El aparato mediático del sistema ha intentado desacreditar a todos aquellos que cuestionamos las narrativas oficiales y las versiones infames de los medios del régimen atribuyéndonos el apelativo de "Negacionistas"



Personalmente nunca me ha gustado esa palabra pero he de confesar que con el paso del tiempo uno acaba cogiéndole cierto cariño.Sobre todo porque a día de hoy se ha demostrado que los llamados "negacionistas" teníamos razón en absolutamente todo lo que afirmamos y pronosticamos.



Utilizar las armas del enemigo a nuestro favor es una táctica de guerra muy antigua que si se ejecuta con precisión puede producir óptimos resultados, así pues, cuando uno se auto califica con el apelativo que su oponente ha diseñado para denigrarle, automáticamente le desarma y su ataque queda neutralizado.



Por todo ello creo que ha llegado el momento de que los llamados "Negacionistas" hagamos un ejercicio de auto afirmación y saquemos a relucir nuestro "Orgullo Nega" aunque solo sea para burlarnos de aquellos que pretendían ridiculizarnos y al final han tenido que tragarse sus palabras.



Orgullo "Nega" por haber plantado cara y habernos posicionado firmes y decididos frente a un gobierno genocida al servicio de la mafia usurera internacional.



Orgullo "Nega" por caminar sobre la tierra con la cabeza alta y la cara descubierta, negándonos a usar el bozal, símbolo de sumisión y humillación.



Orgullo "Nega" por tener la sangre pura libre de inoculaciones experimentales y venenos de laboratorio.



Orgullo "Nega" por ser los primeros en ver claramente la estafa del covid 19, la agenda 20-30, el timo del cambio climático y todas las aberraciones que el "Nuevo orden mundial" pretende implementar.



Orgullo "Nega" en definitiva porque no hemos entrado por el aro, porque estamos más sanos y más empoderados que nunca, porque cada vez somos más, porque con nosotros han tocado hueso y sobre todo....porque nosotros no cedemos, no claudicamos...y nunca nos arrodillaremos.