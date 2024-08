La OMS amenaza de nuevo

La organización mafiosa de la salud ha decretado el estado de "emergencia sanitaria internacional" debido a un supuesto brote en El Congo de esa extraña patología a la que llaman "viruela del mono".



Aseguran los expertos que esta nueva variante se contagia a través de las relaciones sexuales y afecta sobre todo a niños de 0 a 12 años, embarazadas y personas mayores.



Como era de esperar el gobierno español ha instado a los ciudadanos a inocularse las máximas dosis posibles de la vacuna del Covid-19 para prevenir esta amenaza inminente asegurando que dicha inyección es efectiva ante cualquier afección sea cual fuere la naturaleza de la misma.



Alarma social, psicosis informativa, miedo institucional y toda esa maquinaria perversa en marcha destinada a generar la necesidad de una solución milagrosa para un problema inventado.



Así es como funciona la mafia usurera internacional y así es como vende sus productos la Big Pharma. Con la inestimable ayuda de los gobiernos títeres y los medios de comunicación oficiales a su servicio.



Por mi parte prometo firmemente incumplir todas y cada una de las posibles normas y restricciones que la OMS, el ministerio de sanidad o las autoridades pertinentes tengan a bien recomendar, promover o implementar en lo sucesivo.



Lo dije en 2020 y lo sigo afirmando ahora. No creo en la medicina industrial, no creo en enfermedades ficticias, no creo en la hipótesis de los virus patógenos, no creo en la fraudulenta teoría del contagio y, sobre todo, no me trago ninguna información que provenga de instituciones mafiosas, gobiernos cómplices y políticos estafadores.