Rueda de prensa de la Asociación Sindical Euspel en el largo conflicto de la Ertaintza todavía sin resolver, es una situación insostenible

El pasado día 20 de Febrero, martes Euspel celebró rueda de prensa a la que asistí como articulista colaborador de Diario16+. En la misma se hizo un largo recorrido de las vicisitudes que tanto la Asociación Sindical Euspel como el movimiento “Ertzainas en lucha”, han venido desarrollando, reivindicando un nuevo convenio laboral firmado en el año 2012 y que no se ha actualizado. Expusieron una larga lista de problemas de funcionamiento, inversiones no realizadas y situación laboral de la plantilla así como desigualdades en los ingresos dentro y fuera del propio cuerpo. También las múltiples actividades de protesta realizadas y la situación crítica actual, que pasaría por un acuerdo en profundidad lo antes que sea posible dadas las actuales circunstancias.

El anuncio oficial del sindicato EUSPEL dice literalmente:

“Se va a cumplir un año de lo que debería haber sido una mejora de las condiciones laborales de los Ertzainas. Una negociación que no se había producido desde el año 2011.”

“Tras comprobar que la intención de la Administración nunca ha sido la de afrontar las carencias de este cuerpo policial, sino deslegitimar nuestras reivindicaciones con un acuerdo vacío, pasamos a hacer partícipes a la Sociedad Vasca de la situación insostenible en la que nos encontramos.”

“Salimos por millares a la calle y expusimos nuestras reivindicaciones a todo aquel que quiso escucharlas, desde la prensa hasta el Parlamento Vasco, mientras invariablemente manteníamos nuestra posición abierta a una negociación que nunca llegó.”

“Optamos por las concentraciones y manifestaciones para pasar a las caravanas de vehículos y hasta las donaciones de sangre. La respuesta de la Administración siguió siendo la negativa a la negociación. Un silencio que solo se ha roto para acusar al colectivo sin fundamento, ofreciendo a la opinión pública una versión tendenciosa e interesada que apartaba el foco de la realidad de los datos, para llevarla a un populismo tóxico, en la que los Ertzainas éramos lo peor, desde fascistas clandestinos a vividores privilegiados y egoístas. Pero ni una palabra sin presupuestos, número de plantilla, gasta en Seguridad “ahorrado” o diferencias salariales.”

“Hoy la situación es la misma. Una administración inmóvil para la que la única estrategia con los Ertzainas es aguantar hasta que nos cansemos. Hemos de tener siempre presente que somos el único colectivo sin derecho a la huelga, con lo que su apuesta es que los trabajadores creamos que no hay nada que hacer y abandonemos la esperanza del acuerdo.”

“Confirmamos públicamente que no va a ser así. Que este año 2023 de lucha no se ha conseguido más que convencer al colectivo “Ertzainas en lucha” de que o se moviliza o no habrá ninguna solución. Hemos interiorizado que tragando en silencio seguiremos en el actual abandono y que por tanto debemos seguir en la lucha hasta que nos sentemos en la Mesa 125 y lleguemos a un acuerdo suficiente que cubra a todo el colectivo.

“Sobre estas premisas damos conocimiento de las siguientes movilizaciones reivindicativas planificadas.

23 Marzo, viernes. Convocatoria de la Mesa de negociación 125 de todos los sindicatos y una concentración a las afueras de las instalaciones por parte del movimiento Ertzainas en lucha, y Asociación Sindical Euspel”

Lunes 26 de Febrero. Sentada en Gran Vía 85 sede del Gobierno Vasco en Bizkaia.

Marzo: Mes de huelga de celo. Cumplimiento estricto de las normas.

Lunes 4 de marzo. Caravana de coches en Bizkaia.

Mediados de Marzo: Encierro

Lunes 15 de Abril: Gran manifestación en Bilbao.”

Asociación Sindical Euspel