Un polvorín a punto de estallar

Las guerras de Israel-Palestina, e Israel contra Siria, Líbano,Yemen e Irán en el Próximo Oriente y Medio Oriente está provocando una polarización y multilateralidad de guerras de países árabes que origina una geolocalización preocupante en las áreas citadas que puede originar una escalada provocada por Israel para dominar políticamente y económicamente las zonas en guerra.

Utilizamos para confeccionar este artículo un Podcast de Diario.es realizado por Juan Luis Sánchez en el que entrevista a Olga Rodríguez, periodista, escritora y bien conocedora de las guerras Israel y algunos países árabes. Nos hemos informado del contenido de la entrevista y utilizamos textos extraídos de ella.

De la guerra Israel-Palestina sólo citamos la masacre y genocidio en el que han muerto 42.000 muertos la mitad niñ@s, 90.000 heridos y más de 100.000 desaparecidos en los escombros como indican los expertos, de edificios de Gaza y Cisjordania como indicamos más abajo.

En la guerra con Irán, Israel ha conseguido neutralizar proyectiles, misiles balísticos haciéndolos estallar en el aire.

En Israel no solo hay recursos para un gran sistema antibalístico sino también para que casi en cada casa en cada edificio haya refugios contra posibles bombardeos, el gobierno israelí no ha notificado ninguna víctima mortal y sin embargo el mundo contiene la respiración porque Irán no es un país menor tiene peso geopolítico militar y sobre todo porque Israel ha prometido responder.

Como vemos el polvorín está a punto de estallar.

Según Olga Rodríguez, señala que "algunos analistas dicen que Irán ha traspasado las líneas rojas con este ataque, qué lecturas harías tú si vamos a invadir un país es traspasar las líneas rojas matar a 42000 personas y herir a 95000(y debajo de los escombros se hallan más de 100.000 muertos), es traspasar las líneas rojas lanzar ataques en 4 territorios el mismo día, es traspasar la líneas rojas esto lo ha hecho Israel lo lleva haciéndolo estos meses, ahora ha dado un paso más con la invasión terrestre del Líbano y no se detiene el mundo, en el llamado primer mundo y ni siquiera aparece importadas muchas veces estas cuestiones qué es traspasar las líneas rojas si lo miramos desde el prisma del Derecho Nacional de los Derechos Humanos tras pasar las líneas rojas empeñarse una y otra vez en inocular la idea en las poblaciones de que la única vía es la vía de las armas la vía de la guerra".

Con todas estas líneas rojas vemos como subieron las empresas armamentísticas en las bolsas, nuevamente tras pasar las líneas rojas es ocultar la negociación para la puesta en libertad de rehenes y prisioneros el cumplimiento del derecho internacional por todas las partes y cuanto más tarde llegue esto más dolor habrá y más pasos se darán sin vuelta atrás y esta escalada ha llegado.

Juan Luis Sanchez pregunta, ¿Qué mensaje estaría lanzando Irán con este ataque?

Contesta Olga Rodríguez "La intención de Irán está respondiendo al asesinato por parte de Israel del líder de Hamás en suelo iraní el pasado mes de julio y también al asesinato del líder de Hezbolá en el Líbano recientemente también por parte de Israel, si no contestaba Irán de alguna manera se arriesgaba a decepcionar a sus aliados en la región y si contestaba se arriesga sin duda a una contestación mayor por parte de Israel, es decir la participación de la escalada está ahí que es lo que Israel ha ido buscando a lo largo de los meses.

Porque el conflicto para Israel puede obtener lo que el derecho internacional le niega ir a través de la vía de la fuerza militar, ya que Israel puede ganar porque su superioridad militar es indiscutible y a través de este camino busca conseguir lo que le niega el derecho internacional y las resoluciones naciones unidas que es el mantenimiento de la ocupación ilegal de los territorios palestinos e incluso la extensión del conflicto no es ya ocupación de territorios palestinos sino la ocupación, por ejemplo, en el sur del Líbano como ya ocurrió en el pasado".

