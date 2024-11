¿Por qué no se ha solicitado la ayuda del Ejército?

Yo me pregunto ¿porque no se ha solicitado la ayuda del Ejército, cuando hay varias bases militares muy grandes, muy cercanas a la zona, como son las de Bétera y Marines?

Deberían estar ya sobre el terreno, desde el mismo momento en que ocurrió la catástrofe. ¿A qué está esperando la Generalitat Valenciana para pedirla, y no sólo de la UME?

Para ayudar en todas las tareas que se requieran desde quitar barro, agua y lodo, ayudar en el desescombro, retirar coches, rehacer las líneas férreas; dar seguridad a los ciudadanos evitando robos en las casas y negocios que carecen de puertas y tienen ventanas rotas.

Desplegar ahí a los militares de ingenieros, para que hagan puentes que faciliten la llegada de ayudas, agua, electricidad por medio de generadores que habrían ayudado en la búsqueda de víctimas en los primeros momentos, abastecer de lo más necesario a las personas que no se pueden valer por sí mismas, etc...

Yo no sé si se habrían evitado muchas muertes, pero desde luego, se estarían recuperando muchos más cuerpos de forma mucho más rápida, y hacer que las personas que lo han perdido todo, les lleguen las ayudas necesarias más rápidamente.

No es el momento de pedir responsabilidades, pero sí aportar ideas que puedan ayudar en estos duros momentos, lo importante es que lleguen las ayudas que en este momento que es cuando más se necesitan.

Sufro de impotencia desde mi ciudad, viendo las imágenes por televisión. Ver a los que durante 6 años fueron mis vecinos sufriendo, sabiendo que se puede hacer más y mejor, me desespera, me duele, me frustra. Por favor, que no nos importe si quien tiene que pedir la ayuda es la Generalitat o el Estado, los Ayuntamientos, o las Diputaciones, todos a una pongámonos a ayudar en la medida que cada uno podamos.

Ahora que es cuando más se necesita, ver a los ciudadanos caminar durante más de hora y media cargados con agua, con pañales, con comida para ayudar a los pueblos cercanos, nos debería hacer pensar, que las instituciones competentes deben pedir la ayuda de todos los estamentos de los que disponemos, y en estos casos, el Ejército debería estar a disposición del Pueblo. Porque son más eficaces, porque algunos de ellos han estado en contiendas, que se han visto con algunos de los problemas que la DANA ha ocasionado, porque para esto es para lo que principalmente debe servir un Ejército moderno y democrático, porque tienen los medios y los hombres y mujeres que se necesitan en estos momentos.