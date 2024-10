Semana de buenas noticias para la población española en el exterior

Estos días han sido muy positivos para los más de 3 millones de ciudadanos y ciudadanas españolas en el exterior con numerosos hitos sucediendo de manera paralela durante octubre.

El primero de estos hitos ya ha sido anunciado a bombo y platillo por parte del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien llevó al Consejo de Ministros la modernización del Registro de Matrícula Consular para facilitar los trámites en el exterior.

​El Real Decreto ya publicado en el BOE busca hacer más eficientes las gestiones administrativas y esta nueva norma se suma al programa de digitalización consular que comenzó en Manchester y se está desarrollando en el resto de la red consular.

Según decía la nota del Ministerio: “Se trata de aprovechar las oportunidades que nos brindan las nuevas herramientas digitales para conseguir una Administración Pública más ágil, más cercana y, sobre todo, más útil para los ciudadanos. Para los que viven en España y para los españoles que viven en el exterior, porque todos tienen el mismo derecho a sentir su Administración igualmente cercana e igualmente accesible. “

En el presente, el Registro de Matrícula Consular recoge la información de los españoles residentes en el exterior y ayuda a que las personas de nacionalidad española que se encuentran fuera de nuestro país puedan ejercer su derecho de voto, así como permite proporcionar protección y asistencia consular a la ciudadanía española en el exterior.

El anuncio de modernización de este registro busca adaptarlo a las exigencias de una Administración “digital, eficiente y moderna” y para mucha de nuestra ciudadanía que reside en demarcaciones consular de varias veces el tamaño de nuestro país, “evitará el desplazamiento físico para la realización de determinados trámites de forma telemática (como el alta, la baja o la modificación de datos) y permitirá crear un Número de Identificación Consular Central (NICC), único e invariable, para facilitar los trámites, lo que contribuirá a una gestión más ágil y eficiente de los expedientes.”

La creación de este número NICC ya fue propuesta por el Consejo General de la Ciudadanía española en el exterior (CGCEE) en el Pleno de Oviedo de 2023, tras aprobarse una propuesta del Consejero General por Alemania y residente en Frankfurt Juan González.

La digitalización no significa que los trámites dejen de poder hacerse presencialmente para aquellas personas que así lo deseen ya que hay que tener en cuenta que una gran proporción de nuestra diáspora o no posee las herramientas para usar los canales digitales o no posee el conocimiento para usarlas de manera eficiente.

La presidenta del Conejo de Residentes de Cuba y consejera general por este país, María Antonia Rabanillo ha mostrado su satisfacción por una medida que ayudara a los muchos españoles más mayores que viven lejos de La Habana y para los que resulta imposible desplazarse a hacer cualquier trámite a la capital.

Con la aprobación se culmina un proceso de tramitación que comenzó en 2021, y que ha requerido recabar numerosos informes técnicos. Una vez aprobado, su entrada en vigor está prevista en un plazo de seis meses. A partir de ese momento, su implantación se realizará, dada su complejidad, de manera progresiva, durante el plazo máximo de un año.

Los problemas derivados por las largas colas y los desplazamientos serán algo del pasado y estos servicios consulares podrán realizarse cuando mejor te convenga y desde donde quieras.

Igualmente se logra simplificar los procesos y se espera que se minimice la documentación requerida, lo que agilizará la gestión de tus trámites y se logrará también una mayor seguridad ya que los datos personales estarán más protegidos al almacenarse en sistemas informáticos seguros…o eso esperamos.

A esta noticia se le ha de sumar las reuniones en Madrid de las comisiones delegadas del CGCEE entre el 3 y el 8 de octubre y en el que se han batido récords de propuestas para mejorar la vida de los residentes en la provincia exterior.

El VIII Mandato de este órgano ha significado una modernización en la manera de trabajar y gran parte de la labor que conlleva el análisis y mejora de las propuestas recibidas, lleva realizándose desde hace meses con reuniones periódicas telemáticas que cuentan con presencia las consejeras y consejeros generales que están dispersos en los cinco continentes.

Desde diferentes ministerios nos han llegado peticiones de informes, que en los mandatos anteriores no nos llegaban y la estrecha colaboración beneficia tanto a la diáspora como a un Gobierno que ha de gobernar para todas y todos los españoles vivan donde vivan.

Las propuestas llegadas buscan reducir la discriminación en el tratamiento fiscal de la población en el exterior, aumentar los recursos educativos de nuestros hijos e hijas, ayudar a que mas gente vote desde el exterior, modernizar y mejorar los servicios consulares…y así hasta 74 propuestas que llegan trabajadas a unas reuniones para las que tenemos que solicitar días de vacaciones de nuestros trabajos en representación de la emigración de manera altruista.

Finalmente el martes 8 de octubre la mesa de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados se reunirá con la presidenta del CGCEE y como Presidente de la Comisión de Derechos Civiles y Participación también acudiré para explicar la propuesta de reforma del Código Civil en materia de nacionalidad que se aprobó por unanimidad en el último Pleno en 2023.

La semana podría culminarse de manera inmejorable sí se nos confirmara la reunión del Pleno antes de finalizar 2024 y cumplir así con la ley que nos regula y que estipula que el CGCEE ha de reunirse en comisiones y en Pleno de manera anual.

Las propuestas y mejoras que aprobaremos estos días no pueden esperar y ha de cumplirse con las reuniones anuales de nuestra institución, sin retrasos ni excusas y mostrando el compromiso hacia el trabajo que hacemos.