sobrepasa, tanto, que no lo puedo evitar; por eso, lo primero que haré es serenarme para ser objetivo en lo que pienso a la hora de redactar la presente opinión.

El pasado 7 de octubre, cuando guerrilleros de Hamás, sin que el potente ejército israelí se diera cuenta, fueron capaces de cometer el disparate imperdonable de matar a unos 1200 inocentes de Israel y secuestrar a más de 200. Obviamente, Benjamín Netanyahu, actual presidente de Israel, un individuo sanguinario de extrema derecha, no iba a dejar este atentado sin castigo. Y así fue, su respuesta fue inmediata y muy dura; mientras tanto, infinidad de países, entre ellos los europeos, con Alberto Núñez Feijoo y Santiago Abascal a la cabeza, clamaban pidiendo el “derecho a defenderse” de Israel, como si se fueran a quedar cortos en su respuesta que se llevaría, según la Unión Europea, a lo sumo, 2 o 3 semanas.

Pero han pasado 9 meses y medio, -después de 40.000 palestinos inocentes muertos, incluyendo niños, mujeres y ancianos, más de 90.000 heridos, y por encima de los 10.000 desaparecidos- al presidente de Israel, el genocida Netanyahu, solo se le ha ocurrido ir al Congreso de los EEUU para, entre el aplauso de la mayoría de senadores y congresistas norteamericanos, seguir pidiendo más armas para terminar “su trabajo”, ¿pero cuándo dará por alcanzado su objetivo un individuo que es capaz de hacer matar a 100 inocentes, intentando ajusticiar a un guerrillero de Hamás?, ¿cuándo se dará por finalizado el derecho a defenderse de Israel y cuándo dará por terminado “su trabajo” Netanyahu? ¿Nunca? ¿Cuándo no queden palestinos con vida o sean reducidos a la mínima expresión? Y no olvidemos que la guerra juega a favor de un Netanyahu, que tiene en su contra a gran parte de la población de Israel, que espera que llegue la paz para pedirle cuentas.

Lo único que sabemos es que este sátrapa no quiere oír hablar de un alto el fuego que suponga finalizar la guerra. Ya lo hemos visto: quiere matar más palestinos inocentes y, de paso, está llenando Cisjordania de asentamientos de colonos israelís, mientras continúa con su masacre en Gaza. Un día le dice a sus habitantes que se muevan a otra zona más segura, pero luego resulta ser mentira. Y así sucesivamente. Resumiendo, cada día que pasa se produce la muerte de unos 100 palestinos inocentes.

Pocos son los países, España entre ellos, los que han reconocido el estado de Palestina; pero mientras tanto, la mayoría permanecen callados, entre ellos nuestra oposición: el PP y VOX. Es de suponer que están esperando a que Israel termine con “su derecho a decidir” y “finalice su trabajo”. ¡Cuánta indignidad!

Ha llegado el momento en que los países críticos con Palestina den un paso más, empezando por los EEUU, un país de una más que dudosa democracia, principalmente si se tiene en cuenta a los estados del sur, los más “trumpistas” como Texas, Arizona, Arkansas, Obregón, Montana, etc., y siguiendo por los países europeos empezando por España, que ya no puede darle una gota de apoyo más a Israel y tiene que empezar por no venderle armas y, a continuación, romper relaciones con un país indigno dirigido por un genocida del que no queremos ni su dinero. Por menos se le ha retirado la embajada a Argentina.

A partir de este momento, todos los países que no rompan relaciones diplomáticas con el genocida Israel, no pidan un alto el fuego inmediato incondicional, y que permitan que Israel siga utilizando la comida, el agua y las medicinas como munición, serán cómplices de la muerte de los miles de palestinos inocentes.

Porque, ¡basta ya!, ¡no más genocidio israelí!, al menos en mi nombre.