Las primeras campañas de vacunación masiva comienzan a principios de 1960 con la estafa de la "Poliomielitis". Una patología atribuida a un virus que, en realidad, era el resultado de una intoxicación derivada del omnipresente pesticida DDT.



Estas inoculaciones colectivas perseguían el sueño húmedo (largamente acariciado por la industria farmacéutica) de construir una sociedad compuesta por enfermos crónicos a los que poder subministrar medicación de forma continuada e ininterrumpida.



A partir de ese momento la propaganda para los pinchazos masivos se convierte en algo habitual e ineludible cada cierto tiempo con excusas de lo más variopintas siempre relacionadas con amenazas invisibles y entidades infecciosas nunca identificadas.



Esta práctica como es natural resulta altamente rentable para una industria en auge como la "Big Pharma" que experimenta un incremento espectacular de sus dividendos en nombre del bienestar y la salud pública.



Pero aquellos que manejan los hilos en la sombra tienen sus planes y, una vez conseguido el objetivo de la cronicidad, deciden ir más allá y poner en marcha un nuevo experimento que les permita reducir la población drásticamente de manera inexorable.



Para ello en 2020 se inventan una nueva patraña científica llamada Covid 19 sobre la que justifican una campaña de vacunación más agresiva que las anteriores e ideada específicamente para borrar del mapa a esa parte de la humanidad que según ellos es prescindible.



La vacuna del COVID 19 ha dejado tras de sí un reguero de efectos adversos nunca antes visto, reconocido abiertamente incluso por los medios oficiales pero, sobre todo, nos ha dejado un macabro y novedoso fenómeno al que hemos dado en llamar "REPENTINITIS".



Muerte súbita sobrevenida en cualquier momento, en cualquier lugar y sin aviso previo. Cada mes, cada semana y cada día estamos asistiendo al experimento génico más perverso jamás perpetrado en la historia de la humanidad. No es una teoría de la conspiración, no es una hipótesis, no es una especulación. Es una realidad tan radicalmente evidente que no admite contra argumentación posible.



Apoya el primer festival "disidente" comprando tu entrada en este enlace 👇👇👇

https://buy.stripe.com/4gwg2obz109J7T24gs