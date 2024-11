Desde el inicio de la GOTA FRÍA distintos medios de comunicación han estado culpando a los políticos de no ayudar a tiempo y le han echado la responsabilidad al Gobierno del Presidente Sánchez, cuando todos sabemos periodistas amarillos, ciudadanos, presentadores de programas de TV, el PP y a la cabeza Feijóo, cambiado físicamente, el máximo responsable del DESASTRE y de los fallecidos por no tomar las medidas de protección a las ciudadanos desde las 7,30 cuando AEMET avisó de los problemas que se avecinaba ha sido el Presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, que no comunicó que el barranco Poyo llevaba 1.700 m3 a las 13 horas, ¿que hizo MAZÓN desde esa hora hasta las 8,30h de la tarde? Al parecer discutir con la Confederación Hidrológica de la Comunidad Valenciana.

Todavía no ha dimitido como señalaba en el artículo publicado por Diario 16 plus y redactado por un servidor. Por si el lector no lo tiene claro les dejo el enlace siguiente:

El desastre de la DANA o GOTA FRÍA y las responsabilidades políticas del 04 de Noviembre de 2024, en el que explicamos las responsabilidades de algunos políticos.

En el presente artículo vamos a intentar explicar las medidas tomadas por el Gobierno Central para ayudar a recomponer, en la medida de lo posible, los gravísimos problemas originados por la DANA.

El Gobierno Central aprueba un plan estatal de ayudas por la DANA valorado en 10.600 millones de euros(Mazón pedía 30.000 millones al Gobierno de Sánchez y la Comunitat Valenciana aportaba 200 millones; es inepto, pero saber pedir dinero sabe, es curioso)

El Gobierno garantiza el 75% del sueldo a los afectados por la DANA y sube un 15% la pensión no contributiva.

Según Europa Press indica que incluye una línea de avales del ICO por 5.000 millones, casi 1.000 millones en ayudas a pymes y autónomos y medidas laborales y fiscales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes un plan estatal de ayuda para las zonas afectadas por la DANA que está valorado en 10.600 millones de euros, y que se irá ampliando según se vayan sucediendo las necesidades.

El paquete, que contempla ayudas directas y medidas fiscales y laborales, recoge una nueva línea de avales, denominada ICO-DANA, por valor de 5.000 millones de euros para que pymes, autónomos y también familias, como novedad, puedan solicitar créditos avalados por el Gobierno para hacer frente a los gastos sufridos por la catástrofe.

Sánchez, que ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, ha detallado que con estos préstamos las empresas podrán abrir sus negocios y las familias reparar sus viviendas "cuanto antes".

LOS AVALES DEL ICO DISPONIBLES LA SEMANA QUE VIENE

El jefe del Ejecutivo ha indicado que ya se está hablando con las entidades financieras para poner en marcha esta nueva línea de avales para que pueda estar disponible a partir de la semana que viene.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un primer tramo de 1.000 millones de euros, que se irá ampliando hasta un total de 5.000 millones de euros.

EL CONSORCIO DE SEGUROS EMPEZARÁ A PAGAR MAÑANA

Asimismo, el Consorcio de Compensación de Seguros empezará a abonar mañana mismo las primeras indemnizaciones a aquellas familias y empresas que han perdido su vehículo, que serán un 20% superiores al valor de tasación del coche.

Según ha cifrado Sánchez, los gastos del Consorcio alcanzarán la cifra "inédita" de 3.500 millones de euros, tras haber recibido hasta el momento más de 70.000 solicitudes. "A partir de mañana, pero fundamentalmente a partir del viernes, se van a poder transferir ya por parte de ese consorcio de compensación muchos de los recursos", ha reiterado.

Entre las medidas fiscales, se retrasa el segundo pago de la declaración del IRPF para los contribuyentes valencianos cuya declaración salió a pagar, así como moratorias y exenciones en el IBI, Impuesto de Actividades Económicas o tasa de tramitación de las bajas de los vehículos.

El primer paquete de medidas aprobado hoy, bajo la denominación de 'Plan de Respuesta inmediata, de reconstrucción y de relanzamiento de la Comunidad Valenciana', contempla ayudas directas para 78 municipios (75 de la Comunitat Valenciana, 2 de Castilla-La Mancha y 1 de Andalucía), y subvenciones de hasta 72.000 euros por casos de incapacidad "sin límite de renta', lo que supone cuadruplicar las ayudas públicas previstas en la ley.

Asimismo, se entregará entre 20.000 y 60.000 euros para la reparación de las viviendas dañadas; hasta 10.300 euros para cambiar o reparar muebles, electrodomésticos y enseres; y hasta 37.000 euros para reparar elementos de las comunidades de vecinos.

