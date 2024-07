El Plan de Concordia del Gobierno aragonés, una ofensa a las víctimas del franquismo

La Plataforma de Acción por la Memoria en Aragón (PAMA), que agrupa a 19 Asociaciones Memorialistas, ha expresado su profunda indignación ante el Plan para la Preservación de la Concordia presentado por el Gobierno de Aragón. Este plan, según PAMA, se apoya en el rencor de la ultraderecha hacia quienes defendieron un régimen democrático de derechos y libertades, en el negacionismo de los crímenes cometidos por la dictadura franquista y en el revisionismo histórico que oculta los hechos ocurridos en el siglo pasado en España.

Un plan alineado con la ultraderecha

Es evidente que el plan presentado, con la permisividad y beneplácito del Partido Popular (PP), sigue las directrices marcadas por la ultraderecha de VOX, su socio de Gobierno. Tras una lectura minuciosa de las 26 páginas del documento, PAMA expresa su profundo rechazo a su contenido, criticando la poca seriedad demostrada, la ausencia de rigor histórico y la insensibilidad manifiesta hacia las víctimas del franquismo y los crímenes cometidos a lo largo de los 40 años de dictadura.

El plan se basa en tres ejes fundamentales. El primero busca la “preservación de los derechos constitucionales y los valores democráticos”. PAMA califica de cínico este enfoque, considerando que el Tribunal Constitucional, de manera cautelar, ha suspendido la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón porque podría vulnerar derechos constitucionales y de las víctimas. El segundo eje pretende “la dignidad de las víctimas de violencia”, pero no menciona ni una sola vez a las víctimas del franquismo, enfocándose en las víctimas del terrorismo, reconocidas por la Ley 29/11 de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo. Este sesgo deliberado busca el olvido y silencio de las miles de víctimas asesinadas por una dictadura genocida. El tercer eje, la “comprensión del pasado”, ignora continuamente lo sucedido en España antes de la llegada de la Constitución de 1978.

Un plan que ignora las recomendaciones internacionales

El Plan de Concordia presentado hace caso omiso de las recomendaciones y avisos de la ONU, que advierten que un plan como el propuesto ignora las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el franquismo, invisibiliza a las víctimas y oculta el pasado reciente. Por todo ello, PAMA denuncia una vez más los intentos del PP y VOX de obviar sus obligaciones democráticas para cumplir las exigencias de los tratados sobre derechos humanos firmados por España.

PAMA subraya los ataques constantes a la dignidad y los derechos de las víctimas del franquismo, el empeño en reescribir la historia para ocultar lo sucedido y el cinismo constante al pervertir la palabra y el significado de Concordia, convirtiéndola en un elemento más del blanqueo del franquismo y la dictadura.

La memoria como compromiso ineludible

En conclusión, la postura de Feijóo y el PP respecto al Plan de Preservación de la Concordia no solo es una falta de respeto a las víctimas del franquismo, sino también un intento deliberado de manipular la historia. Este plan representa una grave regresión en los avances democráticos logrados en España y refleja un alineamiento preocupante con la ultraderecha.

El compromiso de PAMA con la Verdad, la Justicia y la Reparación se reafirma frente a estos intentos de revisionismo histórico. La sociedad no puede permitirse el lujo de olvidar o minimizar los crímenes de la dictadura franquista. La memoria histórica no es un capricho ni un ejercicio de nostalgia, sino un deber democrático para con las víctimas y una garantía de no repetición de las atrocidades del pasado.

La crítica de PAMA a este plan es una llamada urgente a la responsabilidad política y ética. Feijóo y su partido deben comprender que la historia no puede ser reescrita para acomodar narrativas políticas convenientes. La memoria y la justicia son pilares fundamentales de cualquier democracia sólida y deben ser defendidos con firmeza y convicción.