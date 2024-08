Óscar Puente defiende la gestión ferroviaria en el Senado: "Solo falta escuchar que con Franco los trenes iban mejor"

El Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha protagonizado una intensa sesión en el Senado, defendiendo la gestión del sistema ferroviario español en medio de una ola de críticas. La comparecencia, solicitada por el Partido Popular, tenía como objetivo aclarar las numerosas incidencias que han afectado al servicio ferroviario, especialmente tras la introducción de los nuevos trenes Talgo S106, conocidos como 'Avril'. Durante su intervención, Puente no se limitó a ofrecer disculpas a los usuarios afectados, sino que también arremetió contra lo que calificó como "argumentaciones falsas" y "partidistas" que intentan desvirtuar los avances logrados en el sector ferroviario.

Una defensa contundente ante las críticas

Óscar Puente fue claro desde el principio, reconociendo que este verano ha sido especialmente complicado para la operativa ferroviaria en España. No obstante, subrayó que los problemas tienen explicación y que se están abordando con la responsabilidad que corresponde. "He oído de todo en estos meses, pero solo me ha faltado escuchar que con Franco los trenes iban mejor", ironizó el ministro, resaltando lo absurdo de comparar la situación actual con la de una época en la que el transporte ferroviario estaba lejos del nivel de desarrollo alcanzado hoy.

En respuesta a las críticas del PP, que han acusado al Gobierno de una mala gestión en el sector, Puente argumentó que el tren en España está viviendo "el mejor momento de su historia", con cifras récord de viajeros y una red que se ha expandido y modernizado significativamente en las últimas décadas. "Este es un éxito de país, un logro de los gobiernos de la democracia, aunque es cierto que más de unos que de otros", añadió, en un claro gesto hacia la importancia del consenso político en el desarrollo de infraestructuras clave.

Las incidencias con los trenes Avril

El motivo principal de la comparecencia era explicar las numerosas incidencias registradas con los trenes Avril desde que comenzaron a operar el pasado 21 de mayo. Estos convoyes, que supusieron la llegada de la alta velocidad a la fachada atlántica de Galicia, han acumulado al menos 480 incidencias en menos de dos meses de funcionamiento. Esto ha provocado que solo cuatro de cada diez trenes Avril lleguen a su destino a la hora prevista, un dato que ha sido explotado por la oposición para criticar la gestión del actual gobierno.

Puente, sin embargo, trató de contextualizar estos problemas, afirmando que se están tomando todas las medidas necesarias para resolver las deficiencias detectadas. "Renfe ya ha anunciado que exigirá compensaciones económicas a Talgo por las graves incidencias técnicas en los S106, y no descarta emprender acciones legales", explicó el ministro. Añadió que Renfe también está cuantificando el daño reputacional y las indemnizaciones a los viajeros afectados, como parte de una estrategia integral para gestionar la crisis.

A pesar de los problemas actuales, Puente quiso destacar los logros alcanzados en el sistema ferroviario español. Hizo especial hincapié en la transformación que ha vivido el transporte en España desde la inauguración del AVE en 1992, con una red que ha pasado de tener apenas seis trenes diarios entre Madrid y Sevilla, a contar con 532 trenes diarios en la actualidad. "En 1992, era fácil que los trenes llegaran puntuales. Hoy, el 76% de los trenes lo hacen, a pesar de manejar un volumen muchísimo mayor de operaciones", defendió.

Este dato, según Puente, es un claro indicador de la eficiencia del sistema ferroviario español, a pesar de los retos que suponen las nuevas tecnologías y las demandas de un número creciente de usuarios. En este sentido, recalcó que la comparación con épocas pasadas no tiene sentido, y que el verdadero desafío es seguir mejorando y adaptando el sistema a las necesidades del siglo XXI.

Un verano bajo presión

Este verano ha sido especialmente duro para el sector ferroviario en España. A las incidencias técnicas con los trenes Avril, se han sumado otras complicaciones, como las altas temperaturas, que han afectado a la infraestructura, y una serie de huelgas que han complicado aún más la operativa. Puente reconoció estas dificultades, pero insistió en que la prioridad del Gobierno es garantizar un servicio de calidad para todos los ciudadanos.

"Estamos trabajando incansablemente para resolver todos los problemas y ofrecer el mejor servicio posible", aseguró. Además, destacó que la inversión en infraestructuras ferroviarias sigue siendo una de las prioridades del Ejecutivo, con proyectos en marcha que permitirán modernizar aún más la red y mejorar la experiencia de los usuarios.

La comparecencia de Óscar Puente en el Senado ha dejado claro que, aunque el sistema ferroviario español enfrenta desafíos importantes, sigue siendo un referente en Europa y un pilar fundamental para la movilidad sostenible en el país. Las incidencias recientes con los trenes Avril no deben eclipsar los avances logrados en las últimas décadas, ni el compromiso del Gobierno de seguir mejorando un servicio que es vital para millones de ciudadanos.

Puente finalizó su intervención con un mensaje de optimismo: "El tren en España es un éxito de país. A pesar de las dificultades, seguiremos trabajando para que así sea en el futuro". Un mensaje que, aunque no apacigüe todas las críticas, subraya la determinación del Gobierno de seguir avanzando en la modernización del transporte ferroviario en España.