AYUDAS PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS EN MENOS DE UN MES

Para pymes y autónomos de las zonas más gravemente afectadas, se articularán ayudas directas por 838 millones de euros. Estas ayudas serán de 5.000 euros para los autónomos y oscilarán entre los 10.000 y los 150.000 euros para las empresas, en función de su volumen de negocio. Para recibirlas, bastará con indicar el número de cuenta bancaria y empezarán a cobrarse en menos de un mes, beneficiando a unos 65.000 trabajadores autónomos y unas 30.000 empresas.

Igualmente, se crea una incapacidad temporal extraordinaria de trabajadores y autónomos con daños físicos o psicológicos provocada por la DANA, que garantiza el 75% de su salario desde el primer día de incapacidad; y se aprueba la prestación por cese de actividad para autónomos que deben parar o suspender su trabajo, que corresponde al 70% de la base de cotización. Podrán acceder a la ayuda aunque no tengan el periodo mínimo de cotización exigido y sin que les reduzca sus prestaciones en el futuro.

Sánchez ha indicado que, gracias a la reforma laboral, las empresas afectadas que suspendan temporalmente la actividad de sus trabajadores a través de un ERTE estarán exentas de pagar el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social de la plantilla, al menos hasta febrero de 2025.

También se ha aprobado un aumento del 15% durante tres meses para las personas que perciben el ingreso mínimo vital o pensiones no contributivas.

MORATORIAS HIPOTECARIAS Y DE OTROS PRÉSTAMOS PARA EMPRESAS Y FAMILIAS

En materia financiera, el jefe del Ejecutivo ha señalado que ha llegado a un acuerdo con los bancos para que los ciudadanos y las pymes que tengan una hipoteca o un préstamo al consumo podrán posponer el pago íntegro de sus créditos durante 3 meses, y pagar solo los intereses durante 9 meses adicionales.

En cuanto a las ayudas fiscales, se exime el pago del IBI correspondiente al ejercicio 2024; se reduce el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) correspondiente al ejercicio 2024; no se pagarán tasas de Tráfico ni en la Policía al tramitar la baja de vehículos dañados o sustituir los carnets de conducir y los DNI; y las ayudas por daños personales quedan exentas de tributación en el IRPF. Asimismo, se reducirá el IRPF y el IVA para explotaciones y actividades agrarias de la zona afectada.

EL GOBIERNO PAGARÁ A LOS AYUNTAMIENTOS TODO EL GASTO POR LA EMERGENCIA

El paquete contempla también que el Gobierno pagará el 100% de los gastos de emergencia que tengan los ayuntamientos afectados, y se pagará hasta el 50% de todas las obras que tengan que llevar a cabo en los próximos meses y años para reparar infraestructuras, instalaciones y servicios como carreteras, polideportivos, o centros cívicos.

Igualmente, se reforzarán los juzgados y los equipos de notarios y registradores de la propiedad, y se habilitará un portal de emergencias registrales para que, vía satélite, los ciudadanos puedan certificar la ubicación de sus bienes inmuebles de la forma más sencilla, al tiempo que se reforzarán las oficinas en los municipios afectados, que apoyarán a los funcionarios locales a atender a la ciudadanía y acelerar los trámites burocráticos.

Sánchez también ha detallado que se crea una Comisión interministerial que coordinará las labores de reconstrucción y relanzamiento del Plan para la Comunidad Valenciana, que son las otras dos patas del plan, tras esta primera que recoge medidas urgentes e inmediatas.

AYUDAS DE LOS FONDOS EUROPEOS

Por último, el presidente del Gobierno ha adelantado que se solicitará a la Comisión Europea la Ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad, y se hará una petición de aprobación al Consejo y al Parlamento Europeo, por vía de urgencia, de un nuevo Reglamento denominado 'Restore', que permitirá reprogramar los fondos de cohesión Feder y FSE+ para dedicar parte de sus recursos a paliar los daños ocasionados por desastres naturales.

Sánchez ha destacado que tras esta primera fase de medidas urgentes, la segunda fase llevará a cabo la reconstrucción de las zonas afectadas y la tercera fase acometerá un relanzamiento y transformación para adaptar el territorio de la Comunidad Valenciana a la "emergencia climática que está afectando al Mar Mediterráneo".

Así, el jefe del Ejecutivo ha afirmado que este plan durará "el tiempo que sea necesario para recuperar la normalidad en el territorio afectado".

Queda claro que desde el primer día el Gobierno puso a disposición de la Comunitat Valenciana todo aquello que necesitaban, pero Mazón aceptó las medidas hasta que tuvo que eliminar el tuit que negaba la emergencia climática. Con este texto de Medidas está claro que va aplicar el Gobierno de España las medidas acordadas en el Consejo de ministros.

Por último, tengo la obligación de señalar que con la violencia de ultraderecha manifestada por un grupo radical según los expertos señala el Presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez, no vamos a ninguna parte sino a volver a tiempos pasados.

La unidad es necesaria para llevar adelante un país siempre y máxime ahora. Si el partido mayoritario no deja gobernar y busca derribar al Gobierno actual la política democrática como forma de gobierno dejará paso a tiempos pasados y el país no merece tal situación.