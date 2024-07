Unión Lobbista Europea

¿Te imaginas que los 17 presidentes de las comunidades autónomas fueran quienes eligieran al presidente del gobierno de España y a los ministros? Pasando en quinta, de los diputados del Congreso, elegidos por los votantes españoles.

Pues esa es la forma en la que se elige a la presidenta de la Comisión Europea, y a sus comisarios. Donde se juntan los 27 presidentes del gobierno nacionales, y se auto atribuyen un mandato que nadie les ha encomendado, cual Cesares. Una vez que hay fumata blanca, miran de reojo la representación ahí en el Parlamento Europeo para hacer creer que respetan tu voto.

La coña es que el programa que hayas votado en las elecciones europeas, pasa a ser papel mojado, porque el partido al que votaste con toda tu carga emocional, está obligado a integrarse en uno de los grupos existentes, aunque la ideología del grupo europeo no case a un 70% con la del partido político al que elegiste, o a sus posibles eurodiputados.

Se agradece la transparencia de Clara Panella de Volt al twittear el proceso: “Tras dos semanas de intensas negociaciones con Renew y los Verdes, la membresía de Volt Europa ha decidido. Nuestros cinco eurodiputados irán a los Green/AFE”. Es decir, lobby puro y duro. Justo un partido que nació para renovar el sentimiento europeo tras el Brexit, y a las primeras de cambio ya claudican. No, no les vote. Aunque, a los que vote tampoco tienen mucha capacidad de cambio tangible.

Es decir, en la actual Unión Europea se vota para generar lobistas que lleguen a acuerdos que pueden estar muy distantes de tu voto, e incluso de tu ideología. Sirva de ejemplo, la consultora lobista que en su momento crearon el socialista y exministro Pepe Blanco con el ex diputado del Partido Popular Alfonso Alonso, cuya excusa es ser "una firma de consultoría supra-especializada en asuntos públicos, estratégicos y proactivos”. Vamos, unos mamporreros que consiguen reuniones con las empresas con mucha pasta a las que les afecta (casi siempre muy negativamente), una ley que se esté cocinando por representantes elegidos por ti y por mi.

Bueno, una ley, que nos representa a los que hemos ido a votar, a los que no, que fueron más de la mitad de los convocados en 11 países de 26, incluida España, a esos ciudadanos europeos, que les den, al no tener representación alguna en el parlamento, ya sea local, regional, nacional o europeo. ¿Tanto les cuesta ser demócratas por una vez en su vida y respetar el no voto de la ciudadanía? Al no sentirse representada por tanto lobista.

En 1948 USA financió con el Plan Marshall la Unión económica del Carbón y del Acero, que vió la luz en 1952, y si de verdad, quieren transformarla en una Unión Democrática Europea, deberían empezar por tomar en serio a la ciudadanía, y presentarse en los grupos parlamentarios definitivos, en cuyas listas, estén a la cabeza quien quiera formar la Comisión Europea, sin ningún presidente de alguna de las 27 regiones europeas tenga voz (entre bambalinas), y voto.

En Europa, cada vez más, y mira la primera vuelta de las elecciones francesas, la gente vota un “hasta los huevos” o un “y tú más”, ante la enésima directiva hilvanada por un comité de grugerianos nuevos expertos en la materia que miran más por mantener en nuestra aria privacidad y pureza energética, que en cómo le va a caer a los ciudadanos del actual imperio romano, el 60% de las leyes que si o si tiene que cumplir. Cuando empiece a no ser sobornado con los fondos europeos al desarrollo. Excepto que tenga destinados unos cuantos millones de euros para hacer lobby en Bruselas.

En 2029 habrá cambio, pero no el que tienen proyectado su ejército de grugerianos expertos.

A juuuuuuuuugaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr