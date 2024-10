Sánchez, a día de hoy, tampoco cuenta con los votos de Sumar para los Presupuestos

Pedro Sánchez ya no cuenta siquiera con el apoyo de sus socios de gobierno para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Así se trasluce de las declaraciones que ha realizado la líder de Sumar, Yolanda Díaz.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ha sido contundente y ha señalado que, a día de hoy, «estamos negociando la parte de la fiscalidad y nos encontramos muy distantes en este momento con el PSOE».

Estas declaraciones, realizadas en el marco de un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, ponen de relieve la soledad de Pedro Sánchez y la imposibilidad de poder aprobar unos presupuestos que le exige Bruselas. El presidente del Gobierno tiene muchos frentes abiertos con sus supuestos socios que él pensaba que eran de legislatura pero que, como le han recordado en infinitas ocasiones, sólo lo fueron de investidura. No había acuerdos tácitos, no había nada implícito en aquellas vergonzosas cesiones que van a costar más de 350.000 millones de euros de dinero público, dinero que no es de Pedro Sánchez.

Con Sumar sí que existe un pacto de gobierno. Sin embargo, las medidas que está adoptando el partido del presidente del Gobierno se hacen de manera unilateral, sin contar con sus socios y, claro, el descontento popular se focaliza no sólo en Sánchez, sino también en Sumar que, según indican los diferentes sondeos, tanto de medios cercanos al sanchismo como de línea conservadora, está cerca de ser superada por la formación de Alvise Pérez.

Por esa razón, Yolanda Díaz se ve obligada a desmarcarse del partido de Sánchez y a reclamar su papel. La política fiscal de María Jesús Montero es una buena ocasión para ello porque, mientras está crujiendo a paralelas a los trabajadores, sigue siendo un gatito con los grandes evasores y defraudadores.

Para la líder de Sumar, conseguir más ingresos públicos pasa inevitablemente por conseguir más ingresos, más justicia social y dar permanencia a los impuestos de los sectores que obtienen beneficios milmillonarios como, por ejemplo, la banca.

«Pero también necesitamos que los que hoy no pagan impuestos paguen impuestos. Por tanto, a día de hoy estamos lejos y, si soy clara, no se va a contar con los 27 votos de Sumar con una propuesta en materia tributaria que sea regresiva. Y en estos estamos muy lejos del PSOE», ha dicho Díaz.