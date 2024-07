Por respeto a la verdad

El punto nº 2 de los Principios Generales que rigen el Código Deontológico que suscribe la Federación de Asociaciones de Periodistas de España recoge lo siguiente:

“El primer compromiso ético del periodista es el respeto a la verdad."

Así que, respetar la verdad es un requisito imprescindible para poder desarrollar la actividad periodística con orgullo profesional. Pero para poder respetarla hay que asegurarse siempre de tener el suficiente conocimiento sobre el tema del que se informa y opina. Y creo que ahí radica la ausencia de respeto a la verdad que Rafael Latorre, director del programa radiofónico de actualidad política, “La brújula”, mostró en uno de sus programas al hablar de la propuesta política Abolicionista, pues mostró un desconocimiento muy profundo sobre el tema y opiniones carentes del rigor que su cargo profesional merece.

En concreto, me refiero a la siguiente afirmación que hizo en su programa del 2 de julio, cuando se aludía a la noticia sobre la nueva herramienta destinada a impedir que los menores accedan a páginas para adultos en Internet: ”Esto lo hemos visto en EE. UU.. Generalmente, se produce siempre una pinza entre el feminismo Abolicionista y los movimientos religiosos de raíz puritana. Pero es que ha ocurrido en EE. UU. siempre respecto de dos asuntos: la pornografía y la prostitución. Porque ahí hay una coincidencia. Puede que lleguen a caminos distintos, pero siempre a la misma conclusión, que es que hay que licitar el acceso a la pornografía y prohibir la prostitución.

Son dos caminos distintos para llegar al mismo lugar, y ahí es donde se encuentra el feminismo Abolicionista con el protestantismo de raíz más restrictiva en EE. UU..”

Señor Latorre, estas afirmaciones lo alejan enormemente del respeto a la verdad que sí que mantiene en otros temas, hecho que su audiencia puede comprobar y que seguramente ha influido en el buen resultado del último EGM, y en los que nunca ha mostrado ante la audiencia de su programa una ignorancia tan grande. Y voy a poner ejemplos de intervenciones de dos activistas Feministas norteamericanas, AndreaDworkin y CatherineMackinnon, representativas del Movimiento Abolicionista contra la violencia sexual ejercida sobre las mujeres, porque desde la ideología Feminista la pornografía y la prostitución son aplicaciones “normalizadas” y “monetizadas” de la dominación sexual masculina. Dominación sexual que jamás ha sido denunciada desde credo religioso alguno.

Andrea Dworkin en 1983 hizo público un discurso titulado «Quiero una tregua de veinticuatro horas durante la cual no haya violación», que sin lugar a dudas el director de “La brújula” desconoce: “El poder que ejercen los hombres día a día en la vida es el poder que se institucionaliza. Está protegido por la ley. Está protegido por la religión y la práctica religiosa. Está protegido por las universidades, que son bastiones de la supremacía masculina. Está protegido por una fuerza policial.” ”Ese poder se ejerce como supremacía masculina, y permite violar, golpear, lastimar, comprar y vender mujeres, y presumir de un derecho exclusivo: acceso sexual a cualquier mujer en su entorno, cuando lo desee.”

«El mensaje central [de la pornografía] es que no importa lo que hagan a una mujer y de cuántas maneras la lastimen, a ella le va a gustar. No existe atrocidad que no haya sido usada para crear sus guiones de violación, mutilación y humillación (…)»

“La pornografía erotiza la desigualdad de una manera que promueve materialmente la violación, la agresión, la mutilación y la esclavitud; hacen un producto que saben deshumaniza, degrada y explota a las mujeres; lastiman a las mujeres para hacer pornografía, y luego los consumidores usan la pornografía en agresiones tanto verbales como físicas.”

“Si tiene miedo del ascenso del fascismo en este país, y sería muy tonto no estarlo en este momento, es mejor que comprenda que la cuestión fundamental aquí tiene que ver con la supremacía masculina y el control de la mujer; acceso sexual a las mujeres; las mujeres como esclavas reproductivas; la propiedad privada de las mujeres. Ese es el programa de la derecha y su “moralidad”.

Junto a Catherine Mackinnon, abogada Feminista, redactaron la primera ley civil contra la pornografía, pues sería responsable del tráfico de mujeres –lo que iría en contra de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, y la Convención contra la discriminación hacia la mujer–, y de promover la violación, la agresión, la mutilación y la esclavitud, al degradar y explotar a las mujeres.”. Estas son algunas de las argumentaciones, que al parecer también desconoce el señor Rafael Latorre:

”La pornografía es el origen de actitudes y conductas violentas y discriminatorias que definen el tratamiento y el lugar que ha de ocupar en el mundo la mitad de la población, es decir, las mujeres.”

”El mensaje de la pornografía es que las mujeres están ahí para ser violadas y poseídas, los hombres para violarlas y poseerlas. (...) El hombre es educado, así, desde pequeño, y un ejemplo son las tradiciones de padres o tíos que llevan a “debutar” a sus hijos o sobrinos, a prostíbulos, donde estos, efectivamente, “se hacen hombres”.

”En la pornografía, la violencia es el sexo. La desigualdad es el sexo. La pornografía no funciona sexualmente sin la jerarquización. Si no hay desigualdad, no hay violación, no hay dominación, no hay fuerza, no hay excitación sexual. Y esto provoca un daño en las mujeres inaceptable en una sociedad liberal –como la nuestra- que parte de la dignidad e igualdad de todos sus miembros.”

Andrea Dworkin y Catherine Mackinnon no son las únicas Feministas norteamericanas que reclamaban la deslegitimación de la pornografía y la prostitución, por ser actividades fomentadas por un modelo de sociedad Patriarcal (del que son un bastión principal todos los credos religiosos), y claramente dañinas para la salud de las mujeres y para la convivencia en igualdad, pero es muy fácil encontrar el inmenso legado que han dejado en pro de una sociedad libre de violencia y realmente respetuosa con los seres humanos.

Señor Rafael Latorre, ni usted ni nadie puede tener conocimiento de todos los temas, pero sí que puede recurrir a quien está especializado en ellos, y para informar con rigor sobre las propuestas políticas Abolicionistas, le recomiendo que por respeto a la verdad recurra a la RAIEPP (Red Académica Internacional de Estudios sobre Pornografía y Prostitución), a la PAP (Plataforma por la Abolición de la Prostitución, de ámbito estatal), a las numerosas plataformas Abolicionistas autonómicas extendidas por todo el territorio español, o a expertas como Marina Marroquí, Mónica Alario, Rosa Cobo, Lyda Delicado, Amelia Tiganus, Carol L, Ana de Miguel.

Valoro su buen hacer periodístico habitual en otros temas, señor Latorre, pero por respeto a la verdad le dedico este espacio de opinión con perspectiva Feminista.