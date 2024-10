Pagar impuestos te hace libre

En las últimas décadas asistimos a una apropiación y a una manipulación del lenguaje por parte de las élites económicas y políticas, que tiene como finalidad aumentar la riqueza, el poder y los privilegios de esa minoría frente a una ciudadanía mundial que es utilizada y engañada para que no se levante contra el incremento de las desigualdades y los atropellos a los derechos humanos.

En este trabajo de envenenar nuestros sueños, tienen un papel esencial los medios de comunicación y las redes sociales de las que estas élites son dueñas.

Un ejemplo evidente lo encontramos en la palabra “libertad”, que está siendo torturada para que confiese que ya no significa fomento de la igualdad, emancipación de las personas, derechos humanos accesibles para todos y justicia social, sino que ahora es libertad de mercado, libertad económica individual, desregulación, privatización, saqueo de lo público por unos pocos e intervención mínima del Estado

El nuevo significado de la palabra libertad que están consiguiendo vender enfatiza lo individual frente a lo colectivo, y privilegia la concentración de la riqueza en unos pocos frente a una desigualdad que es culpa del que la sufre.

En este camino de repetir que ellos defienden la libertad, la libertad, la libertad, olvidan de manera intencionada algo vital: la libertad real implica que yo como persona pueda tener la capacidad efectiva de elegir, es decir, si no puedo elegir no soy libre.

Esta reinterpretación, hay que denunciarla porque está sirviendo para desmantelar el Estado de Bienestar y la propia democracia, aprovechando la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones, que se encargan de fomentar desde sus medios de comunicación y desde sus redes sociales.

La demonización del pago de impuestos es uno de los pilares básicos en su estrategia. Y está calando en la sociedad con un discurso simplista, como el que dice que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos.

Esta tendencia se observa en la evolución de la opinión sobre los impuestos que se ve en los estudios sobre “Opinión pública y política fiscal” que realiza periódicamente el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Concretamente, el porcentaje de los que piensan que los impuestos son algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué ha pasado de un 18,7 por ciento en el año 2020, al 27,1 por ciento en 2024.

En sentido contrario, los que piensan que los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos ha bajado, pasando del 63,6 por ciento en el año 2020, al 55,9 por ciento en el año 2024.

La necesidad de pagar impuestos es un compromiso con la sociedad en la que vives que posibilita la existencia y el mantenimiento de servicios públicos esenciales. Pero es algo más que el Estado pueda invertir en educación, en salud pública, en infraestructuras. Es promover el bienestar general y el desarrollo económico a largo plazo de todos, no solo de unos pocos.

Sin impuestos no hay servicios público ni infraestructuras. Sin impuestos no se pueden reducir las brechas sociales y la desigualdad. Sin impuestos no hay progreso para todos.

Por eso, hay que realizar de manera urgente una campaña de fomento de la cultura tributaria, que sea constante en el tiempo y que eduque en el papel clave que tienen los impuestos y su relación directa con los servicios públicos, con el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad en su conjunto.

Todo ello, dentro con un marco de transparencia en el uso de los recursos públicos que aumente la confianza en las instituciones y en la necesidad de pagar impuestos. Una responsabilidad conjunta de los ciudadanos, las administraciones y la sociedad dentro de nuestro marco constitucional, que en su artículo 31 señala que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”

Pagar impuesto te hace libre