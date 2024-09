La verdad empieza a abrirse paso y con ella la derrota y quizás la guerra

La verdad empieza a abrirse paso. Victoria Nuland, la del f…Europe ha hablado para explicar como y porqué se rompió el acuerdo de paz conseguido entre el Maidan y Rusia. Los EEUU, flanqueados por Alemania y Francia “aconsejaron” a Ucrania ir a la guerra porque lo pactado no permitía a Ucrania armarse como era debido. En definitiva, tenían que ir a la guerra para poder entrar en la OTAN. Todo lo demás era secundario. Rusia había dicho que no quería el Donbass y que en 15 años se abría una negociación sobre Crimea. No bastaba. Es obvio que la Sra Nuland no quiere pasar a la historia como la responsable de uno de los peores fiascos de la estrategia norteamericana de la postguerra. Gracias por aclarar las cosas.

Dos. Nada mas arrancar el conflicto, los demócratas progresistas escribieron una carta en la que pedían no se abriese el melón bélico. Les acusaron poco menos que de comunistas y algunos incluso se retractaron de lo dicho. Ahora se vuelve a ellos para admitir que a lo mejor tenían razón. Mas vale tarde que nunca.

El otro frente es el Caucaso. La presente administración reconoce que no fue Rusia quien ocupó Georgia sino Sakashvili el que invadió, sin conocimiento ni autorización de los EEUU, la vecina Osetia del Sur. No se dejó llevar por ninguna provocación. Fue un hecho premeditado. Ya en Mayo Sakashvili pidió al hospital de sangre de Tbilisi unas cantidades de plasma que el instituto no podía ni imaginar. Consultó también el plan con el vecino Aliyev de Azerbaijan, quien le desaconsejó de manera formal embarcarse en la aventura. Pero la guinda del pastel de todo ese desaguisado fue que la Organización de Seguridad de Cooperación Europea tuvo acceso via satélite a los movimientos del ejército georgiano y supo que iba a invadir…y no se lo comunicó a los Embajadores en puesto.

Ahora el nuevo responsable de Georgia, Bidzina Ivanishvili, ha dicho que procede pedir perdón a Osetia del Sur por lo sucedido. Es un comienzo. Para los que no lo sepan. Lo primero que hicieron los georgianos aquel infausto Agosto del 2008 fue fusilar en sus camas a los chavales rusos que con ellos guardaban las fronteras de Osetia del Sur para la OSCE. A continuación los georgianos entraron en la capital Tsinvali disparando contra las casas llenas de gente, que como es natural, dormía en sus camas.

Georgia es también objeto de debate por querer aplicar en su país una legislación inspirada en los EEUU. En ese país, trabajar para un país extranjero sin decirlo es traición. Pues Georgia prepara una legislación según la que quien cobre al menos un 20% de sus ingresos de una potencia extranjera debe declararlo. Y aquí han saltado todas las alarmas. A lo que parece esa legislación no se inspira en los EEUU sino en Rusia. Hasta tal punto que nuestros amados líderes han paralizado el proceso de acercamiento de Georgia a la UE por esa razón. Que muchos políticos georgianos cobran del fondo del Congreso para la democracia es un hecho. (National Endowment for Democracy, NED). Así me lo reconoció un famoso político georgiano, todavía hoy en activo. A lo que parece, forzar a revelar la subvención, como sucede en los USA, es totalitario. Bien. Recuerdo el caso Anna Chapmann, rusa sin acceso a información privilegiada y expulsada de los USA en un reciente intercambio, precisamente por dar información, insisto, no privilegiada, a la Embajada de Rusia.

Volvemos a Ucrania. Oleksi Arestovich, el jefe de la negociación con Rusia de 2023, acaba de hacer unas declaraciones casi increíbles por su sinceridad. Asegura el político que este momento en Ucrania no viven mas de 29 millones de personas de las cuales en edad de trabajar y administrar no mas de nueve millones y que con esa población no se puede gestionar toda la geografía de la Ucrania de 1991. Es una forma indirecta de participar en el debate de si debe de haber “sacrificio territorial” o no para conseguir la paz con Rusia. Pongo sacrificio entre comillas para informar al lector de la insidia de la información, pura propaganda de guerra. Es público, lo dijo el mismo Arestovich, que Putin no quería territorio ucraniano. Así que de sacrificio nada. Enunciado correctamente resulta que los ucranianos están luchando por recuperar un territorio que Rusia les daba. Una guerra no ya insólita e innecesaria sino aberrante y que le ha costado a Ucrania desaparecer, algo que ya profetizó Jeffrey Sachs. Pues es dudoso que esa demografía le consienta sobrevivir a largo plazo. En resumen: hicieron caso al consejo de los USA, fueron a la guerra y han perdido. Darles armas ahora es solo prolongar su agonía y a un costo humano brutal. Esto ya lo ha entendido Alemania que se ha negado tanto a prestar sus cohetes Taurus como a seguir dando dinero a Kiev.

Pero en esta pendiente hacia el final ha surgido la voz del Averno. Stoltenberg acaba de decir que de temor a una guerra nada, en Europa estamos ya en guerra y nada puede ser peor que la victoria de Putin. En fin, ajustémonos los cinturones.