La OTAN y La Tercera Guerra Mundial: ¿es inevitable?

Quitemos ya la careta a la OTAN, una organización que no solo ha provocado lo que ocurre,sino que insiste mucho en evitar que se pueda resolver.

Así es la OTAN no quiere que se terminen las guerras, al contrario instiga para que se incrementen, claro está dirigida por USA por dos razones: venta de armas y eliminar a Rusia económicamente.

Europa sufrirá las consecuencias de la 3GM. A más ultraderecha más expansión de OTAN.

El 24/6/202 Gabriela Bustelo escribía en https://www.seguritecnia.es,

"en un mundo polarizado y crecientemente tenso en los últimos años, la pesadilla de una Tercera Guerra Mundial vuelve a ocupar un lugar destacado entre las preocupaciones de la población.

La Caída del Muro de Berlín en 1989 puso fin a la Guerra Fría, produciendo una oleada de alivio mundial al darse por terminada la amenaza nuclear. Pero esta noción de un mundo unificado, ya no dividido en dos bloques, apenas duró tres décadas. La relativa tranquilidad ante la conclusión de la Guerra Fría al final de la década de 1980 se ha evaporado, sustituida por una inquietud considerable en torno a a la invasión rusa de Ucrania y el enfrentamiento Israel-Palestina en Gaza.

En Europa abundan los expertos en Defensa que alertan sobre un ominoso futuro inminente, con guerras que involucrarán a China, Rusia, Corea del Norte e Irán en los próximos cinco años. Según esta teoría, estaríamos pasando de un mundo de posguerra a un mundo de preguerra.

Dada la magnitud de la violencia en varias zonas de conflicto —sobre todo Ucrania y Oriente Próximo— podría argumentarse que ya se está desarrollando una Tercera Guerra Mundial, a falta de una chispa que haga involucrarse a las potencias occidentales.

¿Todo esto implica que una escalada hacia una gran batalla global es inevitable? No, porque los conflictos que se desarrollan en varios puntos calientes (Ucrania, Oriente Próximo, Asia Pacífico) son disputas locales, puntuales y no interconectadas. Pero sí es más probable ahora que en cualquier otro momento desde el final de la última guerra mundial.

Polarización, conflictos e incertidumbre.

El Viejo Continente vive con angustia diaria la ofensiva de la Rusia de Vladimir Putin contra Ucrania. Y lo mismo sucede desde el 7 de octubre de 2023 con la guerra entre Israel de Benjamín Netanyahu y los milicianos palestinos de las organizaciones terroristas de Hamás y la Yihad Islámica. El final de ambos conflictos parece lejano. Ante esta situación la Unión Europea plantea su salvaguarda como un esfuerzo compartido entre los actuales países miembros.

En nuestros tiempos el mundo ya no está enfrentado en dos bandos opuestos como en tiempos del Muro de Berlín, sino en múltiples facciones hostiles con sus correspondientes ideologías identitarias, nacionalistas, étnicas y religiosas. Lejos de disminuir, el número de muros ha aumentado en la Tierra.

En cuanto a nuestro futuro, conforme se multiplican las teorías, la incertidumbre aumenta".

Diversos autores consultados(ElPeriodico). Consultado el 13 de abril de 2022,

El Salto Diario, consultado el 3 de abril de 2024.

señalan: Los diversos conflictos militares globales que han ocurrido desde principios del siglo xxi, más recientemente la guerra civil siria desde 2011 la invasión rusa de Ucrania desde 2022 y la guerra entre Israel y Gaza desde 2023, junto con las recientes tensiones crecientes entre Estados Unidos y China, han sido percibidos como posibles focos de tensión o desencadenantes de una tercera guerra mundial.

De acuerdo con Sabin, Philip A. G. (1986), el término «Tercera Guerra Mundial» es la denominación utilizada para aludir a un hipotético conflicto militar a gran escala posterior al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945.

Una nube-hongo, de una imagen arquetípica de la Segunda Guerra Mundial. Esta foto es del bombardeo a Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial.

Según https://rebelion.org, la OTAN es una máquina de guerra y pertenece al basurero de la historia» – Rebelión

En julio de 2024 se realizó en Washington DC, Estados Unidos, una nueva Cumbre de la OTAN que recientemente cumplió 75 años desde su fundación. Organizaciones de Paz, de diversos rincones del mundo, se reunirán también en la capital estadounidense para expresar su rechazo a esta alianza militar que ha estado involucrada en las guerras que han vivido la ex-Yugoslavia, Afganistán, Libia, Irak, y Ucrania.

