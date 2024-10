Saber y no saber

Sé que es muy duro saber que trabajas para pagar impuestos; y saber que esos impuestos sirven para pagar las gambas, las drogas, les putes y las barras de oro, de esa chusma que nos dirige.

Sé que es muy duro saber que el presupuesto de Sanidad, que debería servir para preservar la vida, sirve para pagar a los que la quitan: a eutanasiadores y abortadores, y a esos otros bastardos que, a cambio de unas monedas, se prestan a inocular a la población con sustancias desconocidas. ¡Ríete de Judas!

Como sé que es duro saber que, con los fondos para educación, se pagan clases de masturbación para impúberes impartidas por travestis titulades en la "Universidad de la Calle" (Ya ves, intento escribir en lenguaje inclusivo y la inteligencia artificial de mi ordenador lo rechaza).

Y sé muchas cosas más, y mucho peores. ¿Con qué se pagan los aparatos con los que nos espían? ¿Y las fumigaciones? ¿Con qué se paga a todos esos Broncanos, cuya misión es bajar nuestro nivel intelectual? En fin, para qué seguir. Como suele decirse, la lista se haría interminable.

Es por eso, que sé todo eso y mucho más, que hace años dejé de trabajar y de pagar impuestos. No sabía bien qué hacer y aun no lo sé pero siempre supe qué no-hacer. Pensé que era necesario dejar de financiar sus movidas y eso hice, cortarles la financiación.

Tuve que bajar mi "tren de vida" pero eso no me fue mal: No tuve necesidad de pincharme para viajar. No me afectaron sus chantajes. Es cierto que pago el IVA de los alimentos que no puedo producir. Eso no se puede evitar pero sí compensar pidiendo una de esas pensiones que dan a los pobres.

Sé que hay quién no me perdona por haber tomado esa decisión, y que se avergüenzan de mi incluso en mi propia familia. ¿Qué debería haber hecho? Lo de las putas y la coca puedo pasarlo (De hecho hice la "vista gorda" muchos años): Es su vida, que se la jodan como quieran, pero ¿qué jueguen con la mía? ¿Qué sería yo si no fuera capaz de defender mi vida? ¿Un muerto?

No sé como acabará esto. Para mí, es un situación insólita (Como para muchos juristas que se preguntan ¿Quién acusa, cuando el acusado es el fiscal?); pero sé que esa chusma no tiene intención de parar. ¿Por qué? Porque están "enganchados", porque son "yonkis" (Ya lo dijo alguno de ellos).

Pero sé que hay una posibilidad de hacerles parar, dejándoles sin financiación, y a eso voy; y sí, también sé que lo tengo difícil, porque ese momento solo puede llegar cuando lo decidan aquellos que no me quieren perdonar.