Líbano es un país donde Israel permaneció durante años ocupando el sur.

La misma fuente indica que Irán no ha tenido la consecuencia que hemos visto desde luego en la ofensiva Israel en Gaza, tampoco en la invasión y bombardeo el Líbano por parte de Israel en parte gracias a esa cúpula de acero que es como se le llama al escudo antimisiles que tiene Israel.

¿Cuál es la capacidad defensiva militar de Israel?

Hemos visto, señala, en el ataque que en esta ocasión Irán usó misiles balísticos que son más difíciles de detectar que los misiles crucero pero algunos fueron neutralizados.

Ahora bien, la superioridad militar de Israel en estos momentos es incuestionable. Sabe que por eso ha abierto varios frentes a la vez, Israel está atacando Siria Israel está atacando Yemen Israel está atacando Palestina, Israel está atacando a grupos armados pués han lanzado ataques en el Mar Rojo, poco después del inicio de la masacre en Gaza esto ha afectado al comercio de barcos en una región que es clave para el transporte de mercancías desde oriente a occidente y los úties centran sus ataques como respuesta a las masacres en Gaza incidiendo en qué un alto el fuego en la Franja de Gaza detendría esos ataques de los utíes yemeníes que forman parte de estos grupos armados que en diferentes países se enfrentan a los intereses israelíes

Estos grupos operan bajo influencia iraní con más o menos autonomía dependiendo del territorio

Hay grupos armados en Irak, Siria, en Yemen, Líbano y en Palestina que han lanzado ataques en algunos lugares contra bases militares estadounidenses por ejemplo en Irak o contra intereses israelíes.

Sin embargo Israel atacó hace unos días Siria explosionando una base estadounidense.

La superioridad militar de Israel ante ellos es incuestionable.

¿Cuál es el papel del estado, del gobierno del Líbano en todo lo que está pasando? Pregunta Juan Luis Sánchez.

La respuesta de la periodista Olga Rodríguez es clses: "Líbano es un país frágil, es un país dividido, es un país muy machacado por las invasiones israelíes y por las diferentes guerras y en estos momentos por ejemplo, vive en una especie de paréntesis en el que no ha podido lograr acuerdos para el nombramiento de uno presidente de gobierno.

Cuenta con un gobierno de coalición en el que hay 2 ministros integrantes de Hezbolá, hay también integrantes de Hezbolá en el parlamento y la fragilidad de gobierno de coalición es evidente y al mismo tiempo con la existencia de una especie de organizaciones como Hezbolá que cuenta no solo con un brazo armado sino también con un partido político y con organizaciones civiles que tienen capacidad de influencia y que tienen capacidad de acción en algunas partes del país".

Se trata de un país muy dividido con zonas de mayoría cristiana, hay otras zonas de mayoría musulmanas suníes que en muchos casos están enfrentados a los musulmanes chiíes que son los que integran Hezbolá, estas son las consecuencias del colonialismo.

Históricamente la periodista señala que el "Líbano estuvo bajo dominio francés hasta los años 40 y Francia diseñó un sistema de reparto de poder a través de cuotas sectarias y de hecho a día de hoy se establece que el presidente del parlamento tiene que ser chií, el presidente del país tiene que ser cristiano y que el primer ministro tiene que ser sunita".

En cuanto a Hezbolá actúa siempre que hay un ataque israelita, así vemos que cuando Siria es atacada por Israel Irán actúa y si hablamos también de Yemen y del gobierno del Líbano podemos seguir hasta el infinito del conflicto.

Así Hezbolá ha dicho siempre que si hay un alto el fuego en Gaza dejaría de lanzar cohetes, misiles y disminuiría el enfrentamiento en la frontera norte de Israel.p Pero al día siguiente de los atentados de Hamás qué hubo 500 muertos palestinos en Gaza, Hezbolá lanzó proyectiles como una señal de advertencia.

