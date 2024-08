Sin festivos religiosos

Excepto el día de la marketera Constitución del 78 y del trabajador/a/e, casi todos los demás días festivos laborales son por una excusa religiosa. Lo cual, no entiendo, como los muchos gobiernos progresistas no los han eliminado, si en teoría España es un país laico.

Curioso cómo están ligados las vacaciones escolares a festividades religiosas: las navidades son porque un día nos dijo un papá, que el año nuevo pagano casi coincidía con el nacimiento de un tío con el pelo largo y barbas; o porque un religioso juguetero alicantino de barba blanca se dedicaba a repartir regalos a los niños desfavorecidos del norte de Europa; y se finalizaban cuando tres magos le llevaban regalos materialistas.

Las de Semana Santa, son porque entre los que aglutinaron la Biblia, echaron en falta unas hojas del Evangelio de Santo Tomás, y se vinieron arriba, con un final feliz, al contar que tras crucificar al de los pelos largos, éste renació. Como si fuera un hecho especial, renacer. Sí, ahora, no te acuerdas, pero en unos años lineales la ciencia que tanto usas para justificarte, te contará tu secreto. Por lo menos, las vacaciones escolares de verano, suelen iniciarse con el solsticio pagano.

Sii los domingos son festivos, son por el día de un señor, que se venera en la España laica; si haces fiesta el sábado, eres judio; y si lo haces el viernes, pues musulman.

Muchas de las festividades de los reinos de taifas autonómicos o ciudades, son de origen religioso: Santiago, el Pilar de Zaragoza….

Desde aquí una sugerencia, a ver si algún gobernante de pseudo izquierdas se atreve o bien a eliminar los días laborales festivos de origen religioso. o por lo menos, a hacerlos laicos, de la misma manera, que hay una iglesia cristiana en el centro de la mezquita de Córdoba.

Si has llegado hasta aquí, quizá me haya puesto en contra, tanto a personas conservadoras como progresistas. Porque vete tú a decirle a los sindicatos que se eliminan el 99% de los días festivos laborales. Si es así, y he puesto a ambas personas de acuerdo, que sepan que era mi objetivo, demostrar, que por mucho sesgo que nos hayamos dejado inculcar para polarizarse y manipularnos más fácilmente, en el fondo, somos más parecidos de lo que creemos.

PD: Ánimos a las personas que ahora cuidan a sus mayores, ahora que ya no tienen festivos en su calendario. Todos los días son fiesta, pero todos se curra.

GO!