Para Kristine Karch, coordinadora de la Red Internacional No a la guerra – No a la OTAN, sus palabras son muy significativas: "La OTAN es la alianza militar más grande que jamás haya existido. La historia de la OTAN está empapada de sangre. La alianza militar y varios de sus estados miembros han ayudado a iniciar golpes de estado y apoyado dictaduras. Libraron guerras en todo el mundo, desestabilizando países como Argelia, Vietnam, los Balcanes, Afganistán, Irak y Libia, lo que provocó millones de víctimas inocentes y los llamados "Estados fallidos". En 1999, con la guerra contra Kosovo/ex Yugoslavia, la OTAN devolvió la guerra a Europa, por primera vez, después de 1945. Esto no tiene nada que ver con la democracia y la participación.

La OTAN es una alianza militar agresiva, crea a Rusia y China como imágenes enemigas y demoniza sobre todo a Rusia y China estigmatizándolas como "rivales sistémicos" con recomendaciones que conducirán a una confrontación creciente. Las soluciones no militares sin dominación y agresión son impensables para la OTAN. Esto incluye incluso desafíos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la protección del medio ambiente".

De acuerdo con Kristine Karch la "OTAN y la UE comparten el objetivo de gastar el 2% del PIB en fines militares".

"Nuestra sociedad necesita desarme, diplomacia y cooperación, inversión en atención sanitaria, servicios sociales y medidas para evitar el cambio climático. Sólo una seguridad integral en la que se lleguen a acuerdos diplomáticos con Rusia y China sobre desarme, medidas de fomento de la confianza y cooperación económica y política, puede traer una paz justa y duradera. La UE no debe reducirse a una rama de la OTAN. Junto con sus Estados miembros, debería aplicar una política de seguridad autónoma, pacífica y desmilitarizada, basada en los principios del Acta Final de Helsinki.

Según www.diariodesegovia.es Putin amenaza a la OTAN.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado que si los países occidentales levantan el veto a las armas de largo alcance para que Ucrania pueda atacar territorio ruso esto supondrá "la participación directa" de los países de la OTAN en el conflicto, por lo que Rusia estará "en guerra" con Occidente.

"Los países de la OTAN ahora no sólo están discutiendo el posible uso por parte de Kiev de armas occidentales de largo alcance, sino que están tomando la decisión de involucrarse directamente en el conflicto ucraniano o no", ha subrayado en declaraciones a la prensa.

Putin ha recordado que, en caso de que esto pase, "la esencia misma" del conflicto habrá cambiado. "Tomaremos las decisiones adecuadas en función de las amenazas que se creen contra nosotros", ha señalado, según ha recogido la agencia de noticias TASS.

Asimismo, el mandatario ha indicado que este armamento occidental solo puede ser utilizado "por personal militar de los países de la OTAN" y que Ucrania no puede atacar territorio ruso sin los satélites de la Unión Europea o de Estados Unidos.

Sus palabras se producen después de que el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, haya asegurado esta misma mañana que la decisión de autorizar a Kiev a usar este tipo de armamento "se tomó hace mucho tiempo y ahora simplemente están intentando formalizarla en el espacio público".

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, elogió en la víspera el "apoyo constante y fuerte" de los principales socios de Kiev durante una reunión conjunta con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el ministro de Exteriores británico, David Lammy.

Durante su encuentro, el mandatario insistió en la necesidad de que el país obtenga "lo antes posible" permiso para usar armas de largo alcance con el objetivo de atacar territorio ruso, una demanda que ha realizado en numerosas ocasiones en los últimos meses.

En enero de 2024 la OTAN organizó unas maniobras militares preparatorias para la Tercera Guerra Mundial. Así se narra en periódicos españoles: Preparados para la Tercera Guerra Mundial?: 90.000 soldados de la OTAN simularán el estallido.

Un total de 50 navíos, 80 aeronaves y más de 1.100 vehículos de combate participaron en las maniobras militares. "Si nos atacan, tenemos que estar listos", asegura el jefe del Comité Militar.

NO A LA GUERRA. NO A LAS ARMAS. PAZ Y PAZ Y PAZ.