Carmena, conmocionada por las acusaciones contra Errejón: “Me duele que un referente de la izquierda haya tenido esa actitud”

Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid y una de las figuras más destacadas de la izquierda española, ha expresado su "horror" y profunda tristeza ante las recientes acusaciones de abuso y acoso contra Íñigo Errejón, exportavoz de Sumar y cofundador de Más Madrid. En un mensaje compartido a través de su cuenta de Instagram, Carmena ha mostrado su solidaridad hacia las víctimas y ha reflexionado sobre la responsabilidad ética de quienes ocupan posiciones de liderazgo, un llamado a recordar que el respeto y la integridad personal deben ir de la mano de la inteligencia política.

La reacción de Carmena no se ha hecho esperar ante un escándalo que ha sacudido los cimientos de la izquierda en España y que ha puesto el foco en los valores que deberían regir a las figuras públicas. “Me parece horrible. Nunca pude pensar ni oí nada relativo a ese comportamiento”, declaró la exalcaldesa, admitiendo su conmoción al conocer la noticia. “Me duele profundamente por lo que haya y estén pasando las víctimas de esos comportamientos y me duele que una persona que era un referente ideológico en la izquierda pueda haber tenido esa actitud”, agregó en un mensaje que no solo aborda el dolor que siente por las personas afectadas, sino también el cuestionamiento de lo que implica la ética en política.

Una reacción esperada y un “shock” compartido por la izquierda

Las declaraciones de Carmena han sido recibidas con gran interés, no solo por ser una figura destacada en el ámbito político español, sino por su cercanía con Errejón, con quien cofundó Más Madrid en 2018. El impacto del caso ha sido significativo, no solo en el espacio de la izquierda, sino también entre quienes consideran que el feminismo y el respeto hacia las víctimas de violencia machista son principios inquebrantables. En este sentido, la exalcaldesa se suma a otras voces que han mostrado su sorpresa y rechazo por las acusaciones.

“No solo debemos conocer la lucidez política e intelectual de los políticos, sino también su inteligencia emocional”, afirmó Carmena en su comunicado, apelando a una perspectiva más amplia y humana sobre los valores que deberían regir a quienes ostentan poder. Para ella, los líderes deben ser ejemplo de empatía y respeto, y su conducta debe reflejar una sensibilidad que priorice el bienestar de todos, especialmente de quienes sufren algún tipo de violencia o discriminación. Esta declaración supone una crítica indirecta a aquellos que, como Errejón, han sido referentes para muchas personas y que ahora están cuestionados por comportamientos opuestos a estos valores.

El dolor de las víctimas y el cuestionamiento de la integridad política

En medio del revuelo que han causado las acusaciones, Carmena ha puesto especial énfasis en las víctimas de estas conductas, que han sido el centro de su preocupación en su pronunciamiento público. Al expresar su dolor por lo que las víctimas puedan estar pasando, la exalcaldesa se alinea con el movimiento feminista, que desde hace años reclama el fin de la violencia machista y cualquier forma de acoso.

“Me duele profundamente por lo que haya y estén pasando las víctimas de esos comportamientos”, declaró, enfatizando la necesidad de centrar la atención en quienes han sufrido este tipo de abuso. El enfoque de Carmena en este caso resalta la importancia de dar voz y apoyo a las personas afectadas por actitudes machistas, posicionándose a favor de una sociedad en la que este tipo de conductas no tengan cabida y donde se abogue siempre por el respeto y la igualdad.

La crisis de la izquierda y el compromiso con el feminismo

La posición de Carmena ha venido a remover un debate sobre la ética en la política y, específicamente, sobre la responsabilidad de la izquierda en mantenerse fiel a los principios feministas que tantas veces ha defendido. Para muchos, Errejón representaba un símbolo de renovación en la izquierda, pero las acusaciones han puesto en tela de juicio su integridad personal y profesional. En este sentido, Carmena apela a un cambio de paradigma en el que se valoren tanto las capacidades intelectuales como la “inteligencia emocional” de los políticos, instando a que se tomen en serio estos principios y que no solo se defiendan como consignas.

Carmena, que también ha sido una defensora del feminismo desde su etapa en la alcaldía de Madrid, deja claro que la izquierda debe ser escrupulosa en su apoyo a las víctimas y en contra de todo tipo de abuso o violencia, sin importar quién sea el implicado. Al abordar esta crisis, no solo pone el foco en el caso de Errejón, sino en la necesidad de que la izquierda asuma una postura coherente que rechace cualquier tipo de conducta machista dentro de sus filas, sin excusas ni encubrimientos.

Reflexión hacia una política basada en valores humanos

Para Carmena, la política debe ir más allá del discurso y el intelecto. En su mensaje, alude a la “inteligencia emocional” como un factor clave para quienes ocupan cargos de responsabilidad, recordando que la política debería estar al servicio de los valores humanos. “Me atrevo a sugerir que debemos conocer de los políticos no solo su lucidez política e intelectual, sino también su inteligencia emocional”, dijo, dejando claro que los ciudadanos necesitan líderes que no solo sean capaces de articular ideas, sino que también muestren sensibilidad y respeto en su vida personal.

Esta declaración puede leerse como un llamado a toda la clase política para que se evalúen y revisen internamente, demostrando un compromiso genuino con los valores que dicen representar. Para Carmena, la política necesita un cambio en su paradigma, donde se exija una coherencia total entre la vida pública y privada, particularmente en lo que respecta a temas tan sensibles como la violencia de género.

La importancia del apoyo a las víctimas y el rechazo a la violencia machista

El mensaje de Carmena es, en esencia, un recordatorio del compromiso que debería tener cualquier partido o figura pública con la lucha contra la violencia machista. Al condenar los actos y las actitudes denunciadas, se alinea con un feminismo que no acepta dobles discursos y que lucha por un entorno donde no se tolere ningún tipo de violencia de género. En su declaración, muestra su total apoyo a las víctimas y su disposición para que se investigue y esclarezca todo lo sucedido.

El feminismo no es solo un estandarte que ondear en las campañas políticas; para Carmena, es un compromiso real que debe mantenerse en cada acción y en cada postura pública. Su mensaje no solo es un apoyo hacia las víctimas, sino una advertencia de que la izquierda debe ser la primera en defender estos valores si quiere ser coherente y creíble ante la ciudadanía.