La ofensa Mexicana a España

Se suele decir que España y México son pueblos hermanos, al menos esto és lo que nos han dicho siempre los libros de texto y también lo decían los maestros de la época que yo estudié. Por esta razón parece inaceptable ahora que se excluya la presencia de nuestro jefe de Estado en la toma de posesión de la nueva presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Esto lo ha dicho Pedro Sánchez en respuesta a la exclusión del rey por parte del gobierno mexicano. La presidenta ha reconocido que Felipe VI no ha sido invitado por no responder una carta del anterior presidente que le instaba a pedir perdón por el genocidio derivado de la conquista de América. Justamente por eso es evidente que España y México son pueblos hermanos... forzados. Porque sí que es verdad que los hermanos se pelean, pero de ahí a exterminarse hay un paso notable.

Pero Pedro Sánchez no ha querido hablar del tema del genocidio porque debe considerarlo un tema menor. Sobre todo, si tenemos en cuenta que ha insistido sólo en la ofensa que ha sufrido el rey hispano. Y para que quede claro que este rey es el que une el bipartidismo español, PSOE y PP han hecho un frente común para defender una idea muy loca: es mucho más ofensivo no invitar a un jefe de estado puesto por un dictador que no quiere reconocer los crímenes del pasado que haber cometido un genocidio.

Pero esto no está tan raro si recordamos que, en el 2018, el diplomático Josep Borrell dijo que EEUU llegó a la independencia prácticamente sin historia y, tuvo la desfachatez de declarar que lo único que hicieron fue matar a cuatro indios. Poco después le hicieron jefe de la diplomacia europea, cargo que todavía ostenta y que no hace peligrar la vida de los indios porque los cuatro que había ya les mataron los europeos que se comieron América.

Ahora parece que el progresista Pedro Sánchez tomó nota de su compañero de partido y mantiene la continuidad de su discurso. A quien le importan los indígenas que fueron asesinados durante la Conquista ¿si ahora se ofende una figura tan democrática como la de un rey impuesto por un dictador?

Todo ello para acabar defendiendo a un rey que no quiere pedir perdón. Coherencia de manual. Pero a todo esto, quiero añadir que tampoco los gobiernos de México han tenido un trato ejemplar con los indígenas. Ni los de México ni los de ninguna parte. Porque ya puestos, que los ofendidos sean quienes realmente tienen motivo para ofenderse. Y que dejen de robarles la voz, de utilizarlos y de tratarlos con el paternalismo del imperio que les caracteriza. Es verdad que el perdón no soluciona nada. Pero algo de humildad ante tanta arrogancia quizás nos ahorraría algunos conflictos como este.

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, explicó este miércoles que la razón por la que ha decidido no invitar al Rey Felipe VI a su toma de posesión, pese a que ha convocado a Pedro Sánchez, es la falta de respuesta del monarca a una carta del actual mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador. El presidente de México la envió en 2019 para exigirle que España pidiera disculpas por los agravios del pasado colonial.

Es la respuesta oficial que ha dado Sheinbaum tras el anuncio del Ministerio de Asuntos Exteriores de España que ha indicado que no enviará a nadie a la ceremonia por la inaceptable exclusión del Rey Felipe VI de la misma, por lo que no habrá representación oficial española a ningún nivel.

En cuanto a la carta a la que ha hecho referencia la presidenta electa de México, se trata de un escrito que Andrés Manuel López Obrador envió en 2019 a Felipe VI en la que planteó al monarca la organización de una ceremonia conjunta al más alto nivel que se celebraría en 2021, con motivo del 200 aniversario de la independencia. López Obrador esperaba que, en ella, el Reino de España expresara de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados durante la Conquista.