Sánchez afronta su 38ª derrota electoral

Las Elecciones al Parlamento Europeo serán una nueva derrota para el PSOE de Pedro Sánchez y esto es lo habitual. Aunque el líder del Partido Socialista se presenta con una imagen de triunfador, la realidad y los resultados demuestran que atrae la derrota como la miel atrae a las moscas.

En concreto, desde que Sánchez accedió a la Secretaría General del PSOE en el año 2014, de 61 convocatorias electorales en las que han concurrido los socialistas, sólo ha obtenido la victoria en 24. Sólo en 2024 ha ganado en 1 de 3, con un descalabro histórico en Galicia.

Ahora llegan las Europeas y el panorama no es muy positivo para el PSOE, un partido que seguirá pagando las consecuencias de las políticas personalistas de su secretario general, cuya estrategia está basada en hacer lo que haya que hacer para mantenerse en el poder a costa de lo que haga falta, incluso de la supervivencia de su propio partido.

Los resultados en las elecciones catalanas, en las que Salvador Illa venció, fueron rápidamente llevados al terreno de Pedro Sánchez. Según la maquinaria de propaganda sanchista, la victoria del PSC fue el refrendo por parte de la ciudadanía de sus políticas hacia Cataluña. Eso es una manipulación que pretenden que los militantes repitan como loros sin ningún tipo actitud analítica y crítica de lo que es la peor etapa histórica del PSOE de su historia. Están en el gobierno, es cierto, pero aprovechando la legítima aritmética parlamentaria y no por el apoyo mayoritario de la ciudadanía, que el PSOE lo está perdiendo de manera alarmante.

Hay que insistir en este aspecto: Pedro Sánchez está desangrando al PSOE de cara a la opinión pública. El fracaso absoluto de sus políticas está llevando a que los nuevos votantes se adhieran al PP más trumpista de la historia y, lo que es más alarmante, a las formaciones de extrema derecha o a movimientos de ultraderechistas confesos.

Pedro Sánchez se auto percibe como el «muro» que está frenando a la extrema derecha en España cuando, en realidad, es la vía de agua por la que la gente se va de las opciones democráticas hacia las opciones políticas que quieren destruir la democracia liberal. El pueblo, en su mayoría, desprecia a Pedro Sánchez. Lo más alarmante es que lo que es un odio personalizado se está contagiando al propio Partido Socialista.

Ahora, en las Elecciones al Parlamento Europeo, sufrirá otra derrota en la que, además del ascenso del PP, se verá un incremento significativo de los apoyos de las distintas candidaturas de la extrema derecha. Es un fenómeno global, pero vive España en un escenario en el que no es posible que se revierta la situación a través de una gestión efectiva desde todos los ámbitos de la acción de gobierno.

El gobierno es muy débil y, como dijo Yolanda Díaz, «así no se puede gobernar». La dependencia absoluta de Sánchez de los votos del independentismo y del nacionalismo catalán y vasco hacen que en el resto de España se mire con desconfianza a Pedro Sánchez, sobre todo porque todo el mundo sabe que es muy capaz de cualquier cosa con tal de seguir siendo el inquilino del Palacio de la Moncloa.

Mientras a la gente le cuesta más encontrar un empleo digno, con un salario digno que permita la supervivencia; mientras se incrementan las colas del hambre o los precios de la vivienda ya suponen más del 70% de los ingresos de las familias; mientras los jóvenes tienen unas perspectivas de futuro mucho peores que las de sus padres o sus abuelos; mientras todo esto sucede, Pedro Sánchez y el PSOE tienen una agenda que sólo contempla mantener a sus socios parlamentarios contentos.

Más de un 65% de la ciudadanía española rechaza de plano la Ley Sánchez de Amnistía, una ley que pone en peligro muchas cosas para beneficiar sólo a un 0,00063% de la población. Esto es algo que no entiende la gente.

En consecuencia, será normal la debacle del PSOE en estas europeas porque la acción de gobierno se ha focalizado en proceder a implementar actuaciones que sólo benefician a Pedro Sánchez, no a toda la ciudadanía. La única solución para España es provocar que, desde los cauces democráticos, Sánchez salga de la Moncloa y que el Partido Socialista haga una catarsis profundísima para olvidar una década terrible. Esto no implica que haya que convocar nuevas elecciones, simplemente con la distribución actual de Congreso de los Diputados hay soluciones para que el gobierno gobierne para la mayoría, no sólo para un 0,00063%. Sólo hay que tener el valor para hacerlo.