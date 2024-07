Los psicópatas que pretenden dirigir el planeta se creyeron que podrían embaucar a toda la población mundial con sus patrañas sobre virus asesinos, cambio climático, escasez de recursos, etc...



Pero calcularon mal y se han encontrado con un grupo de hombres y mujeres vivos, informados y desobedientes que hemos decidido negarnos a colaborar y a ser sometidos.



Es lo que tiene mantener el cerebro en su sitio, cuestionar la información dudosa y aplicar el sentido común en todos los ámbitos de la vida.



Somos un error de cálculo que crece y se multiplica día a día. Lenta pero inexorablemente. Porque toda persona que siente haber sido engañada más tarde o más temprano se unirá a nosotros.



No hay vuelta atrás en el camino hacia la auto soberanía. Es un viaje de una sola dirección y, una vez lo emprendes, podrás dudar o podrás estancarte temporalmente pero ya nunca podrás retroceder.



Incumplimos el confinamiento, quebrantamos las restricciones de movilidad, abrazamos a nuestros semejantes, nos negamos a taparnos la cara con un bozal, desafiamos a las autoridades sanitarias y políticas y les invitamos a meterse su vacuna venenosa por el recto.



Han intentado humillarnos, señalarnos y destruirnos pero no lo han conseguido. Seguimos aquí más sanos, más fuertes y más empoderados que nunca. Somos ese error de cálculo a los que nunca podrán someter. No cedemos, no claudicamos y nunca nos arrodillaremos. La cabeza alta y la cara descubierta siempre.