La pesadilla tras la victorias deportivas españolas

Ganamos la copa de la UEFA EURO 2024 de milagrito y con ayuda…, pero nosotros, la Roja, derrotamos a los ingleses a los 'The Three Lions' de la pérfida Albion. Y somos los supercampeones de Europa en fútbol profesional. Los mejores. Y para más inri, Alcaraz gana con rotundidad el torneo de tenis de Wimbledon, “ná” menos que ante Djokovic…, “españolitis rojitis”.

Pero tenemos todavía, zumbándonos en la cabeza, la pesadilla de Biden y de Trump.

“Fue un episodio suelto, estuve malo la noche anterior; no hay indicios de ninguna condición grave.” Eso fue lo que contestó Biden a sus últimas meteduras de pata y lapsus y demás cuestiones, que han puesto temblando a los demócratas norteamericanos -y al mundo entero-. Este hombre no está para aguantar ni un mes en el Gobierno, no … Y Trump se lo ´zampará´ en la campaña electoral y en otros debates que haya.

Pero Biden dice que no se retira, a no ser que se lo pida el “Todopoderoso”…Pues la “jorobamos tía Paca”, como decimos aquí. Ahora nos sale Biden como un iluminado religioso que atiende solo a los designios de dios.

Se preguntan muchos, muchísimos millones de ciudadanos (de todas las naciones, pero sobre todo en USA): ¿no hay ningún candidato demócrata que no esté ya ´gagá´ como Biden, y en el lado republicano un hombre con capacidad de gestionar la nación y el mundo, sin hacer ni decir tonterías?

Parece ser que no. Porque a Kamala Harris, la actual vicepresidenta, la han tenido oculta, apartada (sea porque no ´cayera´ bien o porque no interesara a las élites demócratas), y ahora andan buscando bajo las piedras, a toda prisa, a alguien que no ganará, seguro, salvo milagro, a Trump.

Pues ya está preparado el lío mundial ultraconservador y “facha”. Trump en USA, Putin en Rusia, Xi Jinping en China, y así en otros países y en la UE cercada por la ultraderecha. A nosotros sí que nos tiene que pillar confesados y bien confesados con esta ´tribu´ de dirigentes ultraconservadores.

Para más ´cabreo´, algún ´opinante` gracioso plantea que gobierne media legislatura norteamericana Trump, la primera, y la otra, la última, Biden, que a lo mejor ni llega… Y con muchísima suerte al otro, a Trump, a lo mejor lo ´empluman´ y condenan, pero que con el T. Supremo que ha elegido él mismo, muy mal, muy mal, no le saldrán las cosas judiciales.

Jugada perfecta la de los republicanos con el Tribunal Supremo suyo, y que se puede repetir para varios años más. Este peculiar Tribunal Supremo (de Donald Trump) le otorgó inmunidad parcial al expresidente por el caso del asalto al Capitolio, determinando que sus actos "oficiales" como mandatario están protegidos, pero no los "no oficiales". La decisión, respaldada por 6 votos contra 3. Patético…

Y ahora, con ese medio atentado hacia Trump -herido tras ser tiroteado en un mitin en Pensilvania-, que solo ha servido para enaltecer a sus fieles y hacerles más radicales, lo tenemos muy crudo: más ultraderecha internacional.

Aquí, en España, la caza de ciudadanos normales y políticos por algunos jueces sigue viva y todo esto viene desde tiempos de “M.rajoy”, y lo que se llamaba ´la policía política´ de Rajoy. El PP ha sido considerado por esto un partido ´mafioso´ y usar "el aparato del Estado" contra sus rivales políticos. Nombres como Fernández Díaz ministro Interior, su secretario de Estado de Seguridad –su mano derecha, Francisco Martínez, el director general de la Policía Nacional, I. Cosidó, el director adjunto operativo del cuerpo, Eugenio Pino, el fiscal general Luzón y un largo etc. Ahora se cumple siete años de esto y ningún cese, cero dimisiones.

Como ya sospechábamos, esta patriótica policía, formaba parte de una minuciosa estrategia urdida desde el Gobierno del PP, utilizando a la Policía para frenar el ascenso de Podemos, entonces la tercera fuerza política del Parlamento, y que tenía ´cogido, bien cogido´, a M. Rajoy para echarle de la Moncloa, con un pacto con el PSOE. Todo una trama corrupta a gran escala, y no solo para perseguir a gente de Podemos. Aunque los casos de Piglesias, Irene Montero y la jueza Rosell son los más significativos junto al expodemita canario Alberto Rodríguez.

Vox abandona al PP-en un juego de trileros- en las seis autonomías que cogobernaba con los peperos.

En casi todas estas autonomías “vuelve la inestabilidad y la inoperancia, tras algo más de un año de insultos, ofensas y leyes antidemocráticas y salidas de tono que solo el PP ha consentido. Tarde. Muy tarde”.

Mejor no haberse despertado hoy de la euforia del fútbol y del tenis. Ganamos primero a los italianos, albanos y croatas, luego a Georgia, a Alemania, en semifinales a los gabachos de la Galia, y en la final a los “the three lions” ingleses. Y en Wimbledon -tenis- derrotamos al todopoderoso serbio Novak Djokovic. Toda Europa nos la tiene jurada.

Salud y a vivir.