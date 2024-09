Le Senne, Feijóo, Sánchez, Puigdemont, lo del CGPJ y el CIS animando.

El PP ha mantenido en la presidencia del Parlament Balear a alguien que "perdió los papeles", según reconoció, para poder encontrarse a sí mismo de nuevo destruyendo la foto de Aurora Picornell, símbolo del antifranquismo, que fue lo que hizo el 18 de junio pasado. A partir de este hecho, resulta evidente que para Feijóo y los suyos son aceptables los gestos de cualquier cargo público siempre que sean para odiar a las víctimas de los asesinos franquistas que se sumaron al golpe de Estado del 18 de julio de 1936.

Y cuando algún juez definitivo condene a Le Senne, si tal cosa ocurriera, ya no servirá para nada, pues habrán pasado años. Qué historia tan distinta a la de aquel diputado del Congreso, el canario Alberto Rodríguez, a quien una cobarde Meritxell Batet a las órdenes de Marchena decidió quitarle el escaño sin esperar a la sentencia del Tribunal Constitucional, que esta sí que llegó tarde.

Por tanto, los del PP son de esa clase de franquistas que pueden disfrazarse de cualquier otra cosa durante 24 horas al día menos un minuto, ese momento en el que, ante la inesquivable obligación de definirse, eligen siempre lo que les pide el peor de los cuerpos que llevan dentro, incluso ofendiendo a miles de inteligencias de cualquier tendencia al declarar que Le Senne debe dimitir, pero no sustituyéndolo si se niega. En circunstancias normales, pensaría que lo que buscan es aprovechar la ventaja de una presidencia débil del Parlament para el resto de la legislatura, pero estamos hablando de uno de esos casos en los que ni siquiera Marx (Groucho) se atrevería a ofrecer sus "otros principios".

Franquistas ellos, y como lo de que el imprevisible Sánchez lleve más de seis años en La Moncloa después de tres elecciones generales les resulta insoportable, he decidido aprovechar la ocasión para referirme a una estrategia en la que podrían estar pensando para volver a conquistar el poder. Lo hago con luz y taquígrafos para advertir a la sociedad del peligro y que se prepare para impedirlo, evitando así, espero, que los del PP lo intenten, pues serían descubiertos.

Estando como estamos en la época de las mentiras a mansalva que circulan por redes gobernadas por elementos tan poderosos como un Elon Musk capaz de apostar por alguien como Donald Trump, los del PP podrían poner en circulación la especie de que Puigdemont, más internacional que nunca gracias a que eligió vivir en Europa para evitar las cárceles españolas, mantiene contactos discretos con gobiernos extranjeros para conseguir que reconozcan la República de Catalunya en el momento en que decida reactivar la declaración aprobada unos días después de la celebración del referéndum del 1-O de 2017. Sí, la que dejó en suspenso a los pocos segundos para evitar lo que hubiera sido un baño de sangre provocado por el Ejército español.

Hablando de mentiras, los franquistas del PP siguen manteniendo el liderazgo mundial desde el terrible atentado del 11M de 2004 en Madrid que, muy a su pesar, no cometió ETA. Por tanto, pueden inventar un cuento parecido al de la trama rusa contra Puigdemont para justificar que Felipe VI decida vestirse de "Mando Supremo de las Fuerzas Armadas" o MASUFA, las siglas que he elegido para abreviar el 62.h de la Constitución, y ordene a los capitanes generales prepararse para la toma de Catalunya ante el riesgo de ruptura de España, que lo de menos es si tal peligro existe o no y ya veremos si Margarita Robles se atreve a enviar una contraorden a los cuarteles.

Conclusión: Sánchez sería derrotado por el actual MASUFA, tal como el 3 de octubre de 2017 derrotó a Rajoy, aunque este ex no lo confesó hasta unos días después de la moción de censura que había elegido perder. O como el MASUFA anterior, su padre, cuando derrotó a un Suárez que 23 días "antes de..." decidió presentar su dimisión

Puede que esta vez sea en el Congreso del PSOE donde se libre más batalla de la que Sánchez estaría dando por ganada.

Y hablando del "Pisuerga...", ahí tenemos al CGPJ llegando a un acuerdo para la presidencia después de más de cinco años caducada y, sorpresa, solo tres días antes de la inauguración del año judicial que presidirá el MASUFA, aunque disfrazado "ad hoc" para la ceremonia judicial por excelencia. Me dirá usted que busco intenciones donde no las hay, pues en las ceremonias anteriores también estaba el MASUFA y a los del CGPJ también les habían vencido sus mandatos, pero la diferencia estaba en que su presidente y esos okupas judiciales sin pizca de vergüenza eran de los suyos y, además, a Sánchez no se le había ocurrido lo de presentar al PP el ultimátum. Me sorprende, o en realidad, no, el no haber visto en las portadas de la prensa destacado este enfoque para entender lo de Isabel Perelló.

Y por último, para animar a unos franquistas que siempre serán autoritarios, el mismo CIS que jamás ha preguntado, por ejemplo, si "le parece a usted bien que, en cualquier circunstancia, la Constitución autorice a determinado cargo público para que pueda matar, robar o cometer cualquier delito", y ya sabe usted que seguimos hablando del mismo MASUFA que además goza de impunidad, nos cuenta ahora, sigo con el CIS, que ha mandado a sus encuestadores a preguntar si "en determinadas circunstancias" aceptarían un sistema autoritario. ¿En qué circunstancias? ¿En las de una pandemia mientras dura la sensación de que nadie sobrevivirá, por ejemplo?

Lo que sí es muy probable es que en casi cualquier circunstancia deba usted abandonar el CIS, señor Tezanos.