Hay una solidaridad con la población de Gaza se ha dicho a menudo que los lanzó contra Israel no los lanzó contra territorio israelí como se suele decir los lanzó contra un territorio ocupado por Israel que son las granjas de donde Israel no se retiró en el año 2000 cuando se retiró del territorio olivares que ocupaba.

¿Por qué sí Hezbolá es atacado por Israel, Irán reacciona?, Irán no reaccionó cuando a finales de julio Israel asesinó en su territorio al líder de Hamás, esperó lo pensó.

En el escenario de escalada Israel tiene las de gana, Israel está buscando la adquisición de mayor control y dominio en la región incluso está buscando un nuevo mapa y no lo oculta antes de los atentados de Hamás.

Un mes antes el primer ministro habló en la sede de mostró un mapa de Israel en el que incluía como parte de Israel los territorios ocupados palestinos recientemente lo ha hecho nuevamente e incluso después ha mostrado otro mapa en el que a través de la región pasan oleoductos etc, en un escenario global de agotamiento de recursos naturales vemos como mucho puntos del planeta estan siendo mirados por el dominio y el control de las riquezas naturales.

Y de esto también pasa en oriente medio y no ahora sino desde hace mucho sí en vez de petróleo hubiera hierba las cosas serían diferentes y esto no hay que olvidarlo la hora de entender también los propósitos de los actores regionales.

Es decir Israel del gobierno de Netanyahu se habla a menudo del gran Israel, que cuenta con territorio palestino como suyo propio pero no es solo un sueño mesiánico es también la voluntad y el deseo de controlar los recursos de controlar los acuíferos de acceder a más riquezas y de tener un dominio geopolítico y económico en la región en un momento en el que en todo el mundo vemos.

¿Cómo se relaciona toda esta crisis con que en Estados Unidos están a punto de celebrar elecciones. Israel sabe que Estados Unidos no puede arriesgarse ante su electorado pro israelí a parar los pies a Tel Aviv.

Por otro lado no le ha parado los pies en 12 meses ha seguido enviando grandes paquetes de armamento y proporcionándole protección diplomática y política, también sabemos que hay cierta querencia en la política de Estados Unidos a convertir a los presidentes en comandantes en jefe en momentos de campaña electoral porque a ver quién es el votante irresponsable que vota encontrado un presidente cuando está metido aún directamente en una guerra y no nos engañemos el electorado estadounidense sabe que en este conflicto Estados Unidos está participando apoyando activamente a Israel e incluso aumentando el número de tropas estadounidenses en la región, sí Israel depende de ese apoyo militar armamentístico de Estados Unidos.

Pero cuál es el interés que tiene Estados Unidos en este conflicto porque ese apoyo incuestionable a Israel porque es también arriesgado que se juega Estados Unidos en esta zona Israel comparte con Estados Unidos muchos intereses en la región es un actor que pone su ejército al servicio de los intereses de Estados Unidos no solo al servicio de sus intereses en una época de agotamiento de recursos naturales a nivel global como decía antes hay una lucha en diferentes puntos del planeta por el control de esos recursos cuando Netanyahu muestra una unidad un mapa de la región por esos territorios USA está diciendo esto también va del dominio de la riqueza va de geopolítica y en ese sentido Washington y Tela Viv van de la mano, hay también otro factor en Estados Unidos hay grandes lobbys pro israelíes qué proporcionan mucho dinero de las campañas electorales y fuera de ellas a los 2 partidos tanto al partido demócrata como el partido republicano decía el año 2000.

Pero nos engañemos de la democracia estadounidense o por los intereses de la democracia en general trabaja por los intereses israelíes al final aquí estamos ante quien tenga más fuerza militar quien sea capaz de utilizar más la fuerza bruta incluso no porque es el calificativo que merece lo que se ha aplicado sobre la población de Gaza y quien tenga más dinero tiene más posibilidades de conseguir sus objetivos muchísimos más

¿Dónde queda aquí el derecho internacional donde queda aquí naciones unidas donde queda aquí el andamiaje construido tras la segunda guerra mundial basado en la declaración de derechos humanos de la ONU y en el Derecho Internacional?